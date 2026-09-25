Temporada alta de jóvenes profesionales: PepsiCo, Disney, Unilever, Newsan convocan

Diferencias entre pasantías y programas de jóvenes profesionales y las empresas que buscan talento joven hoy. Los detalles para postularse.

Ingresar en una gran empresa mediante una pasantía o práctica profesional es la manera de entrar al mercado laboral por la puerta grande. Las compañías que realizan este tipo de programas son consideradas "empresas escuela", y haber pasado por sus filas es un sello de haber aprendido cómo manejarse en el mundo corporativo al más alto nivel. Los talentos que atraviesan esas experiencias son altamente considerados en cada búsqueda laboral a la que se postulan hasta el final de su trayectoria.

Claro que no es fácil obtener uno de los codiciados cupos para ser un pasante o joven profesional de estas compañías. Estar atento a las convocatorias y postularse es una de las tareas a realizar, quizás más de una vez. No desanimarse frente a un rechazo y seguir intentando es como muchos candidatos lo lograron.

En este momento, PepsiCo, Newsan, Grupo San Cristóbal y Fuera de Serie (Seeds, The Walt Disney Company y Naranja X) tienen abiertas convocatorias orientadas a jóvenes talentos en Argentina. Los detalles para postularse:

PepsiCo, 8va edición de NextGen

En este contexto, PepsiCo abre las inscripciones para la 8va edición de Next Gen, su programa de jóvenes profesionales en Argentina, una iniciativa orientada a acompañar a talentos recién graduados en el inicio de sus carreras.

Durante los 12 meses de duración del programa, quienes sean seleccionados podrán incorporarse a áreas clave de la compañía y participar de proyectos reales desde el primer día. El programa ofrece un alto nivel de autonomía, exposición y visibilidad ante los principales líderes de PepsiCo, además de un plan de desarrollo personalizado diseñado para acompañar el crecimiento profesional de cada participante.

"Next Gen es una iniciativa que nos permite atraer y potenciar el talento joven, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan desplegar todo su potencial", señaló en un comunicado Jair Juárez Arellano, Global COE Early Talent Recruiter. "Desde su lanzamiento, más de 50 jóvenes profesionales formaron parte del programa y hoy más de 10 de ellos ocupan posiciones de liderazgo en la compañía. Este año seguimos reafirmando nuestro compromiso de acompañar a la próxima generación de profesionales en su crecimiento."

Durante esta experiencia, los "trainees" se enfrentarán a desafíos reales, participarán en la toma de decisiones estratégicas y colaborarán con distintos equipos. De esta manera, podrán desarrollar habilidades clave y adquirir la experiencia necesaria para liderar proyectos y generar un impacto concreto en una compañía global, construyendo las bases de su carrera profesional y preparándose para convertirse en los líderes del futuro dentro de PepsiCo.

Las personas interesadas en postularse a esta 8va edición de Next Gen podrán hacerlo en la web oficial del programa.

Disney, Naranja X, Seeds y Unilever

Unilever, Naranja X, Seeds y The Walt Disney Company lanzaron oficialmente el lunes una nueva edición de Fuera de Serie, una experiencia laboral que propone a jóvenes talentos pasar por la estructura de tres empresas líderes en 18 meses, y entrar así por la puerta grande al mundo corporativo. Los seleccionados podrán trabajar seis meses en tres de las cuatro compañías, integrándose a equipos, culturas y proyectos reales de distintas industrias.

"En la primera edición de Fuera de Serie se inscribieron más de 9.000 personas. De ese total, 90 participaron del assessment presencial y 9 fueron seleccionados, para vivir la experiencia en las tres compañias que formaron parte del programa. Actualmente, tres de esos talentos continúan trabajando en las compañías participantes", adelantó a este medio Silvina D'Onofrio, Gerente de Talent Acquisition y Employer Brand South Cone en Unilever. Agregó que en esta segunda edición que arrancó esta semana, serán seleccionados 8 talentos para desempeñarse en tres de las cuatro compañías participantes.

Este año se suma The Walt Disney Company y se amplían los perfiles participantes hacia áreas como ingeniería, ciencias económicas, negocios digitales, tecnología, data y marketing, con énfasis especial en talentos AI Native que ya utilicen inteligencia artificial para analizar información, desarrollar ideas y resolver problemas.

"Buscamos personas para las que usar inteligencia artificial ya sea algo natural. Queremos perfiles proactivos, que muestren sus capacidades frente a problemas reales y en tres contextos empresariales diferentes. Eso también nos permite incorporar nuevas miradas y formas de resolver dentro de las compañías", dijo al respecto Silvina D’Onofrio.

Más allá de estas capacidades básicas, lo que diferencia a Fuera de Serie de los programas tradicionales de pasantías o jóvenes profesionales es que no se necesita estar cursando o haber terminado la carrera de grado para inscribirse. En este sentido, al incorporar también perfiles con formación autodidacta, es una oportunidad inigualable para todos los talentos que suelen quedar fuera de los requisitos de ese tipo de experiencia más tradicional. Esto es así porque, según confirmaron desde la organización, los seleccionados para participar se incorporan a cada compañía mediante contratos a plazo fijo (como los de empleo eventual).

