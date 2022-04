Calendario oficial abril 2022: cuándo caen los días no laborales, feriados XXL y Semana Santa

En abril los feriados incluyen dos fiestas religiosas muy importantes para el calendario de los argentinos todos los años, aunque también estará plagado de días no laborables.

Habrá además, gracias a un feriado inamovible, un fin de semana largo de cuatro días.

En el siguiente artículo te contamos todo lo que tenés que saber sobre los feriados de abril 2022 en la Argentina.

Feriados: cuándo es el fin de semana largo de abril

Todos los feriados de 2022 según el calendario oficial

Estos son todos los feriados (movibles e inamovibles) y días no laborables según el calendario oficial 2022 del Ministerio del Interior:

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (sábado 2 de abril)

Jueves Santo, festividad cristiana (jueves 14 de abril)

Viernes Santo, festividad cristiana (viernes 15 de abril, feriado nacional)

Sábado Santo, festividad cristiana (sábado 16 de abril)

Domingo de Resurrección, festividad cristiana (domingo 17 de abril)

Primeros días de las Pascuas judías, festividad judía (sábado 16 y domingo 17 de abril)

Últimos días de las Pascuas judías, festividad judía (viernes 22 y sábado 23 de abril)

Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (domingo 24 de abril)

Vale la pena recordar que el fin de semana largo de abril será el de Semana Santa, entre el jueves 14 y el domingo 17 de abril.

Semana Santa 2022: qué significa cada uno de sus días

Como mencionamos, en 2022 la Semana Santa, una de las celebraciones de la Iglesia Cristiana Apostólica Romana, cae entre el día jueves 14 y el domingo 17 de abril. Uno solo de esos días, el viernes 15, será feriado nacional. Pero además, cada una de esas jornadas tiene un significado particular en la liturgia religiosa.

Cada uno de esos cuatro días que figuran en el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación tiene un significado especial en la liturgia religiosa del cristianismo que tenés que conocer más allá de cuando es Semana Santa.

Cuándo es Semana Santa: el Jueves Santo Jesús celebró la última cena con los apóstoles

Jueves Santo

El primero es el Jueves Santo. En esta fecha, según indica la liturgia, ya en Jerusalén Jesús celebró la última cena con sus 12 apóstoles.

Una vez que le dijo a Judas Iscariote que él sería quien lo traicionaría y éste se retiró para ir a entregarlo a las autoridades, Jesús también realizó el Jueves Santo el lavado de pies de sus discípulos como acto de humildad para demostrarles que tenían que vivir su vida como un servicio siempre a favor de los demás y de los más desprotegidos.

Por esa razón el Jueves Santo se rememora la Institución de la Eucaristía en la celebración de los Santos Oficios.

A partir de ese momento comienza el periodo conocido como la Pasión de Cristo, algo que tenés que tener muy claro si querés saber cuándo es Semana Santa para los cristianos.

Cada uno de los días de la Semana Santa tiene un significado en la liturgia cristiana

Después de la Última Cena, Jesús se dirigió al Huerto de los Olivos (Getsemaní), donde acostumbraba reunirse con sus discípulos a orar. Y allí lloró desconsoladamente mientras ellos no podían mantenerse despiertos para acompañarlo.

Allí fue también Judas junto con los que querían detener a Jesús y lo traicionó dándole un beso, según se describe en la Biblia cristiana.

Viernes Santo

El Viernes Santo es el día que incluye la prisión e interrogatorio de Jesús a manos de Poncio Pilatos. Cuando este gobernante se lavó las manos de la suerte del Mesías cristiano, los guardias lo humillaron con azotes y le pusieron una corona de espinas.

Cuándo es Semana Santa: cada Viernes Santo se recuerda la Pasión de Cristo

Fue luego condenado por el cargo de sedición, pues consideraron que se había declarado rey de los judíos, lo trasladaron hasta un campo llamado Gólgota y lo crucificaron junto a dos ladrones. A las tres de la tarde del viernes, Jesús falleció en la cruz.

Por la noche del viernes un rico judío seguidor de Cristo, llamado José de Arimatea, solicitó su cuerpo y lo depositó envuelto en una sábana, en un sepulcro de su propiedad, cuya entrada fue cubierta con una piedra.

En el calendario oficial de la Argentina en 2022, este viernes 15 de abril se celebrará el Viernes Santo y será un feriado nacional.

