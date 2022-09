Las argentinas se postulan cada vez más a trabajos en IT

En Latinoamérica y en la Argentina en particular las postulaciones de mujeres superan al promedio global y al de países europeos que son hubs de tecnología

El avance de las mujeres en áreas de tecnología va algo más lento que en la pandemia pero sigue firme. Un estudio de Deloitte a nivel mundial asegura que serán el 33% de la mano de obra IT en grandes multinacionales este año, un 2% más que en 2019. Y en roles técnicos serán un 25%.

Si bien persiste la percepción de que el mundo de la tecnología es más masculino, de a poco se van llenando de mujeres no solo las aulas en las que se enseñan carreras STEM sino también las postulaciones a vacantes laborales IT.

Esto es lo que indica la compañía de soluciones tecnológicas nearshore, BairesDev, que realizó un estudio sobre su propio pool de talento: en el millón de aplicaciones al año que reciben para los puestos que oferta en todo el mundo, notaron un crecimiento del 400% de las postulaciones de mujeres en los últimos 5 años.

Es decir, al analizar los perfiles recibidos para cubrir sus propias vacantes entre 2015 y 2021, descubrieron que el número de postulantes mujeres pasó del 11% al 41% (con un pico de 52% a mediados de 2021), y no solo eso, sino que las de Argentina y Latinoamérica encabezan la lista si se analiza la muestra por regiones.

Mujeres en IT según BairesDev

El estudio "Women in Tech 2022" de BairesDev indica que las aspirantes femeninas representan un promedio del 40% del total de aplicantes a puestos técnicos y no técnicos.

Asimismo, detalla que el talento femenino aplica hasta tres veces más a posiciones relacionadas a SharePoint y testing, comparado con otras tecnologías.

Mujeres en IT: serán el 33% de la mano de obra tecnológica en grandes empresas de ese sector

Xamarin, IOs y Android mostraron incrementos del 13%, 9% y 8%, respectivamente, en el período estudiado. Eso señala el interés de las mujeres en el desarrollo para móviles en 2021.

El pico de participación femenina se da entre las jóvenes: las mujeres en sus veintes representan alrededor del 40% del total de aplicaciones en ese rango de edad.

En la franja de aplicantes entre 40 y 49 años, las mujeres representan aproximadamente el 37%, lo que para la empresa señala un creciente interés en posiciones de supervisión o liderazgo.

Mujeres Latinas en IT

Con un 45% de candidatas sobre el total, Latinoamérica lidera el ranking de regiones en cuanto al porcentaje de mujeres que aplican a BairesDev.

Entre los países más relevantes están Argentina, Uruguay, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Brasil, Colombia y Panamá. De hecho, Argentina, Uruguay y Honduras tienen postulaciones femeninas por encima del promedio global de 2020 (últimos datos disponibles).

Consultada al respecto por iProfesional, Rocío Belfiore, Chief Innovation Officer en BairesDev, mencionó que "Argentina es uno de los países de la región que se ha establecido como hub de tecnología, al igual que Brasil y Uruguay, proporcionando talento bilingüe calificado."

Mujeres en IT: se postulan cada vez más a puestos técnicos, en especial para desarrollo de tecnologías móviles

Ella confirmó que en Argentina bairesDev ve una tendencia creciente en el número de candidatas desde el 2015. Durante ese año, las mujeres representaron el 18% de todas las aplicaciones provenientes del país, y luego hubo picos del 50% en 2017 y del 54% en 2019. En 2020 y 2021, el 45% de los aplicantes de Argentina fueron mujeres.

"El aumento de candidatas puede ser atribuido a las diversas iniciativas del sector público y privado para incrementar la presencia de mujeres en áreas STEM", analizó la experta, y mencionó que además BairesDev aplica principios y herramientas para garantizar la diversidad en los procesos de selección, lo cual puede ser otro factor que influye en estos resultados.

"El aumento de candidatas argentinas también puede estar relacionado al creciente interés en la industria tecnológica. Esto se debe a las grandes oportunidades de crecimiento dentro del sector, el acceso a salarios competitivos, y a la posibilidad de trabajar para compañías internacionales", sentenció Belfiore.

"Otras regiones conocidas por sus ‘tech hubs’ (sobre todo Ucrania, Europa del Este, India y Sudeste Asiático) quedan significativamente por detrás, con solo alrededor de la mitad de la proporción de mujeres aplicantes, en comparación con los países líderes en Latinoamérica, como Argentina o Uruguay", se lee en el informe de BairesDev.

Con estos datos, la multinacional de desarrollo digital concluye que las iniciativas públicas y privadas para propiciar la incorporación de mujeres en tecnología en estos países latinomaericanos "están funcionando".

"Otros factores que contribuyen a ese resultado es que, por ejemplo, muchas compañías en países desarrollados toman ventaja de su cambio de moneda favorable para reclutar talento tecnológico en Latinoamérica. Esta práctica ha transformado a este campo en una alternativa muy bien remunerada para todo tipo de profesionales", agregan.

