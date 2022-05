Cómo entrar a trabajar a Disney: qué perfiles busca y su programa de jóvenes talentos

"Si puedes soñarlo, puedes hacerlo", es una frase que popularmente se le atribuye a Walt Disney. Pero en la Argentina hay un anhelo tiene todas las chances de convertirse en realidad, para todas las personas que sueñan con trabajar en Disney.

El negocio de la empresa de entretenimiento más conocida del mundo cambió mucho en los últimos años, cuando las personas sumaron al cine la experiencia del streaming en casa, y los más pequeños hoy conocen a Mickey y a Minnie en una tableta o celular antes de verlos en una pantalla grande.

Esto presentó todo un desafío de talento para Mercedes De Beláustegui, Vicepresidenta de Recursos Humanos de The Walt Disney Company Latin America, quien es hoy la encargada de nutrir el campus de Disney en la Argentina y en toda la región con las personas necesarias para llenar los nuevos roles.

En diálogo con iProfesional, la directiva de Disney que lleva cinco años en la compañía adelantó qué perfiles se incorporarán a la compañía este año y qué características hay que tener para ser un buen "match" con este nueva era de Disney recargada y digital.

Disney, una transformación que no para

Cuando De Beláustegui ingresó hace cinco años a Disney, tras haber pasado varios años en Nokia y Philips. La empresa la eligió estando ella embarazada y apostó a traerla a la Argentina desde Panamá para hacerse cargo del área de Personas a nivel regional.

Mercedes De Beláustegui, Vicepresidenta de Recursos Humanos de The Walt Disney Company Latin America

"Creo que esa historia habla mucho de lo que es realmente esta compañía. Fue un mensaje natural para nuestra cultura, que además me confirmó que no me estaba equivocando. Y es un placer estar en una organización que promueve talento argentino a todo el mundo", le dijo la directiva a iProfesional.

Esto significa que a la VP de RR.HH. le tocó navegar primero la fusión de Disney con Fox, y luego la transformación del negocio con la llegada de las dos plataformas de streaming (Disney+ y Star+), que se terminaron de lanzar, además, en medio de una pandemia que llevó a todos a trabajar en conjunto desde sus casas.

El perfil de talento y la forma de encontrarlo también tuvo que mutar. "Lanzar las dos plataformas de streaming significó también que Disney comenzó por primera vez a tener contacto directo con los usuarios. Eso hizo que el 'skill set' que empezamos a buscar fuera distinto de lo que generalmente buscábamos, como expertos en Analytics o performance. Debimos cambiar la manera de buscar talento pero también formar a nuestra propia gente", relató la directiva.

Sin dudas, esto también hizo que el área de Recursos Humanos tuviera que dejar de lado su tradicional bajo perfil e incluso a salir a hacer algo de "hunting", a mostrar el "insight" de cómo es trabajar en Disney, y expandir la marca empleadora para llegar a aquellas personas que ni siquiera consideraban esta empresa como lugar donde trabajar. "Antes quizás nunca hubiéramos mirado perfiles proactivamente pero hoy tenemos que ir a buscarlos", dijo De Beláustegui.

Disney conecta con aspectos afectivos y aspiracionales hasta en los talentos más demandados

En LinkedIn el trabajo de todo el equipo de RH de Disney es intenso para dar a conocer qué están buscando en la región. Por suerte, cuentan con que Disney es una empresa muy aspiracional como empleador para muchas personas. "Yo trabajé en muchas empresas pero nunca recibí tantos mensajes y pedidos de conexión con personas que quieren que se los considere para ingresar como ahora", afirmó la VP.

"Además, es hermoso ver con qué conecta Disney en las personas. Generalmente es con la familia o con un recuerdo de la niñez", afirmó, y gracias a eso, a diferencia de otras compañías, Disney tiene el beneficio de que incluso los talentos más demandados están dispuestos a escuchar la propuesta de valor.

El volumen de postulaciones para cada búsqueda se cuenta por miles, y la tasa de rechazo es "bajísima" describió De Beláustegui. Por caso, para el programa de jóvenes graduados que lanzó la empresa a principio de año recibió 3.500 aplicaciones en cinco días, y de perfiles que encajaban exactamente con las búsquedas.

Qué vacantes abrirá Disney en Argentina

También es importante bajar todas esas expectativas a tierra. Los negocios que tiene Disney en la región y de los cuales pueden participar los talentos que sean seleccionados son el cine, el entretenimiento en vivo y shows, el área de productos de consumo de franquicias y marcas propias, las señales de TV, y por supuesto, las plataformas de streaming que incluyen además contenidos propios.

Para todas esas áreas habrá búsquedas laborales este año pero sobre todo en relación al negocio de streaming. Para ello, habrá vacantes en marketing, recursos humanos, finanzas, muchas búsquedas de marketing y en el área de análisis de datos y performance de contenidos.

"En los próximos días lanzaremos algunas búsquedas para producción de contenido en nuestra región. Tenemos mucho crecimiento y proyectos muy interesantes", confirmó De Beláustegui a este medio.

¿Cómo entrar a trabajar a Disney?

Disney viene multiplicando su nómina en la Argentina de la mano de nuevas oportunidades. Desde marzo de 2020 se incorporaron 400 talentos específicamente para los equipos de streaming y producción.

