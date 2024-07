"Soy un fundador Millennial y esto es lo que aprendí de la experiencia"

Tengo 31 y soy fundador y Chief Product Officer (CPO) de The Flock, la plataforma que conecta talento argentino digital con empresas del exterior. Para muchos es un desafío –igual que para mí-, para otros es un acto descarado en el universo de los negocios, y creo que tienen un poco de razón.

Ser el CEO de una startup que busca internacionalizarse es uno de los roles más exigentes y multifacéticos que se pueden encontrar cuando se trata de negocios. Es una posición en la que cada decisión tomada afecta no solo el futuro de la empresa, sino también la vida de cada una de las personas que confían en el liderazgo del CPO.

Estar en este lugar, requiere un alto nivel de responsabilidad, compromiso, creatividad, habilidades interpersonales, paciencia y resolución. Sin embargo, la habilidad más importante que un "founder" (fundador) debe desarrollar es la capacidad de aprender y adaptarse de la manera más veloz posible.

Se hace el camino al andar

Creamos The Flock hace cuatro años junto a Juan Cruz Montes y Ramiro Gonzalez Forcada, y resalto esto porque no todo se trata del CPO, sino del "founder team" (equipo fudador) y el "match" (coincidencia) que hay que hacer para que esa capacidad de aprendizaje se acelere. En específico, lo primordial es que "no se te caigan los anillos".

Me he ocupado de tareas técnicas como configurar un dominio hasta comprender la legislación laboral de diferentes países o gestionar las finanzas.

A medida que la empresa creció, empecé a delegar tareas, pero fue esencial entender, al menos en abstracto, cómo funcionan las distintas operaciones para poder liderar al equipo con eficiencia y asegurar la calidad del trabajo que hacíamos.

Responsabilidades del rol

Aunque las responsabilidades pueden variar de una empresa a otra, estas son algunas de las tareas clave que realizo o realicé, como CPO de una startup con un equipo directo de 15 personas en Argentina y más de 70 colaboradores freelance –o "flockers", como los llamamos nosotros- y que son comunes a una gran cantidad de startups de distinto volumen y segmentos:

Gestión financiera: la principal regla es no quedarse sin dinero, aunque parece una premisa obvia, nunca está de más nombrarlo. Es crucial equilibrar nuevas contrataciones y expansiones presupuestarias con las previsiones de ingresos para gastar el capital de manera eficiente. Y acá entra la gran duda si "boostraping" o inversión. En nuestro caso optamos por crecer de manera orgánica y eso nos ha permitido la libertad de tomar nuestras propias decisiones financieras.

Definición de la estrategia: establecer la hoja de ruta de la empresa, desde planes anuales hasta trimestrales y mensuales, y asegurar que todas las tareas de los equipos estén alineadas con esta estrategia. Pensá en la estrategia, la táctica y lo operativo para hacer realidad eso que tenes en la cabeza.

Optimización de procesos: facilitar el trabajo de los equipos para mejorar la eficiencia y mantener la calidad del delivery hacia los clientes. Sobre todo, en nuestro equipo donde muchos trabajan remoto o de manera freelance esto es un punto clave.

Cultura y motivación: crear y cuidar la cultura de la empresa. Hay una cultura que se genera de manera orgánica pero también está la cultura que baja desde los fundadores y desde las decisiones que tomamos cada día quienes ocupamos roles de decisión. Aún más, siendo el CPO me aseguro de crear una cultura de motivación, de acceso a la información, de compañerismo y de los valores que nos representan.

Un CPO debe tener visión global y rodearse de personas con las habilidades que le faltan

Es cierto que en la secundaria no te lo enseñan, y en la universidad tampoco obtenes todo el conocimiento para armar una empresa y manejarla, así que recomiendo encontrar esta información en espacios como eventos donde puedas escuchar speakers que han estado en tu posición, las famosas charlas TED, encontrar mentores que te puedan acompañar en tu camino y, sobre todo, en las personas que elegiste para que te acompañen en el equipo de tu empresa.

La mayor habilidad que un CPO debe tener es encontrar esa amalgama de habilidades que podrán potenciar las propias.

A nivel personal, como CPO es preciso contar con habilidades especiales, sobre todo, si se pretende escalar en un proceso de internacionalización:

Visión global: es fundamental pensar globalmente, comprender las tendencias internacionales y adaptar la visión de la empresa a diferentes contextos culturales, económicos y regulatorios.

Adaptabilidad y flexibilidad: el camino hacia la internacionalización está lleno de incertidumbres. El CPO debe ser capaz de pivotar estrategias según las necesidades del mercado.

Habilidades de comunicación intercultural: comunicarse de forma efectiva con equipos, clientes y socios de diferentes culturas, y comprender las normas culturales y estilos de comunicación.

Conocimiento financiero y de negocios internacionales: tener un entendimiento sólido de finanzas, tipos de cambio, regulaciones fiscales, leyes comerciales y estrategias de mercado global.

Liderazgo inspirador: motivar a un equipo diverso y distribuido geográficamente, fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y gestionar a distancia.

Networking y relaciones internacionales: establecer relaciones sólidas con socios, inversores y otras partes interesadas a nivel internacional.

Mentalidad de innovación: fomentar una cultura de innovación continua y estar dispuesto a asumir riesgos calculados.

Capacidad para navegar la incertidumbre: tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de incertidumbre, evaluando opciones y ajustando el rumbo según sea necesario.

Y la habilidad que más recomiendo practicar y fomentar es la paciencia y el tiempo. Somos una "generación de la ansiedad", queremos todo para ya y siempre podemos estar haciendo más, pero cuando se trata de llevar adelante una empresa todo se trata de las decisiones a conciencia y de entender cómo cada idea y acción puede impactar en la que sigue y en el objetivo global de la empresa.

Soy un CPO Millennial y no me las sé todas, pero como buen representante de mi generación, lo que mejor se hacer es aprender, absorber y entender cómo generar un impacto positivo en lo que me rodea, en mi caso, The Flock.

*Nicolas Castro es co fundador y CPO de The Flock, la plataforma que conecta talento digital argentino con compañías del exterior.