Síndrome del impostor: con este test de 20 preguntas podés saber si estás padeciendo este fenómeno

Si padecés el síndrome del impostor en tu empleo o tu profesión, no te preocupes. Es un fenómeno muy común que padecen incluso las celebridades como la exprimera dama norteamericana, Michelle Obama, y los actores Robert Pattinson y Emma Watson, entre otros que lo han declarado públicamente.

Es muy común que en algún momento de la vida, cuando se atraviesa un momento de éxito profesional, se desarrolle síndrome del impostor.

Se trata de la fuerte sensación de temor a no estar preparado o no ser merecedor de aquellas cosas buenas que ocurren a nivel profesional, de no ser el indicado para un cargo o un proyecto, y a la vez, va acompañado de la certeza de que todo el mundo sabe y puede ver que esto es así, que quienes nos rodean están al tanto de que somos en realidad un fiasco.

Michelle Obama es una de las celebridades que confesó sentir síndrome del impostor

Le pasa a todo tipo de gente y por eso el síndrome del impostor es un fenómeno ampliamente estudiado. En este artículo te contamos cuáles son sus principales síntomas o cómo reconocerlo, y además, cuáles son las maneras más comunes para superarlo.

Qué es el síndrome del impostor

El síndrome del impostor se puede definir como el malestar emocional asociado a la sensación de no merecer la posición que se ocupa a nivel laboral, académico o social. En otras palabras, la persona que lo padece cree que no merece tener el puesto que tiene, algo que en general no es cierto.

Se trata de un fenómeno que fue identificado por primera vez en el año 1978 por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes. Coloquialmente bajo este término se agrupan un conjunto de síntomas que pueden causar un significativo malestar emocional.

Para entender de qué se trata el síndrome, es necesario saber que un impostor es una persona que finge ser alguien que no es de manera voluntaria y cuya conducta obedece a una razón, que suele estar asociada a la consecución de determinados objetivos.

Justamente, el síndrome del impostor implica lo contrario: alguien que está en una posición que cree no merecer, pero no se ha propuesto conseguir de manera deshonesta, como sí lo hacen los verdaderos impostores.

De hecho, se consideran un fraude y temen constantemente que los demás descubran su falta de mérito y competencias.

El síndrome del impostor es mas frecuente en mujeres, pero también puede afectar a los hombres

La persona que padece síndrome del impostor está segura de que si los demás supieran que es alguien mediocre y que no reúne los requisitos necesarios para estar allí, tendrían una visión muy diferente de ella.

De esta manera, si eso ocurriera, cesarían los privilegios o beneficios que tiene, en caso de que los tuviera, y tendría una mala imagen a los ojos de sus compañeros o colegas.

Como consecuencia de este síndrome, las personas se la pasan desvalorizando sus éxitos y capacidades.

Test para saber si tenés síndrome del impostor

¿Pensás que podés estar padeciendo síndrome del impostor? Hay un test que puede ayudarte a saber si es así. Pero debés realizarlo idealmente con un especialista en la materia.

Síndrome del impostor: hay un test para identificarlo

Según Psicoglobal, Clance e Imes habían detectado originalmente esta sensación entre sus propios estudiantes.

Diseñaron entonces un cuestionario de 20 preguntas con respuestas de opción múltiple. Es un test de 20 preguntas cuyas respuestas varían entre "nunca", "raramente", "algunas veces", "a menudo" y "siempre".

A partir de las respuestas al test de 20 preguntas podés saber si tenés síndrome del impostor.

1. A menudo he tenido éxito en una prueba o tarea, aunque antes de realizarla tenía miedo de no hacerla bien.

2. Puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy.

de lo que realmente soy. 3. Si es posible, evito las evaluaciones y tengo miedo de que otros me evalúen.

4. Cuando la gente me alaba por algo que logré, me temo que no pueda cumplir con sus expectativas sobre mí en el futuro.

5. A veces pienso que obtuve mi posición actual o mi éxito porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto o conocía a las personas adecuadas.

¿Sentís que no merecés reconocimiento por tus logros? Quizás padezcas síndrome del impostor

6. Me temo que las personas importantes para mí pueden descubrir que no soy tan capaz como se creen.

como se creen. 7. Tiendo a recordar las ocasiones en las que no hice las cosas lo mejor que pude.

8. Raramente hago un proyecto o tarea tan bien como me gustaría.

9. A veces siento que el éxito en mi vida o en mi trabajo ha sido el resultado de algún tipo de error.

en mi vida o en mi trabajo ha sido el 10. Es difícil para mi aceptar cumplidos o elogios sobre mi inteligencia o logros.

para mi aceptar sobre mi inteligencia o logros. 11. A veces siento que mi éxito se debe a algún tipo de suerte.

