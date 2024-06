Los datos sobre cuentas sueldo que dio a conocer el Banco Central verifican la tendencia a la baja del empleo durante los primeros meses de gobierno de Javier Milei, que esta semana reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el último Informe de Entidades Financieras disponible en el BCRA, entre diciembre de 2023 y abril de este año se registaron 339.669 cuentas sueldo menos entre todos los bancos del país.

El Central pasó de contabilizar 10.439.924 cuentas sueldo en diciembre a 10.100.255 en el último mes relevado. Y ese cambio se dio pese a que la cantidad de empresas que abonan esos salarios "en blanco" viene creciendo de 570.566 a 585.503 en el mismo lapso.

Desempleo creció dos puntos: cuántas cuentas sueldos se dieron de baja

A nivel intermensual se verifica la misma tendencia, entre marzo y abril de este año hubo 65.406 cuentas sueldo menos en el sistema, pese a que se contabilizaron 8.489 empresas más.

Si bien la baja en la cantidad de cuentas sueldo del sistema no es un indicador adecuado para tomar la temperatura del mercado laboral, ya que no hay una correlación directa entre ambos fenómenos, en este caso se verifica una tendencia a la baja en ambos, al notar los datos difundidos por el INDEC ayer: en el primer trimestre de 2024 la desocupación ascendió al 7,7%, do puntos más que en el último trimestre del 2023 (un mínimo de 5,7%) casi un punto desde el 6,9% registrado en los primeros tres meses del año pasado.

"Este proceso se dio como resultado de la destrucción de unos 77 mil puestos de trabajo en relación al primer trimestre de 2023 (con una pérdida de 404 mil puestos en relación al trimestre inmediato anterior), mientras que la PEA se incrementó - respecto de igual trimestre del año anterior - en 37 mil casos, dando lugar así a un aumento en la cantidad de desocupados absolutos en términos interanuales de 114 mil casos", explicó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En tanto que las cuentas sueldo se redujeron en casi 340.000 entre diciembre y abril últimos.

La consultora Labor, Capital, Growth (LCG) extrapoló los datos del INDEC y calculó que "hay 185.000 nuevos desempleados respecto a un año atrás."

"Estos datos empiezan a mostrar de manera anticipada el futuro de la desocupación en argentina, con un incremento tal vez prematuro, ya que de 5,7 a 7,7% es un incremento importante. Es claro que la tendencia de la desocupación en este 2024 va a ser en aumento y esto hace suponer que quizás antes de fin de ya podemos estar en 2 cifras", alertó Matias Ghidini, CEO de GhidiniRodil y autor del libro "Mi Trabajo Ahora".

Cuántas cuentas sueldo se eliminaron desde diciembre de 2023

"Lógicamente ya los datos oficiales empiezan a mostrar lo que ya se vivía en la calle, donde la pérdida de empleo es una realidad", sentenció.

CEPA indicó que en términos absolutos y considerando la población total, habría 1.732.000 casos de desocupados.

Simultáneamente al incremento del desempleo, LCG observó una reducción de la población económicamente activa. "Esto puede atribuirse, en el contexto de la recesión económica, a una disminución en la búsqueda de empleo por parte de la población debido a las perspectivas negativas para encontrar trabajo", añadió la mencionada consultora.

Otro dato destacado del informe del mercado de empleo de INDEC fue que creció el indicador de Ocupados demandantes de empleo desde 14,8% a 16%; y el de subocupación, desde 9,4% a 10,2%. Es decir, hay más personas que tienen trabajo y requieren más horas de ocupación para conseguir ingresos extra.

Un dato positivo

Dentro del empeoramiento generalizado de las variables relacionadas al empleo en el primer trimer trimestre del año, LCG quiso destacar un dato positivo: "A pesar del mayor desempleo, la informalidad se redujo interanualmente. La tasa fue de 35,7%, vs. 36,7% en 1T-23."

"Esto muestra una baja de los empleos informales de 161 mil que, en conjunto con la caída de los independientes por 127 mil, más que compensaron la suba de asalariados formales por 163 mil (extrapolando con los datos relevados por INDEC). Al no estar amparados por las leyes, la crisis pareció afectar más a estos sectores", añadieron.

Para los próximos meses la consultora espera que probablemente haya una "atenuación de la desmejora de los números de mercado de trabajo, debido a una eventual mejora (leve) de los indicadores de actividad."

Asimismo, aún restan ajustes de precios relativos que seguramente impacten nuevamente en el nivel de actividad.