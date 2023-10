Dónde estudiar para Martillero Público en 2023 y cuántos años dura la carrera

Estudiar para martillero público en la Argentina puede ser una excelente carrera corta que, además de tener amplia salida laboral, tiene buenos sueldos y comisiones para aquellas personas que se desempeñan bien y profesionalmente.

Además, la buena noticia es que muchas instituciones educativas imparten esta carrera corta, y que en muchos de esos casos, se puede estudiar para martillero público online.

Te contamos dónde se puede estudiar para martillero público en la Argentina, de qué se trata esta carrera, cuánto paga y cuánto tiempo demora obtener el título.

¿Cuántos años lleva la carrera de Martillero Público?

Estudiar para martillero público requiere la inversión y tiempo de las carreras cortas.

De acuerdo al relevamiento realizado por iProfesional durante la elaboración de este artículo, la mayoría de las carreras que se ofrecen en el país para esta actividad son de entre dos y tres años como máximo.

¿Dónde estudiar Martillero Público Argentina?

En la Argentina existen numerosas opciones de universidades y otras entidades educativas en donde se puede estudiar para martillero público. Un punto importante al elegir una institución, es asegurarse de que el título que entrega al finalizar el programa sea válido para ejercer la actividad dentro del territorio nacional.

Una buena noticia es que hay muchas universidades de gestión pública en donde se puede estudiar para martillero público sin tener que pagar una cuota y matrícula mensual, como ocurre en las de gestión privada.

En qué universidades de la Argentina se puede estudiar para martillero público

Una de ellas es la carrera de Martillero, Corredor Público y Tasador de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), en donde tiene una duración de tres años.

Otra opción muy importante es que esta es una de las carreras cortas que se pueden cursar en la UBA (la Universidad de Buenos Aires). Su Facultad de Agronomía enseña la carrera de Martillero y Corredor Público Rural, que se estima que puede culminarse en dos años y medio de cursada.

Otras opciones para estudiar para martillero público en universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires son la carrera que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) -que tiene dos años de duración- y la Tecnicatura Superior Universitaria de Martillero Público y Corredor que se imparte en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

No son las únicas pero son algunas de las universidades más reconocidas del país en donde se puede estudiar para martillero público, siempre con modalidades presenciales. Para completar la carrera online, sin embargo, se puede revisar la Tecnicatura en Martillero Público y Corredor Inmobiliario de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTreF) mediante su plataforma UNTREF Virtual.

Asimismo, numerosas universidades de gestión privada, incluso las más prestigiosas del país, tienen carreras para estudiar para martillero público, incluso 100% online. Algunas de ellas son:

Universidad Católica Argentina (UCA)

Universidad Siglo 21

Universidad Kennedy

Universida Argentina de la Empresa (UADE)

Estudiar para martillero público es algo que se puede hacer online en universidades privadas

Sin embargo, probablemente entre las privadas, la más reconocida para estudiar para martillero público sea la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM), que ofrece una carrera de dos años con título e incluso modalidad virtual.

Un punto importante al evaluar universidades donde estudiar para martillero público, además de chequear que entreguen un título habilitante dentro de la República Argentina, son las orientaciones. Muchas de estas carreras son especializadas en negocios inmobiliarios, en tanto que para otro tipo de bienes o áreas de la profesión, quizás sea necesario indagar en qué entidad educativa conviene estudiar.

¿Qué es y qué hace un martillero público?

Seguramente de joven, cuando te preguntaban qué querías ser cuando seas grande, no contestabas que ibas a estudiar para martillero público.

La mayoría de la gente no sabe incluso que existe esta profesión o que se puede estudiar para martillero público. Pero ahora que las carreras cortas se están poniendo de moda, está cobrando mayor relevancia.

Para saber si querés o no estudiar para martillero público primero tenés que saber qué hace una persona que se dedica a este oficio certificado. Se trata principalmente de las personas que están a cargo de los remates de bienes.

En lugar de decirles "rematadores" se los llama martilleros públicos -por el acto clásico de cerrar un remate con un golpe de martillo sobre la mesa.

Estudiar para martillero público: a qué se dedican

Tras estudiar para martillero público y obtener el título, una persona que se dedica a esta carrera puede subastar de forma privada o pública vía judicial, cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes y derechos, marcas, patentes, y en general, todo bien cuya venta no esté prohibida por la Ley o encomendada a otros profesiones.

No solo trabajan en casas de remates, sino no tendría sentido y salida laboral estudiar martillero público. También pueden trabajar para gobiernos -nacionales, provinciales, municipales, etc.- para los bancos, en inmobiliarias o constructoras o cualquier actividad privada que se dedique a la tasación de bienes, ya que aprender esa habilidad -que tiene mucho de contable- es gran parte de la carrera.

Por eso, estudiar para martillero público requerirá del alumno no solo dedicación, sino que también aprenda a dominar conceptos legales, contables, de administración y entre otros. Como profesión, conlleva muchísima responsabilidad, ya que los remates suelen involucrar bienes valiosos.

¿Cuánto cobra un martillero público en Argentina?

Otro dato que no podés desconocer si te estás planteando estudiar para martillero público es cuánto cobran estos profesionales en la Argentina.

De acuerdo al portal de reviews de empleadores Glassdoor, un martillero público en la Argentina -en el caso del que se dedica a bienes inmobiliarios- cobra de media 212.264 pesos por mes.

En algunos casos, como si trabaja para un banco, puede que el martillero público perciba solo su sueldos, bonos y beneficios como otros empleados bancarios.

Pero generalmente, en estos empleos las personas cobran un sueldo básico y buenas comisiones por tasación, por subasa, etc. debido a los altos valores de los bienes con los que se manejan. Por este motivo, muchas personas que prefieren las carreras cortas se dedican a estudiar para martillero público.

Ahora que tenés toda la información, ¿vas a estudiar para martillero público?