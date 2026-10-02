Los gremios que lograron los mayores aumentos de sueldo para octubre

Metalúrgicos, textiles, trabajadores de servicios rápidos y otros gremios aplicarán nuevas subas, sumas fijas o adicionales durante octubre

Es clave distinguir entre los aumentos al básico y las sumas no remunerativas.

Las mayores mejoras son para textiles, metalúrgicos y trabajadores de comidas rápidas.

Los sueldos de octubre llegan con nuevas mejoras definidas en distintas paritarias, aunque no todos los gremios tendrán el mismo impacto. Entre los acuerdos que contemplan los porcentajes más elevados aparecen trabajadores de la actividad textil, metalúrgicos y empleados de cadenas de comidas rápidas, con subas sobre los básicos y sumas adicionales.

La comparación requiere distinguir entre los incrementos que se aplican directamente sobre los salarios básicos y las asignaciones no remunerativas, que también elevan el ingreso del trabajador durante el período pero tienen un tratamiento diferente.

Aumento salarial: qué trabajadores textiles cobrarán un 6% más en octubre

Dentro de los acuerdos con mayores porcentajes para octubre se encuentra el sector de textiles e indumentaria. En el CCT 808/24, los trabajadores reciben en octubre un incremento del 6% sobre el salario básico, acompañado por una asignación no remunerativa equivalente a otro 6% del básico.

En el CCT 501/07, en tanto, se estableció una suba del 2,5% sobre los básicos de septiembre, junto con una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del salario básico mensual.

El esquema muestra una diferencia entre ambos convenios: mientras uno contempla una mayor actualización sobre el básico, el otro combina una suba menor con una asignación no remunerativa más elevada.

Metalúrgicos suman 4% y pagos adicionales

Los trabajadores metalúrgicos de la UOM Rama 17 tienen en octubre un incremento acumulativo del 4% sobre los salarios básicos.

A esa mejora se agrega una suma no remunerativa de $30.000 y el pago de la tercera y última cuota de un monto de $210.000, correspondiente al período abril-julio. En octubre se abonan $70.000 de ese esquema.

El acuerdo también contempla nuevas actualizaciones para los próximos meses:

4% en diciembre

2% en enero de 2027

3,5% en marzo de 2027

Paritarias: trabajadores de comidas rápidas reciben un 7,4% no remunerativo

Los trabajadores comprendidos en la rama de comidas rápidas de Pasteleros, que incluye a empleados de cadenas como McDonald's, Burger King y Mostaza, reciben en octubre una asignación no remunerativa equivalente al 7,4% del salario básico de julio.

Este caso requiere una aclaración: el 7,4% no representa una suba directa del salario básico. Se trata de una suma no remunerativa que se incorpora a los básicos en noviembre para conformar la nueva escala salarial.

Otros gremios con aumentos en octubre

Por debajo de estos porcentajes aparecen otros acuerdos que también generan mejoras salariales durante el mes:

Minería de cemento Portland: los trabajadores encuadrados en AOMA reciben un incremento del 2% en octubre , luego de las subas del 4% en agosto y 2,5% en septiembre .

los trabajadores encuadrados en reciben un incremento del , luego de las subas del . Construcción: la UOCRA aplica un aumento acumulativo del 1,8% sobre los salarios básicos de septiembre . El acuerdo había contemplado un incremento del 1,9% en septiembre y prevé otro 1,7% en noviembre .

la aplica un aumento acumulativo del . El acuerdo había contemplado un incremento del y prevé otro . Industria plástica: los trabajadores alcanzados por UOYEP tienen en octubre una suba del 1,8% sobre los básicos , mientras continúa una suma fija no remunerativa de $90.000 .

los trabajadores alcanzados por tienen en octubre una suba del , mientras continúa una . Empleados públicos, Congreso y PAMI: los tres sectores reciben un 1,8% en octubre. En el caso de PAMI, se suma una asignación extraordinaria de $45.000 correspondiente a octubre.

Qué sectores quedan con las mayores mejoras

Al ordenar los acuerdos según el porcentaje aplicado directamente sobre los salarios básicos, los valores más altos de octubre corresponden al 6% del convenio textil CCT 808/24, seguido por el 4% de la UOM Rama 17.

En paralelo, existen porcentajes superiores cuando se consideran sumas no remunerativas, como el 7,4% de los trabajadores de comidas rápidas, aunque ese monto no se incorpora al básico hasta noviembre. El resto de las paritarias relevadas contempla incrementos de entre 1,6% y 2,5%, además de sumas fijas, pagos extraordinarios o actualizaciones de escalas.

La diferencia entre ambos tipos de mejora es clave para comparar los acuerdos: una suba sobre el básico modifica directamente la escala salarial, mientras que una suma no remunerativa puede elevar el ingreso del mes sin tener inicialmente el mismo efecto sobre el salario básico.