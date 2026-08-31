Trabajar con Rappi y PedidosYa solo los fines de semana permite generar un ingreso extra, según la cantidad de pedidos y el valor de cada entrega

Trabajar los fines de semana con aplicaciones de delivery puede ser una alternativa de empleo para quienes buscan sumar un ingreso extra. Este trabajo permite obtener un sueldo adicional, aunque el salario depende de la cantidad de pedidos y del valor de cada entrega.

La referencia más reciente para estimar estos ingresos es el índice APP de la Fundación Encuentro, elaborado a partir de los pedidos realizados a través de Rappi y PedidosYa. El informe fue publicado en julio de 2026 y toma los datos correspondientes al primer trimestre del año, hasta marzo. En ese período, el valor promedio de cada pedido fue de $3.165,20, sin incluir propinas.

A partir de ese monto se pueden realizar distintas proyecciones para una persona que trabaja únicamente los sábados y domingos. Los resultados son estimativos y representan ingresos brutos, antes de descontar los costos asociados a la actividad.

Cuánto puede ganar un delivery trabajando solo sábados y domingos

Si se consideran 8 jornadas al mes, correspondientes a cuatro fines de semana, el ingreso dependerá de la cantidad de pedidos que se completen durante cada día de trabajo:

10 pedidos por día: 80 entregas mensuales, unos $253.216 .

15 pedidos por día: 120 entregas mensuales, unos $379.824 .

20 pedidos por día: 160 entregas mensuales, unos $506.432 .

25 pedidos por día: 200 entregas mensuales, unos $633.040 .

Estos montos surgen de multiplicar el valor promedio informado por la Fundación Encuentro por la cantidad de pedidos. No representan un sueldo garantizado, ya que el volumen de entregas puede variar según la aplicación, la zona, el horario, la demanda y el tipo de pedido.

También existen diferencias importantes entre las plataformas. En la medición correspondiente a marzo, PedidosYa registró un promedio de $3.924 por pedido, mientras que Rappi se ubicó en $2.406,40. El promedio conjunto fue de $3.165,20.

Cuánto deja Rappi por trabajar los fines de semana

Para Rappi, el valor promedio utilizado por la Fundación Encuentro fue de $2.406,40 por pedido.

Con ocho jornadas mensuales, completar 10 pedidos por día implicaría 80 entregas y unos $192.512 brutos. Si se alcanzan 15 pedidos diarios, serían 120 entregas y $288.768.

En un escenario de 20 pedidos por jornada, el volumen llegaría a 160 entregas mensuales y el ingreso estimado sería de aproximadamente $385.024.

Las cifras corresponden al último período relevado por el índice APP y sirven como referencia para proyectar distintos niveles de actividad, pero no equivalen a una tarifa fija por entrega.

Qué gastos hay que descontar

Los cálculos anteriores muestran ingresos brutos, por lo que no representan necesariamente el dinero que queda disponible para el repartidor.

La metodología del índice APP no contempla gastos vinculados con combustible, mantenimiento del vehículo y telefonía móvil. Tampoco suma las propinas.

Por eso, quienes realizan entregas con moto deben considerar gastos como el combustible, service, neumáticos, reparaciones, seguro y depreciación del vehículo. En el caso de una bicicleta, algunos costos pueden ser menores, aunque también existen gastos de mantenimiento y equipamiento.

El resultado final dependerá tanto de la cantidad de pedidos como de los costos necesarios para realizar las entregas.

Cuántos pedidos hacen falta para alcanzar distintos ingresos

El índice APP también permite dimensionar el esfuerzo necesario para alcanzar diferentes referencias de ingresos.

Según la medición correspondiente a marzo de 2026, un repartidor necesitó completar 320 pedidos para alcanzar el ingreso promedio individual de la Argentina.

Para un hogar individual, sin contemplar el alquiler, fueron necesarios 147 pedidos, mientras que para cubrir únicamente la Canasta Básica Alimentaria se requirieron 67 entregas.

En el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes, el cálculo llegó a 453 pedidos para alcanzar el valor de la Canasta Básica Total.

El informe también estimó 250 pedidos para cubrir un alquiler promedio, 111 para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil y 13 para afrontar el Monotributo de la categoría A.

¿Alcanza con trabajar solamente los fines de semana?

La posibilidad de generar un ingreso adicional dependerá del volumen de pedidos que pueda completar cada repartidor.

Con el promedio de $3.165,20 por pedido, realizar 120 entregas durante ocho jornadas mensuales permitiría generar unos $379.824 brutos. Para alcanzar ese volumen sería necesario completar un promedio de 15 pedidos por día trabajado.

En un escenario de 200 entregas mensuales, equivalente a 25 pedidos durante cada una de las ocho jornadas, el cálculo asciende a unos $633.040 brutos. En ambos casos se trata de proyecciones basadas en el último dato disponible del índice APP y no de ingresos asegurados.

Qué dicen las plataformas sobre el trabajo

Rappi informa que sus repartidores pueden conectarse cuando quieran y recibir ingresos por los pedidos realizados. Además, la plataforma señala que los repartidores conservan el 100% de las propinas y contempla incentivos vinculados con determinadas metas de pedidos.

PedidosYa también cuenta con una aplicación específica para que los repartidores puedan conectarse y realizar entregas. Esta modalidad permite organizar la actividad en función de la disponibilidad de cada persona, aunque la cantidad de pedidos y el ingreso obtenido pueden variar según el momento y las condiciones de la operación.

El último dato disponible sobre cuánto se gana con delivery

El dato utilizado para estas estimaciones tiene una particularidad importante: el índice APP fue publicado en julio de 2026, pero mide los valores registrados durante el primer trimestre, hasta marzo.

Por eso, los $3.165,20 por pedido no deben interpretarse como una tarifa vigente garantizada para agosto. Se trata del último valor promedio publicado por la Fundación Encuentro y permite construir una referencia para calcular cuánto podría generar una persona que trabaja solamente los fines de semana.

La diferencia entre facturación e ingreso efectivo también resulta clave. A los valores brutos hay que descontar los gastos necesarios para realizar las entregas y considerar que la cantidad de pedidos disponibles no es constante.

En consecuencia, trabajar ocho días al mes puede funcionar como una fuente de ingreso complementaria, pero el resultado final dependerá del ritmo de trabajo, la plataforma utilizada, la zona y los costos que tenga cada repartidor.