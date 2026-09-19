Cuánto cobra un chofer de colectivo en octubre 2026 tras el aumento de septiembre

Los trabajadores llegan al décimo mes del año con cambios en su ingreso y una suma extraordinaria que impactará en la liquidación

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegan a octubre con un salario básico conformado de $1.707.175,88, último valor vigente de la escala salarial acordada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias.

A ese importe se suman viáticos de $22.000 por cada jornada trabajada y, durante octubre, la tercera y última cuota de $60.000 de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000.

De esta manera, para estimar cuánto puede cobrar un chofer durante octubre hay que considerar el básico vigente, los viáticos según las jornadas trabajadas y la suma extraordinaria prevista para este mes.

Cuánto cobra un chofer de colectivo en octubre

Si se toma como referencia un trabajador que cumple 24 jornadas durante el mes, el cálculo queda conformado de la siguiente manera:

Salario básico conformado: $1.707.175,88

$1.707.175,88 Viáticos : $22.000 por jornada

: $22.000 por jornada Viáticos por 24 jornadas: $528.000

$528.000 Gratificación extraordinaria de octubre: $60.000

Con estos conceptos, el ingreso bruto de referencia alcanza $2.295.175,88.

Esta cifra no representa necesariamente el sueldo de bolsillo. Se trata de la suma del básico, los viáticos calculados sobre 24 jornadas y la cuota extraordinaria.

El importe final que recibe cada trabajador puede variar según los descuentos, la cantidad de jornadas realizadas, la antigüedad y otros adicionales contemplados por el convenio.

Qué pasa con el salario básico en octubre

El último tramo de la paritaria llevó el básico conformado del personal de conducción a $1.707.175,88 desde septiembre, valor que se mantiene en octubre porque el acuerdo vigente no establece un nuevo incremento para este mes. Antes, la escala había fijado un básico de $1.645.721,36 en julio y de $1.676.990,06 en agosto.

De esta manera, entre julio y septiembre el básico acumuló una suba de $61.454,52, equivalente a aproximadamente 3,73%.

Julio 2026: básico conformado de $1.645.721,36

básico conformado de $1.645.721,36 Agosto 2026: básico conformado de $1.676.990,06

básico conformado de $1.676.990,06 Septiembre 2026: básico conformado de $1.707.175,88

básico conformado de $1.707.175,88 Octubre 2026: básico conformado de $1.707.175,88*

*El último valor confirmado de la escala corresponde a septiembre y se mantiene en octubre; el acuerdo vigente no establece un nuevo básico para este mes.

Cuánto representan los viáticos

Los viáticos también tuvieron una actualización durante el último acuerdo. El importe pasó de $20.000 por jornada en julio a $21.000 en agosto y $22.000 desde septiembre.

Con el valor vigente, un chofer que trabaje 24 jornadas acumula $528.000 en viáticos durante octubre. El monto puede ser diferente para cada trabajador porque depende de la cantidad de jornadas efectivamente realizadas.

Qué bono cobran los choferes

El acuerdo salarial contempló una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000, distribuida en tres cuotas: $50.000 en agosto, $60.000 en septiembre y $60.000 en octubre.

Por lo tanto, octubre incluye la tercera y última cuota de $60.000, que no forma parte permanente del salario básico.

Con este pago se completa la gratificación extraordinaria prevista en el acuerdo. Cualquier modificación posterior del básico, los viáticos u otros conceptos dependerá de la nueva negociación salarial.

Cómo queda el ingreso de un chofer en octubre

Tomando como referencia el básico vigente, 24 jornadas trabajadas y la última cuota extraordinaria, el cálculo es:

$1.707.175,88 + $528.000 + $60.000 = $2.295.175,88.

Así, un chofer que reúna esas condiciones tiene un ingreso bruto de referencia de $2,29 millones en octubre.

El monto no equivale necesariamente al sueldo neto que llegará al bolsillo. La liquidación final dependerá de los descuentos correspondientes, la antigüedad y los demás conceptos que figuren en el recibo de haberes de cada trabajador.