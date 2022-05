¿Cómo se hace un currículum vitae básico?: los 6 puntos clave

Qué datos se deben incluir y cuáles ya no deberían estar en un currículum vitae básico para buscar trabajo. Claves para destacarte entre los candidatos

Si querés encontrar trabajo o cambiar de empleo o de rubro, el proceso inicia con armar al menos un currículum vitae básico con el cual postularte a las búsquedas disponibles.

Hoy en día es más frecuente que las empresas que buscan talento te hagan cargar tu perfil en bases digitales o miren tu postulación por LinkedIn. Pero de todas maneras tenés que tener al menos un currículum vitae básico y actualizado para ofrecer en el caso de que te llamen a la entrevista o te consulten por email o teléfono.

Está claro que los CV en papel irán directamente a la basura o a algún cajón olvidado en la oficina de Recursos Humanos. Las versiones digitales tienen hoy más chances de conseguir la atención de los reclutadores.

Pero definitivamente no querés perder una oportunidad laboral por no tener un currículum vitae básico que relate tu trayectoria, principales habilidades y objetivos profesionales. Te contamos como armarlo para aplicar a las búsquedas laborales hoy.

Qué debe tener un currículum vitae básico

En otras épocas se estilaba que el encabezado de un currículum vitae básico debía incluir el nombre, la dirección y el teléfono de la persona que lo presentaba.

Esto último está actualmente en revisión, ya que en muchos países hay incluso legislación que prohibe dar datos que permitan identificar género, edad y hasta universidad o "alma mater", para evitar prejuicios y amiguismos. Son prácticas conocidas como "CV ciego", de las cuales hablaremos más adelante.

Una página es la extensión ideal para un currículum vitae básico

No obstante, hoy en día muchas personas siguen incluyendo nombre y apellido y alguna forma de contacto en un currículum vitae básico, por ejemplo, el número de celular al que quieren ser contactados en caso de necesitar más información.

Un currículum vitae básico incluirá al menos la formación académica y la experiencia laboral relevante para el puesto que se solicita. Y esto es importante porque no por básico un CV se debe enviar sin ser adaptado a la búsqueda a la que se aplica.

La customización de acuerdo al puesto buscado se debe hacer siempre, incluso si no se cuenta con demasiados datos para poner en la hoja de vida, ya que demuestra interés y mantiene cautivada la atención del seleccionador.

Por último, incluso en un currículum vitae básico conviene incluir un breve resumen a modo de presentación al inicio de la hoja, que puede incluir las principales habilidades en referencia a la búsqueda y los objetivos profesionales. En caso de que los haya, se puede resaltar también algún logro relevante obtenido en el pasado.

Respecto a la extensión: una página es lo ideal para un currículum vitae básico. Y es conveniente guardarlo y enviarlo en un archivo PDF en lugar de Word, de manera de que mantenga el formato elegido independientemente del dispositivo desde el cual se acceda.

Con esto será suficiente para armar un currículum vitae básico y para darle una idea al seleccionador de persona de quién es la persona que solicita ser considerada para la vacante.

Sin embargo, todo esto cuenta si el CV llega a las manos de la persona humana a cargo de esta etapa de la selección. Para eso, tendrá que atravesar primero varios filtros, que detallamos a continuación.

Currículum vitae básico para buscar trabajo en Internet

Como mencionamos, en las primeras instancias de un proceso de selección de personal, el CV es la carta de presentación de cada candidato. Pero solo llegarán a ser considerados para el puesto aquellos currículum vitae básicos que pasan los primeros filtros.

Qué debería tener en cuenta un currículum vitae básico para buscar trabajo por Internet

Hay de varios tipos; sin dudas la plataforma elegida para publicar la búsqueda de personal en Internet es el primero de los filtros. Las personas que no completen a mano el formulario de la página web en cuestión incluyendo uno a uno los ítems requeridos, y solo adjunten un currículum vitae básico, correrán con las de perder para atraversar esa primera instancia.

