Las profesiones que más buscan las empresas y pagan mejores salarios

Posiciones operativas con demanda activa en el segundo semestre del año, y los perfiles profesionales que siguen siendo solicitados en el mercado

Conseguir un trabajo registrado en el sector privado de Argentina parece una tarea cada vez más difícil. Los datos oficiales del primer semestre confirmaron que ese segmento del mercado laboral cayó -1,9% (121 mil personas menos) en un año, en tanto que el sector público se achicó -0,9% (30,5 mil trabajadores menos). En ese marco, ¿qué deben hacer quienes buscan trabajo? La demanda de profesionales se concentra en los sectores en donde hay algo de actividad económica, como la Energía, la Minería y la Logística, además de posiciones que siempre tienen mucha demanda, como los perfiles comerciales.

Claro que la disponibilidad de esos puestos de trabajo varían de acuerdo a la geografía. Los proyectos de Energía y Minería se concentran en el sur del país y la zona cuyana; los servicios largamente en Buenos Aires, en tanto que el agro sigue siendo fuerte en la zona núcleo tradicional, como Córdoba o Santa Fe.

A continuación, algunas consideraciones a tener en cuenta al buscar trabajo en Argentina en 2026

7 posiciones laborales operativas con demanda activa en el segundo semestre

En junio la multinacional de talento Randstad compartió cuáles eran, de acuerdo a sus datos, las 7 posiciones laborales operativas que gozarían de buena demanda en el mercado durante el segundo semestre de 2026, y cuáles eran los sueldos para las mismas en aquel momento:

1. Operario de depósito

Estos perfiles cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de depósitos y centros logísticos. La expansión de la actividad comercial y la necesidad de optimizar las operaciones de abastecimiento sostienen la demanda de estos trabajadores, especialmente en empresas de logística y retail. Para una posición junior, el salario bruto mensual ronda $1.550.000.

2. Vendedor/Atención al cliente en salón

La atención personalizada continúa siendo un diferencial para comercios, tiendas y cadenas de retail, impulsando la búsqueda de vendedores capaces de asesorar a los clientes, concretar ventas y brindar una buena experiencia de compra presencial. Es una de las posiciones más habituales para quienes buscan su primer empleo formal. La remuneración bruta mensual para estos perfiles se ubica en torno a $1.500.000.

3. Picker/Packer

El crecimiento sostenido del comercio electrónico en los últimos años mantiene elevada la demanda de estos perfiles, responsables de seleccionar, preparar, controlar y embalar pedidos para su distribución. Son posiciones ampliamente requeridas por supermercados, empresas logísticas y de e-commerce. El salario bruto para este tipo de posiciones se ubica alrededor de los $1.200.000.

4. Repositor

Su función consiste en garantizar la correcta exhibición, reposición y disponibilidad de productos en góndolas y puntos de venta, contribuyendo a mejorar la experiencia del consumidor. Se trata de perfiles muy buscados por supermercados y grandes superficies de retail. En la actualidad, la remuneración bruta mensual para este rol ronda $1.250.000.

5. Preventista

Estos colaboradores visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo comercial con la cartera de clientes y ampliar la presencia de marcas y productos en los puntos de venta. La demanda se concentra principalmente en empresas de consumo masivo de alimentos y bebidas y cuidado personal. Para esta posición, el salario bruto mensual se ubica alrededor de $1.300.000.

6. Camarero/Mozo de eventos

La actividad hotelera y gastronómica y la realización de eventos corporativos y sociales impulsan la demanda de personal para atención en salones y servicios de catering. Son posiciones que ofrecen flexibilidad horaria y constituyen una alternativa frecuente para quienes buscan adquirir experiencia laboral al mismo tiempo que estudian una carrera universitaria o terciaria. La remuneración bruta mensual para estos perfiles alcanza aproximadamente $1.500.000.

7. Cajero de punto de venta

La atención en caja y el manejo de medios de pago son esenciales en supermercados, comercios y cadenas de retail. La demanda de estos perfiles se mantiene estable por la necesidad de brindar una atención ágil y eficiente a los consumidores, tanto en comercios de cercanía como en centros comerciales y grandes superficies. El salario bruto mensual para esta posición ronda $1.300.000.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, mencionaba entonces que "aun en un contexto de transformación acelerada del mercado laboral por el avance de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, las empresas siguen necesitando incorporar talento para cubrir posiciones operativas de nivel inicial para tareas que la tecnología no puede realizar. Estos roles son la puerta de entrada al mercado laboral para el talento joven, que necesita adquirir confianza, desarrollar nuevas habilidades y ganar experiencia en el mundo del trabajo".

Sectores con demanda de profesionales

Con los rubros con mayor demanda de talento en retracción, como la construcción, el comercio y la industria manufacturera, las busquedas de talento, tanto para principiantes como para profesionales, se deben enfocar en otras actividades con mejores perspectivas.

"La hotelería y gastronomía también concentran una importante cantidad de oportunidades de ingreso al primer empleo. Restaurantes, cadenas de comida rápida, cafeterías y empresas organizadoras de eventos ofrecen modalidades de trabajo flexibles que resultan especialmente atractivas para estudiantes y personas que buscan combinar empleo y formación", indicaba Randstad, sumaba también "el crecimiento sostenido de la industria logística, impulsado por la consolidación del comercio electrónico, la expansión de los centros de distribución y la necesidad de mayor eficiencia."

Por otro lado, en lo que respecta también a profesionales, el último informe de ManpowerGroup Argentina encontró que los siguientes serán los sectores con mejores perspectivas de contratación en el último trimestre de 2026:

Servicios Públicos y Recursos Naturales : +36%

: Finanzas y Seguros: +28%

Construcción y Bienes Raíces +25%

Más allá de esa perspectiva sectorial, no se debe dejar de lado el hecho de que incluso en los momentos más adversos de la actividad económica (quizás aún más en esos momentos) el foco de las empresas suele estar en los perfiles comerciales y de ventas. Carolina Cianfagna, CEO y fundadora de la consultora We Global Talent, mencionó en una reciente entrevista con este medio que es en esta área que las Pymes pagan una mediana salarial de $6.221.687 por mes a las posiciones ejecutivas y de liderazgo, y es donde menor brecha existe con los salarios de las multinacionales. "La brecha más chica se da justamente en Comercial, el área en la que las Pymes suelen estar más dispuestas a invertir para atraer o retener talento, dado su impacto directo en la facturación", aclaró la experta.

Finalmente, no se puede ingnorar el "boom" del empleo que genera Vaca Muerta, con demanda tanto de ingenieros especializados como de operarios. Además de abonar buenos sueldos, es probable que la actividad de energía e hidrocarburos genere empleos indirectos en distintas industrias y sectores que atiendan demandas lógicas de la nueva población que se está instalando en la región.