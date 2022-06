¿Cómo hacer un currículum vitae (CV) para mi primer trabajo?: los consejos de los expertos

Para las personas que se inician en su carrera laboral puede ser complejo saber cómo hacer un currículum para su primer trabajo.

El sídrome de la página en blanco es peor aún cuando se desconoce cómo completar aquellos baches de experiencia o formación para aplicar a una posición vacante.

El problema de cómo hacer un currículum para su primer trabajo no es algo que le ocurra solo a los jóvenes, también lo enfrentan quienes no pudieron arrancar a la edad estipulada su carrera profesional, ya sea por enfermedad, o porque decidieron formar una familia tempranamente, etc.

En el siguiente artículo te damos ideas que podés usar para resolver esas complicaciones y saber cómo hacer un currículum para tu primer trabajo.

Cómo hacer un currículum para el primer trabajo

Como todo CV, cuando necesitás saber cómo hacer un currículum para conseguir tu primer trabajo, hay ciertas reglas básicas que tenés que conocer y respetar.

Tenés solo 7 segundos o menos para capturar la atención del seleccionador, por lo tanto, no conviene abundar demasiado en cuestiones que no te presentarán como el mejor candidato para el puesto.

Cómo hacer un currículum para el primer empleo sin tener ninguna experiencia laboral

Por eso, la extensión de una página como máximo es la ideal para el currículum vitae. Y luego, si tu problema es cómo hacer un currículum para conseguir tu primer trabajo, lo mejor es agregar detalles de tu experiencia que suplanten la experiencia laboral que te falta.

Es decir, si no sabés cómo llenar esa página entera, pensá qué experiencias de tu pasado pueden servir para resolver cómo hacer el currículum para conseguir tu primer trabajo. Los reclutadores se basan en aprendizajes y habilidades que hayas podido demostrar y que sean útiles para el puesto.

Por ejemplo, ¿realizaste alguna experiencia de voluntariado, algún intercambio escolar, o actividad en un club social que puedas incluir en tu CV?

Podés destacar en la hoja de vida qué logros obtuviste, qué problemas enfrentaste y cómo los resolviste, de qué manera aprendiste lecciones de liderazgo o habilidades de adaptabilidad (dos de las "skills" más buscadas por los líderes de Recursos Humanos).

Todo eso suma, cuando no tenés experiencia laboral comprobable, para saber cómo hacer un currículum para el primer trabajo.

Cómo hacer un currículum para mi primer trabajo: educación

Si sos joven y te enfrentás a la pregunta "¿cómo hacer un currículum para mi primer trabajo?", otro de los ítems que te puede costar es el de educación.

Si llegaste a terminar el colegio secundario y solo no contás con título universitario, es más sencillo resolver este problema. Podés contar qué carrera estás estudiando (y el nievel alcanzado) o pensás estudiar, o podés agregar qué cursos extracurriculares tomaste mientras hacías la formación básica. Todo eso suma y además le ayuda al seleccionador a conocer tus intereses.

Cómo hacer un currículum para mi primer trabajo y destacar los estudios que estés haciendo o cursos que completaste

¿Hiciste algún curso de idiomas o rendiste algún examen con certificación? No te olvides de destacarlo en la hoja de vida cuando pienses cómo hacer un currículum para conseguir tu primer trabajo. En un mundo cada vez más globalizado, ser multilingüe sumará gran valor a tu CV, incluso si no tenés experiencias laborales para contar en la entrevista.

Si no realizaste cursos extracurriculares y te encontrás frente a la situación de saber cómo hacer un currículum para tu primer trabajo, tampoco te preocupes. Hay numerosas oportunidades de capacitación y becas en las más diversas áreas, incluso de las universidades más prestigiosas del mundo que los ofrecen como MOOC (por sus siglas en inglés).

Definí entonces cuáles son las áreas de trabajo que te interesan o las habilidades más necesarias en el sector o actividad económica en los que querés insertarte y hacé algún curso online gratuito que te ayude a acercarte a tus objetivos y que puedas incluir en el CV.

Cómo hacer un currículum con un bache en mi trayectoria

Incluso si te problema es que no terminaste el secundario o que sos más grande y no pudiste hacer una carrera académica o sumar experiencia profesional, por el motivo que sea, estos consejos que ya mencionamos sirven también para tu caso.

Cómo hacer un currículum para mi primer trabajo cuando te dedicaste los últimos años a la maternidad

Podés completar formaciones online en temas digitales que te lleven directamente a algunas de las profesiones más demandadas y mejor pagas hoy. Podés iniciar una carrera de grado o terciaria e incluir tu progreso en tu CV. También sumar habilidades que hayas aprendido en lo que sea que te dedicaste en los últimos años.

Si hay un "bache" en tu trayectoria que no te resulte fácil explicar, lo que los expertos recomiendan hoy sobre cómo hacer un currículum para obtener tu primer trabajo es no dejar ese espacio "vacío" sino incluir una referencia que no deje con dudas al entrevistador y que facilite al candidato al puesto tener la conversación sobre qué ocurrió en ese tiempo en caso de acudir a un encuentro en persona o virtual.

Por caso, si lo que ocurrió es que te dedicaste algunos años a cuidar a tus hijos y no estudiaste ni trabajaste, podés incluir ese período dentro del CV como un ítem más en tu trayectoria y usarlo para describir qué habilidades de coordinación de problemas, toma de decisiones o gestión de agenda aprendiste de esa experiencia. Será además una manera de dejar en claro tus prioridades y hablar sobre tus necesidades personales en la entrevista.

Consejos sobre cómo hacer un currículum para mi primer trabajo

Cómo hacer un currículum para mi primer trabajo: los detalles finales

Fuera de estos consejos básicos sobre cómo hacer un currículum para tu primer trabajo, no olvides las claves que aplican a toda búsqueda laboral. Por ejemplo, lo ideal es customizar cada CV que envíes a la búsqueda particular en la que estás aplicando.

Incluí alguna forma de contacto que esté actualizada y chequees frecuentemente. De nada sirve, por caso, dejar un email de contacto si no entrás nunca a tu casilla a ver los mensajes.

Y si es tu primera vez buscando empleo y no estás seguro de cómo hacer un currículum para obtener tu primer trabajo, hay algunas cosas que ya no se estilan más, como poner edad, domicilio (quizás solo el barrio y provincia), estado civil u otras cuestiones que puedan dar lugar a sesgos de los seleccionadores de personal. Asimismo, hay habilidades como manejo de email o paquete office de Microsoft que se asume que cualquier candidato hoy tendrá, y no conviene incluirlas como ítem en el CV.