Países de Latinoamérica lideran el ranking de postulaciones femeninas a puestos en IT

Y para otros países de la region, como Honduras, Jamaica, Nicaragua, y El Salvador, los analistas agregan el costo del talento en esos liuares, las similitud cultural, la alineación de las zonas horarias con Estados Unidos –el mayor mercado de tecnología- y el manejo del idioma inglés de los profesionales.En el Caribe, apuntan, están iniciando también algunos programas para reducir la brecha de género en tecnología que surtirán efecto en el futuro.

Mujeres en IT: ¿qué pasa en la Argentina?

Los últimos datos disponibles del monitoreo que realizan en conjunto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el portal de empleos Bumeran, datan del último trimestre de 2021. Hasta ese momento, las postulaciones de mujeres a vacantes en IT eran del 30,3% en ese distrito, en tanto que constituían el 49,2% del total de postulaciones publicadas en la mencionada plataforma.

En el cuarto trimestre del año, la participación en tecnología de las mujeres descendió respecto al trimestre anterior (32,2%) y frente al mismo trimestre del año 2020 (33,4%). Bumeran aclaró que se debía a un incremento de la cantidad de candidatos masculinos aplicando a esos puestos, y no a una baja en las postulaciones de mujeres.

Sin embargo, las postulaciones de mujeres a posiciones en tecnología en Bumeran aumentaron 4,8 puntos entre 2018 a 2021, pasando de 25,5% en el cuarto trimestre de 2018 a 30,3% en el tercer cuarto de 2021.

El informe muestra que las mujeres son alrededor del 31% de los postulantes a puestos senior y semi senior en tecnología, pero solo el 22% cuando se trata de posiciones de jefe, supervisor, etc. "Hay una tendencia creciente de la participación femenina en las postulaciones a avisos IT. También se destaca que la participación femenina cae en menor medida que el promedio general con el aumento de la seniority del puesto", dijo al respecto Carolina Molinaro, Head of Marketing de Jobint.

Y aclaró que la participación de las mujeres en búsquedas IT en la Argentina es mayor en grupos etarios más jóvenes: son el 35% de las postulaciones de personas entre 19-24, el 35% de las de entre 24 y 29 años, el 28% de las de entre 30 y 40, y solo el 19% de las de mayores a 40 años.

A mayor edad de la postulante y a mayor seniority del puesto ofertado, menos aplicaciones de mujeres se reciben en IT

Mujeres en IT: principales obstáculos y soluciones

Consultados al respecto, las fuentes mencionaron varios obstáculos que impiden que se desarrollen las vocaciones femeninas por las disciplinas tecnológicas.

A diferencia de lo que ocurre en las grandes compañías del sector, el mencionado informe de Deloitte asegura que es más difícil conseguir diversidad del talento en las empresas pequeñas y medianas, que muy ocasionalmente miden y reportan estas métricas. Tienen menos estructura y status para atraer talento, y no se ponen metas de diversidad.

Por otra parte, en el reporte de BairesDev se menciona otro fenómeno muy conocido que afecta a las profesionales de todos los sectores: "las mujeres sufren de diferencias de género en su autopercepción sobre cumplir con los requerimientos para una posición. Suelen sentirse menos calificadas que los hombres al aplicar a un puesto, en especial con trabajos asociados típicamente con hombres."

Según Molinaro, en la Argentina esto está cambiando: "Hoy en día ya hay una menor cantidad de personas que creen que hay trabajos o carreras que deberían ser estudiadas por mujeres o por hombres. A pesar de que aún queda un gran camino por recorrer, hoy cada vez más la gente tiene en claro que una sociedad realmente igualitaria y libre de prejuicios es la base para que todas las personas puedan desarrollar sus verdaderas vocaciones."

"Podemos ver que las nuevas generaciones de mujeres se vuelcan cada vez más a carreras que antes eran consideradas masculinas. El sector IT es un ejemplo de eso, las facultades de estas carreras cuentan con muchas más mujeres y esto hace años que se ve también en el mundo laboral", le dijo a iProfesional la líder de Marketing de Jobint.

"La disponibilidad de candidatas es una de las primeras brechas que debemos vencer para lo que es necesario despertar el interés de las mujeres por roles STEM por medio de programas especializados", comentó por su parte Belfiore.

"Los estereotipos y prejuicios hacia mujeres en tecnología presentan un desafío para alcanzar la paridad Los procesos de reclutamiento y selección deben estar enfocados en atraer talento diverso, además de asegurar que todos tengan las mismas oportunidades, sin importar género, nacionalidad, edad, entre otras características", sugirió la directiva de BairesDev.

Además destacó que, en su opinión, las iniciativas de entidades públicas y privadas para incrementar la participación de mujeres en el sector están contribuyendo a disminuir la brecha de género, además de proporcionar nuevas oportunidades para el talento femenino.

Algunas de las prácticas para incrementar la contratación de mujeres en BairesDev son, por ejemplo, su programa de referidos, que paga más por la contratación exitosa de talentos femeninos. Asimismo, un programa llamado Giveback para asociar a la organización con ONGs que se dedican a la representación de mujeres en el sector.

Deloitte sugiere algunas prácticas masificadas durante la pandemia que pueden ayudar a atraer y mantener al talento femenino, como modelos de trabajo "remote first" o de trabajo desde cualquier parte, junto con la expansión de la búsqueda de talento más allá del rango de distancia con llegada a la oficina.