Un colegio de Tigre se consagró en la lista de los 5 mejores del mundo y ganó en su categoría

Finalmente el Colegio María de Guadalupe, ubicado en Tigre, Provincia de Buenos Aires, se consagró en los premios de mejores colegios del mundo, World's Best School Prize.

Hace poco se conoció que la entidad bonaerense estaba entre las tres nominadas por Colaboración con la Comunidad 2024 en el premio que organiza anualmente T4 Education en alianza con Accenture, American Express y la Fundación Lemann de Brasil.

Finalmente, anoche se revelaron los resultados y el Colegio María de Guadalupe quedó primero en su categoría a nivel mundial.

Cinco colegios recibieron premios en 5 categorías diferentes, consagrándose como los mejores del mundo este año. Cada uno recibe un premio de 10.000 dólares.

World's Best School Prize

Los cinco premios World’s Best School Prizes reconocen la colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables. Galardona a las escuelas de todo el mundo por el desarrollo de la próxima generación y por su enorme contribución al progreso de la sociedad.

En cada categoría, los siguientes fueron los ganadores:

Colaboración con la Comunidad, Colegio María de Guadalupe (Argentina)

(Argentina) Acción Medioambiental , Ryan International School (India)

, Ryan International School (India) Innovación , CM RISE School Vinoba, Ratlam (India)

, CM RISE School Vinoba, Ratlam (India) Superar la adversidad , the First Ukraninan Schoolin Poland, de la Fundación Inquebrantable Ucrania (Polonia)

, the First Ukraninan Schoolin Poland, de la Fundación Inquebrantable Ucrania (Polonia) Premio a elección de la Comunidad, Kalvi International Public School (India)

El colegio ganador de cada una de las 5 categorías recibe un premio de 10.000 dólares.

Vikas Pota, Fundador de T4 Education y de los World’s Best School Prizes, dijo: "Es un gran honor para mí otorgar al Colegio María de Guadalupe en Argentina el World’s Best School Prize for Community Collaboration 2024. La diferencia que han hecho en las vidas de sus alumnos, en su comunidad y más allá inspirará, a educadores y responsables de políticas por igual."

"Espero que los gobiernos ahora miren su brillante ejemplo para ver lo que se puede lograr cuando las escuelas se comprometen con el alto rendimiento y cuando la educación busca abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Su trabajo ilumina el camino hacia un futuro mejor", agregó.

Cómo es el premiado colegio de Tigre

Se trata de uno de los colegios que dirige la Fundación MDG Grupo Educativo, enfocados en ofrecer una propuesta de calidad con foco en habilidades digitales, pero a un costo similar al del sistema público. Se enfocan en comunidades vulnerables.

El Colegio María de Guadalupe tiene Nivel inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario y ya estudian allí 700 niños, niñas y jóvenes de Las Tunas, Tigre. La Fundación tiene otra escuela en La Esperanza, Garín – Escobar.

Fue fundada por iniciativa de María Paz Mendizábal y Roberto Souviron con la misión de "ofrecer educación de calidad con un modelo inclusivo e innovador a niños, niñas y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad, a un costo similar al de la educación de gestión estatal".

Las familias pagan una cuota social por la vacante, pero la misma no cubre el costo de tener allí un alumno. La escuela tiene una subvención de la Provincia de Buenos Aires y otros aportantes de la sociedad civil.