12. Estoy decepcionado con mis logros actuales y creo que debería haber logrado mucho más .

. 13. A veces temo que otros descubran cuánto conocimiento o habilidad me falta realmente.

Síndrome del impostor: quienes lo sufren piensan que los demás descubrirán que no son capaces o merecedores de su éxito

14. A menudo tengo miedo de que pueda fallar en un nuevo trabajo o empresa, aunque generalmente hago bien todo lo que intento.

lo que intento. 15. Cuando tuve éxito en algo y recibo reconocimiento por mis logros, tengo dudas de que pueda seguir repitiendo ese éxito.

16. Si recibo muchos elogios y reconocimientos por algo, tiendo a rebajar la importancia de lo que hice.

de lo que hice. 17. Comparo mi habilidad con los que me rodean y creo que pueden ser más inteligentes que yo.

18. Me preocupa no tener éxito en un proyecto o en un examen, a pesar de que otras personas a mi alrededor tienen confianza en que lo haré bien.

19. Si voy a recibir una promoción u obtener algún tipo de reconocimiento, dudo en decírselo a los demás hasta que no sea un hecho.

20. Me siento mal y desanimado si no soy "el mejor" o , al menos "muy especial" en situaciones que involucran logros.

A partir de las respuestas que des a este cuestionario, un profesional podrá evaluar si tenés o no síndrome del impostor.

Síndrome del impostor: quiénes lo padecen y sus causas

No es posible experimentar síndrome del impostor si no se tiene éxito a nivel profesional, académico, amoroso o en alguna de las facetas de la vida.

Como describimos, la persona que sufre estos temores se cree no merecedor de algo bueno que le ocurre, por lo que siempre hay una cuota de éxito que dispara esta sensación.

Este síndrome, que suele aparecer en estudiantes con buenas notas y, en mayor medida, en profesionales con éxito, tiene que ver con la baja autoestima y el pobre autoconcepto que el individuo tiene de sí mismo.

La actitud despectiva o crítica de personas del entorno del sujeto que envidian los logros que ha obtenido es un factor que también puede contribuir a la aparición del síndrome del impostor.

Las mujeres son más propensas a desarrollar este síndrome del impostor

No por nada, si bien afecta a 70% de las personas, de acuerdo con el estudio "The impostor phenomenon", que fue publicado en el International Journal of Behavioral Science, las mujeres son más propensas a padecerlo.

De acuerdo con un informe de la Universidad de Cincinnati (EE.UU.), las mujeres tienen un 18% más de posibilidades de sufrir este síndrome. La entidad académica indicó que 2 de cada 3 mujeres lo experimentó durante algún momento de su vida.

Expertos atribuyen el mayor riesgo a padecer este síndrome a la histórica diferencia entre géneros que hubo -y todavía persiste- en el mercado del trabajo.

Quienes padecen síndrome del impostor suelen ser perfeccionistas

Por otra parte, no en todas las personas el síndrome del impostor se produce de la misma manera y con los mismos síntomas.

Por ejemplo, los que son perfeccionistas tienen miedo al fracaso y se autopresionan en exceso para alcanzar sus objetivos presentan mayor riesgo de padecer el síndrome del impostor, según destacan expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Es una condición psicológica que afecta hasta el 70% de las personas en algún momento de sus vidas, según consigna el estudio "The impostor phenomenon", publicado en International Journal of Behavorial Science.Es un cuadro que suele darse en personas con alto rendimiento, explicó Marta Calderero, licenciada de Psicología y Ciencias de la Educación.

Síndrome del impostor: síntomas y consecuencias

Las personas que sufren el síndrome del impostor suelen presentar los siguientes síntomas:

Creencia de que sus logros o éxitos no son merecidos ; consideran que son debidos a la suerte, al azar, o a que otros que consideran más poderosos que ellos los han ayudado a conseguirlos

; consideran que son debidos a la suerte, al azar, o a que otros que consideran más poderosos que ellos los han ayudado a conseguirlos Falta de confianza en las propias competencias que les han llevado a conseguir sus éxitos

en las propias competencias que les han llevado a conseguir sus éxitos Miedo a que los demás descubran el fraude que creen ser

a que los demás descubran el fraude que creen ser Inseguridad en el ámbito académico, laboral, e incluso en las relaciones sociales

