Tras los aumentos, cuánto cobra un cajero de Coto y Carrefour en octubre de 2026

Coto y Carrefour se rigen por la escala de Empleados de Comercio. Cuánto cobra un cajero en octubre y qué adicionales pueden elevar su salario

El sueldo de un cajero de Coto y Carrefour en un empleo de supermercado parte de $1.320.875 en octubre de 2026, según la escala vigente para los trabajadores de Comercio. A ese monto pueden sumarse distintos adicionales de acuerdo con la situación de cada empleado.

Los trabajadores de ambas cadenas que se encuentran alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 toman como referencia las escalas acordadas entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en octubre 2026

La escala vigente contempla tres categorías para los cajeros. Para una jornada laboral completa, los valores establecidos son los siguientes:

Cajero A: $1.320.875

$1.320.875 Cajero B: $1.326.821

$1.326.821 Cajero C: $1.334.462

Estos importes corresponden a la escala vigente y contemplan la suma fija no remunerativa de $120.000 establecida en el acuerdo salarial. No necesariamente representan el monto final que recibe cada trabajador, ya que el recibo puede incorporar otros conceptos.

Qué adicionales puede cobrar un cajero

El monto establecido por convenio no necesariamente coincide con el total que figura en el recibo de sueldo. La remuneración puede incorporar conceptos adicionales vinculados con las condiciones particulares de cada puesto.

Entre ellos se encuentran la antigüedad, el presentismo y las horas extras, además de los conceptos específicos asociados al manejo de caja, cuando corresponda.

Por eso, el ingreso mensual de dos cajeros que realizan tareas similares puede ser diferente, incluso si pertenecen a la misma categoría salarial. La jornada, los años trabajados y los adicionales reconocidos en cada caso inciden en la liquidación final.

Qué aumento recibieron los empleados de Comercio

El último acuerdo salarial de los empleados de Comercio estableció un incremento total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026. La suba se aplicó en tres tramos del 1,9% mensual, calculados sobre los salarios básicos correspondientes a junio.

El acuerdo también mantuvo la suma fija de $120.000 no remunerativa. Su incorporación a los salarios básicos se realizará posteriormente mediante seis cuotas de $20.000, previstas entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Por este motivo, en octubre los cajeros de Coto y Carrefour mantienen los valores correspondientes a la última escala salarial acordada, sin un nuevo porcentaje de aumento aplicado durante ese mes.

Cuándo habrá un nuevo aumento para los empleados de supermercados

El próximo incremento salarial todavía no está definido. El acuerdo entre FAECyS y las cámaras empresarias estableció una nueva instancia de negociación durante octubre de 2026.

En esa reunión las partes deberán revisar la evolución de los salarios y analizar la posibilidad de establecer nuevos incrementos para los trabajadores alcanzados por el convenio.

Hasta que se alcance un nuevo acuerdo, los valores de referencia para los cajeros de supermercados continúan siendo los correspondientes a las categorías A, B y C.