Las empresas planean mayores aumentos de sueldo pero ya no intentan empatar la inflación

Casi 4 de cada 10 grandes empresas están a la espera de la aprobación de mayores presupuestos para incrementar los sueldos de empleados fuera de convenio este año, en vistas a que estiman una inflación en torno a 120% para 2023.

En ese marco, según relevó la consultora WTW, las compañías iniciaron el año previendo dar aumentos del 85% en promedio, aunque ya en enero no se esperaba siquiera empatar la inflación.

Para la 4ta edición flash de la encuesta de WTW, realizada del 12 al 22 de junio a 441 empresas, elevaron las alzas esperadas para el año a 99,7% de media -es decir, 14 puntos más de lo que planificaron en enero- y muchas tienen solicitadas nuevas modificaciones a sus casas matrices, para elevar los presupuestos hasta 116% anual de promedio.

Aún así, de cumplirse estas previsiones, sería una nuevo año de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores no agremiados. Lo mismo ocurrió el año pasado, cuando se dieron alzas de 87% en promedio según relevamientos de esta consultora, mientras la inflación cerró en 94,8% de acuerdo a datos oficiales.

En la misma línea están las proyecciones de Mercer, otra consultora multinacional que también se especializa en remuneraciones y beneficios. Para este año, las compañías relevadas en su última encuesta ubican los aumentos de sueldo en 103% anual. En 2022 los salarios ejecutivos medidos por esta firma quedaron casi 5 puntos detrás de la inflación, y en 2021 perdieron por casi tres puntos.

Inflación y aumentos de sueldo 2023

De acuerdo a WTW, en el primer semestre del año las grandes compañías nacionales y filiales de multinacionales concretaron aumentos de sueldo de 44,1% en promedio. Las que menos otorgaron, ofrecieron un 36,1% y las que más dieron llegaron al 51,5%.

Presupuestos salariales, evolución 2023 (Fuente: WTW)

Vale la pena recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió que la inflación de los primeros 5 meses del año fue del 42,2%. La suba semestral se conocerá el 13 de julio, pero las consultoras privadas estiman que en junio los precios y tarifas habrían avanzado un 7% intermensual. Eso llevaría a la inflación del primer semestre a 49%, dejando a los aumentos del promedio de las compañías "en orsai".

Como se denota en las proyecciones anuales, las firmas ya no juegan la batalla para que el poder adquisitivo de sus empleados le gane a la inflación o al menos empate. Aspiran a no perder demasiado.

Y esto es así también porque en muchos casos aplican lo que se conoce como "catch up", unos pocos puntos de aumento de sueldo extra a principios del año siguiente, para recuperar el terreno perdido. A veces eso se logra, cuando la diferencia no es amplia, y otras veces, como en 2022, no se consigue.

Sigue en pie aún la expectativa de recuperar algo del valor real de los salarios en el segundo semestre de 2023. "A la fecha, ya es un hecho que en el primer semestre las empresas de la industria general otorgaron, en promedio, 44,1% de aumento a su personal fuera de convenio. Esto es lo único que sabemos que ya no cambiará; pero todo lo que reste por el segundo semestre podrá tener modificaciones según la inflación, las paritarias, otros", dijo al respecto Marcela Angeli, Directora de Work & Rewards de WTW.

Por el momento, de acuerdo a lo que declararon las más de 400 firmas relevadas, para completar el año, las compañías que menos aumento de sueldo ya tienen agendado se agrupan en 88% anual; las que más otorgarán, estiman subas de 110%. En promedio, los sueldos de empleados fuera de convenio aumentarían 99,7%.

Claro que hay amplias diferencias entre lo que otorgarán las distintas actividades. Hasta el momento, la industria que tiene los mayores aumentos de salario aprobados para este año es la de prestadoras médicas y obras sociales, con más de 110% anual.

Aumentos de sueldo 2023 por sectores para empleados fuera de convenio (Fuente: WTW)

Sin embargo, las compañías de la industria petrolera, que ya tienen el OK para un incremento similar al mencionado, están esperando que se aumenten los presupuestos al 150% anual. De concretarse, ese sector quedaría muy por delante de la media salarial del mercado en general. Solo le seguirían las aseguradoras, con 142%, y la logística y transporte, con 139%

Cómo combaten la inflación las empresas

Ninguna de las compañías relevadas dio todo el aumento de sueldo en una sola oportunidad, y ya solo 4% mantiene el viejo esquema de un ajuste por semestre.

Por el contrario, el 50% optó por 4 subas en el año -aunque probablemente sean más o realicen un "catch up" en 2024-, 13% planificó 5 austes, 9% optó por 6 y hasta hay algunas (8%) que darán más que eso.

El 17% de los responsables de Recursos Humanos consultados por WTW mencionó la opción de dar mayor cantidad de aumentos de sueldo como la medida principal para combatir la pérdida de poder adquisitivo. Otro 10% están viendo cómo mejorar el paquete de beneficios, que suele ser una forma de mejorar la propuesta de valor sin que mayores impuestos impacten en el bosillo del empleado o empleada.

Por caso, solo un tercio de las compañías que participaron de esta encuesta no dan beneficio de almuerzo. Aunque algunas solo lo hacen con comedor en planta o viandas los días de trabajo presencial.

El 45% ya reconocer el gasto de Internet de los empleados y un 5% lo tiene bajo análisis. Bajo ese concepto, pagan -en la mayoría de los casos a contrafactura- entre 4.300 y 8.500 pesos mensuales; 7.833 de promedio.

El reconocimiento de un monto mensual por guardería, un debate que está a la orden del día en la Argentina, es algo que ya implementó el 63% de las grandes compañías que suele medir WTW. Otro 6% lo está analizando. El promedio invertido por empleado es de 37.250 pesos mensuales.

"Entendemos que 'la medida por excelencia' que se está tomando es poner foco en ir actualizando el presupuesto salarial según evolucione la inflación. Luego si vamos sumando el pocentaje de compañías que aplican cada una de las medidas listadas, se ve que todas tratan de hacer algo, aunque en ningún caso vemos una alta prevalencia", apuntó Angeli.

Si se puede marcar como tendencia que, así como los aumentos de sueldo llegan en más cantidad de ajustes por año, también las revisiones de montos por estos beneficios y los de "car allowence" se están realizando más frecuentemente. Un 38% de las empresas dijo que los actualiza 4 veces al año, y otro 5% ya lo hace en más ocasiones.