Sábado Santo

El Sábado Santo se conmemora la Soledad de María, que después de sepultar el cuerpo muerto de Cristo, queda en soledad recordando los tormentos padecidos por su hijo. Y por la noche tiene lugar la Vigilia de Pascuas.

Domingo de Pascua

El último domingo de la Semana Santa se conoce como el Día de Pascua, en el cual los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús de los muertos, al tercer día después de haber sido crucificado.

Se dice que las mujeres que seguían a Jesús fueron a ver el lugar donde estaba sepultado el cuerpo y encontraron corrida la piedra. Allí un ángel les dijo que quien buscaban no se encontraba y que había resucitado.

Feriados 2022: qué significado tiene en la liturgia el Domingo Santo

Las mujeres fueron a avisar a los apóstoles, quienes no les creyeron hasta que Jesús mismo se apareció entre ellos en el lugar en donde estaban reunidos.

Estos son los hechos que los cristianos celebran cada Pascua, que en la Argentina suele ser un momento de reunión de las familias en el día domingo de la Semana Santa.

Feriados 2022: Pascuas Judías

En abril de 2022 tendrá lugar también una importante celebración de las personas que profesan la religión judía.

Feriados y días no laborales: qué días cae la Pascua Judía en 2022

En rigor, esta celebración, conocida como Pésaj, abarca desde el viernes 15 de abril al atardecer hasta el domingo 17 al atardecer.

Esta es la fiesta religiosa con la cual se conmemora el fin de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Pésaj es una de las festividades más importantes en los hogares judíos y la cena familiar es la protagonista central.

Se llama Séder (significa "orden", porque sigue un orden ritual) y está llena de simbolismos que recuerdan el éxodo y la liberación de Egipto hace unos 3.200 años cuando, guiados por Moisés, salieron del imperio entre los siglos XIV y XIII a.C.

Al menos desde el punto de vista del calendario oficial de abril 2022 del Ministerio del Interior, las celebraciones de las fiestas de las religiones judía y musulmana -ambas con una importante representación en la Argentina- no son feriados sino días no laborables.

Los trabajadores que profesen la religión judía y no prestaren servicios en las festividades religiosas indicadas, devengarán remuneración y los demás derechos emergentes de la relación laboral como si hubieren prestado servicio, pero con remuneración simple por no tratarse de un feriado.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2022?

Tras los feriados de abril, ¿cuántos fines de semana largos le quedan al 2022?

Gracias a los días que se celebran todos los años según el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, sumados a los feriados por fines turísticos, en el año habrá siete fines de semana largos.

Pasados los feriados de abril, los fines de semana largos que le quedarán al año son los siguientes:

El del 17 y 20 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días)

, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días) El del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín , que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días).

, que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días). El del 7 y 10 de octubre, el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días).

que se traslada desde el día 12 (4 días). El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días)

junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días) El jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, que se completará con el día 9, un feriado con fines turísticos (4 días)

Son éstos entonces los mejores feriados para empalmar con unas buenas vacaciones y tomarse descansos de relax más extensos, de la mano del calendario oficial 2022.

Y vale la pena recordar también que a estos feriados se les sumarán en 2022 otros 11 días no laborables, que en el caso de muchos argentinos implica la fortuna de no tener que prestar tareas en sus trabajos.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

Los feriados y los días laborables en la Argentina tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal).

Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables? ¿Y cómo se paga cada uno?

En los días no laborables, a diferencia de los feriados nacionales (trasladables o no trasladables), los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

¿Qué es un feriado por fines turísticos y cómo los utiliza el Gobierno para fomentar esta industria tan golpeada por la pandemia?

Además de feriados nacionales y días no laborables, desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Esto fue así para poner un límite a la cantidad de días feriados para fomentar el turismo que puede aplicar un Gobierno dado, para dar mayor previsibilidad a las empresas que necesitan saber con qué personal contarán prestando funciones, cómo liquidar los sueldos, etc.

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

Feriados por fines turísticos 2022

Cuáles son los feriados por fines turísticos del calendario 2022 en Argentina

Mediante el decreto 789, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó cuáles serán los feriados por fines turísticos 2022 en la Argentina.

Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

Otro de los objetivos que menciona la ley es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo."

Para 2022, esos feriados por fines turísticos caerán en las siguientes fechas:

7 de octubre

21 de noviembre

9 de diciembre

El decreto que oficializó el cronograma de feriados lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y del ministro del Interior, Eduardo De Pedro.