Otros filtros son los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial (IA) con los que esas plataformas permiten que los seleccionadores elijan los candidatos que mejor se ajustan al puesto ofrecido. Esos algoritmos escanean el currículum vitae básico para encontrar las palabras clave definidas por la empresa que tiene la vacante abierta.

Más aún, muchas compañías y sus responsables de Recursos Humanos están convencidos de que utilizar estos sistemas electrónicos es una forma de reducir el riesgo de que haya sesgos y prejuicios en el proceso.

¿Cómo saber con qué palabras clave se filtrará a los postulantes? No se puede saber este dato de antemano, pero si la publicación de la búsqueda en Internet puede ofrecer algunas pistas. Si hay una descripción del puesto y/o de las tareas a realizar, los conceptos y requisitos clave mencionados probablemente sean los filtros digitales que se aplicarán.

¿Qué conviene incluir en un currículum vitae básico?

Cómo completar un currículum vitae básico cuando no se tiene experiencia laboral

Seleccionar, jerarquizar y tener ojo crítico son tres de las recomendaciones a la hora de armar un currículum vitae básico de forma estratégica.

No es necesario aclarar en la hoja de vida los estudios primarios, salvo que se hayan realizado en otro país, en alguna institución educativa diferente, o muy prestigiosa.

Sí es importante sumar algunas referencias laborales que sean comprobables, en el caso de tenerlas. Es más, si la postulación se realiza porque la experiencia cuadra y resulta relevante con lo solicitado, en ese caso: la experiencia va primero en el CV y al final los estudios, aclarando si están finalizados o no.

La experiencia, además, debe ser orientada en función del tipo de puesto de trabajo por el cual se está participando.Y si se trata de la búsqueda del primer empleo, esa experiencia se puede reemplazar de varias maneras: hobbies, asociaciones o clubes en los que se participó, iniciativas de voluntariado realizadas, intereses extracurriculares y cursos, emprendimientos propios, etc.

Qué datos no incluir en un currículum vitae básico

Como mencionamos, para promover la igualdad de oportunidades en la identificación del talento y evitar sesgos que causen discriminación, muchas compañías adoptaron la metodología del CV ciego.

Para aplicar a esas búsquedas se deben facilitar solo datos de formación y experiencia, sin dar indicios de género, edad, status económico, y otros factores que puedan influir en la decisión.

A las búsquedas mediante CV ciego no se pueden enviar currículums en formato de video

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se promueve ese tipo de prácticas y se prohibe que las búsquedas de talento publicadas contengan restricciones por motivos tales como edad, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales.

En las ofertas de empleo tampoco se podrá requerir de manera obligatoria y excluyente la remisión de videos, fotografías, imágenes, audios, nombre y apellido completo o cualquier otro dato que permita su identificación en redes sociales. Esos son entonces datos que no deberían incluirse en un currículum vitae básico que se pueda enviar a cualquier búsqueda de personal.

Consejos finales para un currículum vitae básico

Detalles finales para no olvidar al armar uncurrículum vitae básico

Como mencionamos, la extención de un currículum vitae básico debería ser de una página o menos, y estar guardado en formato PDF. Otro consejo importante es que se debe enviar desde una dirección de email que parezca profesional.

Asimismo, al redactar el CV se debe tratar de incluir las palabras clave que menciona la descripción del puesto publicada. Y el tercer consejo fundamental es obvio pero vale la pena decirlo: no mentir. Si se obtiene un trabajo mediante mentiras o exageraciones, es probable que eso quede al descubierto al poco tiempo de haber empezado a prestar tareas.

Por último, no hay que perder de vista que el objetivo principal del CV no es contar absolutamente todo el "prontuario laboral" y académico de una persona, sino específicamente, conseguir que la información proveída para la búsqueda de personal abra la puerta a la segunda fase del proceso de selección, la entrevista (personal, telefónica, vía teleconferencia, etc.).