Finalmente, los requisitos incluyen la disponibilidad full time y 2 años de experiencia como mínimo.

La convocatoria ya está abierta y será hasta el día 2 de octubre inclusive. Quienes estén interesados podrán conocer más sobre Fuera de Serie y completar su inscripción en el sitio oficial de Fuera de Serie. Además de completar el formulario de inscripción, los candidatos atravesarán una entrevista con IA y un breve test de matemáticas antes de ser seleccionados para continuar con el proceso en una entrevista presencial.

Pasantías en Grupo San Cristóbal

El conglomerado asegurador y financiero Grupo San Cristóbal abrió la convocatoria para la cuarta edición de RADAR, su programa de pasantías. Con vacantes en Rosario y Buenos Aires, la compañía busca incorporar 15 pasantes este año.

"Desde el inicio del programa venimos observando un crecimiento sostenido en el interés de los estudiantes: en la última edición recibimos más de 1.100 postulaciones y, en esta cuarta edición, ya estamos percibiendo un incremento en el nivel de participación. En esta edición volvemos a trabajar junto a 10 universidades, buscando acercar oportunidades a estudiantes con distintas formaciones académicas", aclaró a este medio Laura Valeiro, gerente de Personas y Bienestar de Grupo San Cristóbal.

A través de RADAR, la compañía busca generar un puente entre la universidad y el mundo del trabajo, ofreciendo a los participantes la posibilidad de aplicar sus habilidades y conocimientos en proyectos concretos, conocer de cerca el funcionamiento de una organización y trabajar junto a equipos de distintas áreas.

En la segunda edición del programa, que finalizó en octubre de 2025 (en foto junto al equipo de la compañía), el 100% de los participantes completó la experiencia, el 73% consiguió trabajo en menos de seis meses y el 18% continuó trabajando en Grupo San Cristóbal. Es decir que el programa habilita a que algunos de los pasantes queden efectivizados en la firma de seguros y servicios financieros. Además, el 91% de los participantes de la segunda edición amplió su red de contactos y el 96% consideró que la iniciativa contribuyó significativamente a su inserción laboral.

El programa tiene una duración de 12 meses y combina capacitación técnica, desafíos prácticos y proyectos multidisciplinarios que los enfrentan a problemáticas reales del negocio.

En esta edición las oportunidades están dirigidas a estudiantes avanzados de las siguientes carreras:

Ingeniería,

Diseño Industrial,

Ciencias de la Computación,

Física, Matemática,

Ingeniería en Sistemas,

Contador Público,

Administración de Empresas,

Comercialización,

Relaciones Públicas

Abogacía.

Más allá de estos conocimientos técnicos y académicos, Valeiro aclaró a este medio que para las pasantías, buscan "estudiantes con curiosidad, iniciativa y muchas ganas de aprender; personas que se animen a asumir desafíos, trabajar en equipo, aportar sus ideas y también pedir ayuda cuando la necesitan." Las postulaciones se realizan mediante el sitio de carreras del Grupo San Cristóbal.

NEWGEN de Newsan

Newsan, por su parte, rediseñó su programa de pasantías NEWGEN para nutrirse de talento jóven. El ingreso es muy competitivo: "Newsan suele registrar miles de postulantes en cada convocatoria corporativa masiva debido a su presencia de marca en consumo masivo y tecnología", dijo a este medio Mabel Rius, Directora de Recursos Humanos, Comunicaciones y Servicios Generales de Grupo Newsan, y reveló que en esta edición de NEWGEN están buscando incorporar entre 25 y 30 pasantes con distintas especialidades, para las distintas áreas de la firma.

La directiva aclaró, además, que los seleccionados completarán la experiencia en distintas unidades operativas de Newsan, cubriendo desde sus negocios tradicionales de Electrónica y Electrodomésticos (Noblex, Philco, Atma, Siam, Motorola, LG), Movilidad Urbana, Exportación de Alimentos (Newsan Food) la Unidad de Negocios de Consumo Masivo (Pampers, Pantene, Gillette, entre otras).

"En este escenario acelerado por la inteligencia artificial y la automatización, el verdadero desafío para quienes dan sus primeros pasos no es solo aprender a hacer una tarea, sino desarrollar la capacidad de hacerse preguntas, resolver problemas y adaptarse a nuevos entornos. Con esta mirada, desde Grupo Newsan decidimos rediseñar y lanzar este programa", indicó la empresa.