Expectativas de fracaso ante situaciones similares a las que previamente han superado con éxito

ante situaciones similares a las que previamente han superado con éxito En algunas ocasiones puede haber una reducción de la motivación de logro asociada a la falta de confianza en sí mismo

asociada a la falta de confianza en sí mismo Sintomatología emocional negativa sin causa aparente: ansiedad, tristeza, desesperanza, etcétera

El síndrome del impostor causa mucha angustia y temor en quienes lo padecen

Las personas que lo padecen sufren dificultades para aceptar sus logros por méritos propios, ya que los adjudican a factores externos. Esto conlleva el desarrollo de inseguridad o "miedo a ser concebidos como un impostor en el trabajo". Esta condición puede derivar en consecuencias como el bloqueo laboral, alertaron los especialistas de UOC.

En línea con esta investigación, un estudio desarrollado por la Universidad de Salzburgo (Austria) concluyó que la mayoría de los afectados ven limitada su carrera profesional, tienen sueldos más bajo, menos ascensos que compañeros con experiencia similar y más problemas para la búsqueda de empleo.

"Actualmente hay una presión desmedida por lograr nuevos objetivos, que nunca tiene fin; cada vez más nuestra autoestima se vincula al logro. Esto, sumado a la falta de un retorno (feedback) claro y positivo por parte del entorno, genera en las personas una gran confusión a la hora de diferenciar críticas constructivas de críticas injustificadas", argumentaron.

Síndrome del impostor y las redes sociales

Como decíamos, el síndrome del impostor es un temor caracterizado por una sensación de que somos un fraude, que no estamos haciendo las cosas bien y que mientras los demás saben lo que hacen, nosotros estamos donde estamos por pura suerte o coincidencia, no por nuestras capacidades. Incluso nos convencemos de que no tenemos derecho a ser admirados.

El síndrome del impostor nos hace pensar lo peor de nosotros y lo mejor de los demás, algo que va muy a tono con los tiempos que vivimos, en los que la vida privada de las personas se comparte en redes sociales y es transmitida de forma mediatizada y curada al mundo entero.

Las redes sociales solo agravaron la baja autoestima de quienes padecen síndrome del impostor

Tendemos a pensar entonces que los demás son exitosos, que están trazando el camino que nosotros queremos pero que somos incapaces de hacer, por lo que nos resignamos.

Las redes sociales vinieron a multiplicar muchas veces el sídrome del impostor. La realidad es que todos vivimos enfrascados en nuestros problemas y consideramos que el resto sí es capaz de alcanzar el éxito.

Es por eso que muchas personas sólo suben las cosas buenas a las redes sociales. A pesar de la baja autoestima que provocan en otros, es su manera de validar que sí están logrando algo, creando un mosaico de éxito que les sirva de motivación.

El otro camino consiste en ser empático, entender que los demás tienen tantos problemas como nosotros y a pesar de las dudas, la inseguridad y el miedo, salir adelante; intentarlo y dejar atrás el síndrome del impostor.

Cómo superar el síndrome del impostor

Los docentes de la UOC elaboraron una serie de consejos con el objetivo de ayudar a los afectados a superar el síndrome del impostor. No hay un tratamiento único, pero si acciones que se pueden tomar para vencer el temor y al baja utoestima.

Superá el síndrome del impostor con acciones concretas para mejorar tu autoestima

Los especialistas aconsejaron, por ejemplo, escribir en una lista los logros y habilidades obtenidos para reconocer el valor de cada uno.

Por otra parte, pusieron de relieve la "importancia" de rodearse de seres queridos y recordar con ellos los éxitos conseguidos.

Asimismo, explicaron que se deben detectar los falsos errores, y anotar aquellos aspectos que se consideran mal resueltos para someterlos a una evaluación realista.

Por último, apuntaron que se debe compartir la experiencia para ayudar a otras personas con menos formación y aprender de los fracaso.

Aunque existen varias recomendaciones para ayudar a los trabajadores a tratar de superar sus sentimientos de impostores, hay también expertos creen que el objetivo real debería ser revisar la suposición de que el síndrome del impostor es puramente perjudicial. Consideran que los empuja a ser mejores en su trabajo o en el estudio que sus colegas "no impostores".

Según Scott Galloway, emprendedor y profesor de marketing en la Universidad de Nueva York, el mejor curso de acción para los trabajadores que esperan aprovechar este nuevo potencial es dejar atrás el componente de emoción negativa e inclinarse más hacia los sentimientos de impostor.

Centrarse en la brecha de competencia percibida entre vos y tus compañeros, y poner tu energía en cerrarla, podría darte la ventaja que estás buscando.