Para los negocios de streaming, Disney contrató más de 400 empleados en los últimos dos años

El "team" seguirá creciendo y hay en este momento 60 posiciones abiertas, pero en la compañía no se animan a dar un número exacto de cantidad de contrataciones para este año, ya que depende de la performance del negocio.

¿Cómo hacer para ser uno de los afortunados que entran a trabajar a Disney Argentina? Todas las búsquedas y oportunidades son publicadas en el sitio Disney Careers y también muchas de ellas en el perfil oficial de la empresa en LinkedIn.

Luego, además de contar con las habilidades y experiencia específicas de cada puesto, De Beláustegui destaca que todos los ingresos, para ser un buen "match" con la cultura de Disney, deben ser "ante todo buenas personas, porque asumimos que todos los que atraviesan nuestro proceso de selección son excelentes profesionales".

"La colaboración es extremadamente importante, así como el optimismo, la búsqueda de soluciones, y sobre todo en este último tiempo, la agilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación y de manejarse en la ambigüedad", detalló.

Cierto manejo de inglés es también generalmente un requisito para trabajar en Disney, una empresa americana. Pero a la vez, la VP dijo que están trabajando en formar internamente en esta materia a las personas y en que esa condición no sea excluyente, ya que la compañía tomó como eje la inclusión y muchos talentos que no tuvieron la oportunidad de lograr un buen nivel del idioma se veían excluidos por ese motivo.

Las ventajas de trabajar en Disney

Algunos de los beneficios que Disney ofrece a los empleados:

Programa de idiomas,

Capacitaciones y charlas con distintas áreas de la compañía,

Educational Reimbursement Program,

Retention program para key positions.

política de flexibilidad horaria,

beneficio de "Recharge Days",

reembolso por guardería y reintegro escolar.

Qué beneficios corporativos ofrece Disney en la Argentina

Por otra parte, Disney Argentina inició una política de "wellness" o bienestar, con una campaña que apoya empleados y empleadas a mejorar su bienestar físico, mental y emocional. Se acompaña con descuentos en gimnasios, en proveedores de alimentos, desde productos orgánicos hasta viandas congeladas, dietéticas, etc.

"Disney es una empresa que se caracteriza por el desarrollo continuo y monitoreo de la propuesta de valor. Porque queremos ser competitivos, y si bien contamos con una marca con mucho valor afectivo, también las expectativas sobre esa marca son altas. Creo que es uno de nuestros principales diferenciales", afirmó la VP de Recursos Humanos.

Pasantías y jóvenes profesionales en Disney

Desde hace muy poquito, Disney trajo también sus programas de pasantías y de jóvenes profesionales a la Argentina. Según dijo De Beláustegui, el Early Career Program de Disney se realiza todo el año, y no en un momento específico.

El programa de Internships, por el cual buscan pasantes sin experiencia laboral, se lanzará a finales de este año en Argentina y toda la región, y por otra parte el Graduate Trainee Program, cuya primera edición, enfocada en sumar talento a los equipos de streaming, fue lanzado con gran éxito en abril de este año en Argentina, Brasil y México.

Este último, actualmente se encuentra en el proceso de evaluación de candidatos que se postularon a través de videos. En este caso, contó De Beláustegui, son perfiles con algo de experiencia en áreas que son prioridad para Disney y que suelen ser difíciles de encontrar. Por eso se decidió atacar esa demanda permanente formando internamente su propio semillero de talentos con un programa de dos años.

"Les damos una experiencia única en una compañía espectacular. Se los contrata y se los forma, con el acompañamiento de un coach, pero además tienen acceso a la alta gerencia, y la posibilidad de hacer una experiencia internacional. No hay otro programa como este en el mercado argentino", aseguró la VP.

Disney y el teletrabajo

En estos últimos dos años, el equipo de RH de Disney contrató a 400 personas en el país. Tan solo en la Argentina, la empresa ya emplea a más de 1.500 personas, que por estos días se encuentran en la transición de regreso a las oficinas ubicadas en Pilar, Provincia de Buenos Aires.

"Regresamos el 2 de mayo, en una primera etapa voluntaria y optativa que durará 3 meses. Para después estamos pensando en un modelo híbrido de trabajo que nos permite acercarnos cada vez más a un equilibrio alineado con nuestra premisa ‘work-life balance’, siempre priorizando la salud y el bienestar de empleados y empleadas", afirmó De Beláustegui.

Consultada sobre la posibilidad de trabajar para Disney Argentina si no se reside en las cercanías de las oficinas bonaerenses, De Beláustegui reveló: "En pandemia tuvimos muchos casos de éxito de haber contratado a talentos que vivían en otras provincias. Siguen trabajando con nosotros y hay algunas posiciones que pueden realizarse de manera 100% remota".

Aunque aclaró que la compañía se dirigirá a un modelo híbrido porque la colaboración en persona es fundamental en una empresa creativa, aunque reconocen también la necesidad que tiene la gente de dedicarle más tiempo a su familia, sus seres queridos, sus hobbies, su salud.

"En este contexto de 90 días de adaptación, nos parecía que no podíamos desde nuestro rol predecir cómo se iba a volver a adaptar la gente después de tantos meses trabajando virtualmente. A partir de agosto terminaremos de definir y comunicarles cómo va a ser su modalidad de trabajo, pero mirando a los perfiles y pensando en las posiciones, y no tanto a las personas caso por caso, que será algo que analizaremos después", sentenció.