Pilares de NEWGEN:

Del "hacer" al "pensar": Cada participante tendrá a cargo un proyecto concreto, además de sus responsabilidades de área, asumiendo el desafío de identificar oportunidades y proponer soluciones.

concreto, además de sus responsabilidades de área, asumiendo el desafío de identificar oportunidades y proponer soluciones. Formación en IA : Se incorporó capacitación específica para que el nuevo talento no solo conozca las herramientas emergentes, sino que aprenda a aplicarlas en la resolución de problemas reales.

: Se incorporó capacitación específica para que el nuevo talento no solo conozca las herramientas emergentes, sino que aprenda a aplicarlas en la resolución de problemas reales. Innovación desde el inicio: se espera que quienes ingresen aporten una mirada fresca sobre procesos, tecnología y negocios, invitándolos a cuestionar el status quo para encontrar alternativas superadoras.

La experiencia se complementa con tutorías uno a uno con líderes, capacitaciones de negocio y visitas a plantas productivas para potenciar la formación académica.

Rius especificó también que el programa, como todas las pasantías en Argentina, tiene una duración de 6 meses con un plazo renovable hasta 18 meses, segun las necesidades de cada negocio. A la vez, "funcionará bajo esquema híbrido en las oficinas de CABA / AMBA, con una carga horaria part-time de 20 horas semanales", especificó.

"Cada pasante ingresa asignado a un área específica (Comercial, Producto, Marketing, Finanzas, Logística, IT, RRHH, etc.) para desarrollar proyectos continuos, con la posibilidad de interactuar con otras divisiones a través de iniciativas transversales y visitas operativas", afirmó la directiva.

El programa comienza en octubre y está dirigido a estudiantes de nivel universitario a quienes les falten entre 12 y 24 meses para graduarse. Habrá oportunidades en las siguientes áreas de estudio:

Comercial,

Marketing,

Finanzas,

IT,

Producto,

Logística,

Nuevos Negocios,

Comunicaciones,

Control de Gestión.

Las postulaciones a NEWGEN se realizan desde la web del programa de pasantías de Newsan. La convocatoria permanecerá abierta durante las semanas previas al inicio de la incorporación, previsto para octubre, por lo que se recomienda aplicar cuanto antes para completar los filtros del proceso de selección (evaluaciones y entrevistas).

Qué diferencia a una pasantía de un programa de jóvenes profesionales

Aunque estas dos modalidades puedan parecer lo mismo -la forma de entrar como joven talento a una gran empresa- ciertamente no lo son. Generalmente, para ser pasante es necesario estar a uno o dos años de recibirse de una carrera de grado. Los jóvenes profesionales pueden ser recientes graduados.

Pero las diferencias entre pasantes y jóvenes profesionales van más allá de la cantidad de materias o de que tan cerca que estén de recibirse. Se diferencian también por cuánto cobran y la cantidad de horas que pueden trabajar en una empresa.

Salario y experiencia

En ambos casos, el principal activo que obtiene el "trainee", pasante, practicante o joven profesional, es la inserción en el mercado laboral. Un factor importante si se tiene en cuenta que el desempleo impacta el doble en los jóvenes que en la población general, y que el principal obstáculo es la falta de experiencia.

Pero aún así, los pasantes obtienen además una asignación estímulo, no un sueldo. El vínculo se rige por la Ley de Pasantías (Ley 26.427) y no hay una relación laboral entre la persona y la empresa.

Además, el monto que perciben como asignación estímulo es muy variante, determinado por cada empresa, por eso no es sencillo conocer cuánto se paga en este tipo de iniciativas. Los beneficios corporativos, en gran parte, si suelen ser más asimilables a la experiencia de un trabajo efectivo. En el caso de los jóvenes profesionales, generalmente gozan de la misma cartera que los empleados de tiempo indefinido de la firma en la que realizan la práctica.

Horario de trabajo

La Ley también es muy clara en cuanto a qué debe implicar la pasantía: se trata de una experiencia formativa que complementa y se vincula con la carrera cursada. El alumno debe mantenerse como "regular" durante todo el tiempo que dure la pasantía, y asistir a clases. Por eso, el tiempo máximo que puede trabajar un pasante en Argentina por ley son 20 horas semanales.

La empresa que lo incorpora debe presentar un programa de cómo será la experiencia, cómo se vincula con la carrera de grado y qué persona se asignará de tutor para acompañar al estudiante.

Debe contar con cobertura médica y ART para desempeñar sus tareas, y puede ser pasante como mínimo 2 meses y como máximo 12, con la chanche de renovar la pasantía por 6 meses más (18 meses como máximo).

Los programas de jóvenes profesionales, por el contrario, no tienen estas limitaciones ni se rigen por la misma ley. Los ingresantes trabajan full time por un salario, con un contrato a tiempo determinado. Durante generalmente un año o un período de varios meses, atraviesan una experiencia formativa diferenciada del resto de los empleados, que los potencia con un "fast track" de su carrera, así continúen luego en la misma organización como empleados efectivos o no. La empresa, además, se beneficia de este tipo de programas para nutrir sus filas de los talentos corporativos que precisará en el futuro.