Cuánto cobra un albañil de la UOCRA en octubre 2026 tras la última escala salarial

Los trabajadores cobrarán en octubre los salarios de septiembre con la escala vigente desde agosto. Cuánto corresponde por hora según categoría y zona.

Los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cobrarán en octubre el sueldo correspondiente a septiembre, con el salario fijado por la última paritaria. Para quienes tienen empleo en la construcción, el monto por su trabajo depende de la categoría y la zona.

Cuánto cobra un albañil de la UOCRA según su categoría y zona

Los importes corresponden a la escala salarial vigente desde agosto y que se utiliza para las liquidaciones de septiembre que se pagan en octubre. Los importes de Oficial Especializado, Oficial, Medio Oficial y Ayudante son por hora, mientras que el valor de Sereno es mensual.

Oficial Especializado

Zona A: $7.420

$7.420 Zona B: $8.237

$8.237 Zona C: $11.392

$11.392 Zona C-Austral: $14.841

Oficial

Zona A: $6.348

$6.348 Zona B: $7.049

$7.049 Zona C: $10.680

$10.680 Zona C-Austral: $12.695

Medio Oficial

Zona A: $5.866

$5.866 Zona B: $6.502

$6.502 Zona C: $10.306

$10.306 Zona C-Austral: $11.732

Ayudante

Zona A : $5.399

: $5.399 Zona B: $6.020

$6.020 Zona C: $10.007

$10.007 Zona C-Austral: $10.798

Sereno

Zona A: $980.858 mensuales

$980.858 mensuales Zona B: $1.092.719

$1.092.719 Zona C: $1.639.782

$1.639.782 Zona C-Austral: $1.961.716

Los valores corresponden a las escalas previstas para los convenios colectivos 76/75 y 577/10.

Qué aumentos estableció la paritaria de la UOCRA

El último acuerdo salarial homologado contempló una recomposición acumulada del 6%, distribuida en tres tramos:

Junio: 2,1%

2,1% Julio: 2%

2% Agosto: 1,9%

Con el último tramo se completó la actualización prevista por el acuerdo. Al no haberse fijado un nuevo aumento general para septiembre, los salarios de ese mes se liquidan con la escala vigente desde agosto y se cobran en octubre.

Qué pasa con la contribución empresaria del 2%

El acuerdo también contempla una contribución a cargo de los empleadores del 2% sobre las remuneraciones alcanzadas por el convenio.

Este importe corresponde a las empresas y no representa un aumento adicional para el trabajador ni debe descontarse de su sueldo.

Por el momento, estos son los valores de referencia para la liquidación de septiembre que los trabajadores de la construcción cobran en octubre, hasta que se establezca una nueva actualización salarial.

Qué incluye el sueldo de un trabajador de la construcción

El valor establecido por la escala de la UOCRA funciona como referencia para el salario básico de cada categoría. El monto que finalmente percibe el trabajador puede variar de acuerdo con los conceptos que correspondan en cada liquidación, como adicionales, horas trabajadas y otros ítems contemplados por el convenio.

Por eso, los valores horarios publicados para las distintas categorías no deben interpretarse directamente como el sueldo mensual de un albañil. El ingreso final depende de la cantidad de horas trabajadas y de los conceptos que correspondan en cada caso.