Cuál es el sueldo de encargado de edificio 2023

Con los aumentos de las expensas, muchos residentes de edificios ponen el foco en cuánto es el sueldo de encargado de edificio, que suele ser uno de los costos que en mayor porcentaje incide en el gasto.

Estos trabajadores recibirán en la segunda mitad de 2023 y el primer mes de 2024 un incremento del 44% en total, diviido en distintos pagos, y es para todas las categorías.

Muy probablemente, además, en vistas a la elevada inflación, sea necesario recomponer el poder de compra del sueldo de encargado de edificio o determinar algún pago especial o bono de fin de año con ese fin, como suele ocurrir en los últimos años para esta actividad.

En lo que queda del año, entonces, los propietarios e inquilinos verán un incremento del sueldo de encargado de edificio. ¿De cuánto será?

¿Cuál fue el aumento de sueldo de encagado de edificio?

Los ajustes salariales al sueldo de encargado de edificio en la Argentina se debaten en paritarias entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.

Cómo es el aumento de sueldo de encargado de edificio 2023

En la última negociación de 2023 se estableció para el sueldo de encargado de edificio un incremento no acumulativo a efectuarse de la siguiente forma:

11% a calcular sobre el salario básico para la cuarta categoría establecida en el art 6 del CCT 589/10, aplicándose en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, con la remuneración del mes de septiembre 2023 más un bono remuneratorio de $20.000.

Esto quiere decir que aún falta abonar el aumento de sueldo de encargado de edificio correspondiente a noviembre -que se paga en diciembre- y a enero, que llegará a los bolsillos en febrero de 2024.

Sueldo de encargado de edificio vigente

De acuerdo a la FATERYH, la siguiente es la escala salarial por categoría del sueldo de encargado de edificio en octubre de 2023:

- Encargado Permanente con vivienda: 266.199 pesos mensuales en la 1ra categoría, 255.107 pesos en la segunda categoría, 244.016 pesos en la tercera categoría y 221.833 pesos en la cuarta categoría.

- Encargado Permanente sin vivienda: 312.890 pesos mensuales en la primera categoría, 299.853 pesos en la segunda categoría, 286.816 pesos en la tercera categoría, 260.742 pesos en la cuarta categoría.

- Ayudante Permanente con vivienda: 266.199 pesos mensuales en la primera categoría, 255.107 pesos en la segunda categoría, 244.016 pesos mensuales en la tercera categoría y 221.833 pesos en la cuarta categoría.

- Ayudante Permanente sin vivienda: 312.890 pesos mensuales en la primera categoría, 299.853 pesos en la segunda categoría, 286.816 pesos en la tercera categoría, 260.742 pesos en la cuarta categoría.

- Ayudante Media jornada: 156.445 pesos mensuales en la primera categoría, 149.927 pesos mensuales en la segunda categoría, 143.408 pesos mensuales en la tercera categoría, 130.371 pesos en la cuarta categoría.

- Personal Asimilado Con vivienda: 266.199 pesos mensuales en la primera categoría, 255.107 pesos en la segunda categoría, 244.016 pesos en la tercera categoría, y 221.833 pesos en la cuarta.

- Personal Asimilado Sin vivienda: 312.890 pesos mensuales en la primera categoría, 299.853 pesos en la segunda categoría, 286.816 pesos en la tercera categoría y 260.742 pesos en la cuarta categoría.

- Mayordomo Con vivienda: 276.080 pesos mensuales en la primera categoría, 264.576 pesos en la segunda categoría, 253.073 pesos en la tercera categoría y 230.066 pesos en la cuarta categoría.

- Mayordomo Sin vivienda: 325.673 pesos mensuales en la primera categoría, 312.103 pesos en la segunda categoría, 298.533 pesos en la tercera categoría y 271.394 pesos en la cuarta categoría.

- Intendente: 398.620 pesos mensuales en la primera categoría, 398.620 pesos en la segunda categoría, 398.620 pesos en la tercera categoría y 398.620 pesos en la cuarta categoría.

- Personal con mas 1 Funcion con vivienda: 266.199 pesos mensuales en la primera categoría, 255.107 pesos en la segunda categoría, 244.016 pesos en la tercera categoría y 221.833 pesos en la cuarta categoría.

- Personal con mas 1 Funcion sin vivienda: 312.890 pesos mensuales en la primera categoría, 299.853 pesos en la segunda categoría, 286.816 pesos en la tercera categoría y 260.742 pesos en la cuarta categoría.

- Encargado Guardacoches con vivienda: 234.712 pesos mensuales en la primera categoría, 234.712 pesos en la segunda categoría, 234.712 pesos en la tercera categoría y 234.712 pesos en la cuarta categoría.

- Encargado Guardacoches sin vivienda: 254.879 pesos mensuales en la primera categoría, 254.879 pesos en la segunda categoría, 254.879 pesos en la tercera categoría y 254.879 pesos en la cuarta categoría.

- Personal Vigilancia Nocturna: 281.890 pesos mensuales en la primera categoría, 281.890 pesos en la segunda categoría, 281.890 pesos en la tercera categoría y 281.890 pesos en la cuarta categoría.

- Personal Vigilancia Diurna: 262.449 pesos mensuales en la primera categoría, 262.449 pesos en la segunda categoría, 262.449 pesos en la tercera categoría y 262.449 pesos en la cuarta categoría.

- Personal Vigilancia Media Jornada: 131.224 pesos mensuales en la primera categoría,131.224 pesos en la segunda categoría, 131.224 pesos en la tercera categoría y 131.224 pesos en la cuarta categoría.

- Encargado No Permanente Con vivienda: 126.293 pesos mensuales en la primera categoría,126.293 pesos en la segunda categoría, 126.293 pesos en la tercera categoría y 126.293 pesos en la cuarta categoría.

- Encargado No Permanente Sin vivienda: 137.262 pesos mensuales en la primera categoría, 137.262 pesos en la segunda categoría, 137.262 pesos en la tercera categoría y 137.262 pesos en la cuarta categoría.

- Ayudante Temporario: 257.092 pesos mensuales en la primera categoría, 257.092 pesos en la segunda categoría, 257.092 pesos en la tercera categoría y 257.092 pesos en la cuarta categoría.

- Ayudante Temporario Media Jornada: 128.546 pesos mensuales en la primera categoría, 128.546 pesos en la segunda categoría, 128.546 pesos en la tercera categoría y 128.546 pesos en la cuarta categoría.

Para conocer la escala salarial del sueldo de encargado de edificio, se debe sumar un 11% a estas cifras en noviembre y otro 11% no acumulativo en enero de 2024.

Asimismo, al sueldo de encargado de edificio se le suman distintos plus, cuando corresponde, por diferentes conceptos, como 8.193 pesos por clasificación de residuos, plus por antigüedad -el valor depende de la cantidad de años-, plus por limpieza de cocheras (6.491,40 pesos), plus de jardín (6.491,40 pesos), entre otros.