Ya se sabe cuánto ganará un albañil en noviembre 2026, tras el nuevo aumento de la UOCRA

La nueva escala de la UOCRA fija los básicos para noviembre. Los montos varían según la categoría y la zona donde trabaja cada empleado

El sueldo y salario de los trabajadores de la construcción se actualiza en noviembre de 2026 tras el último acuerdo de la UOCRA. Así, quienes tienen un empleo en el sector tendrán nuevos valores según la categoría y el tipo de tarea que realizan.

Para quienes trabajan en la Zona A, la escala establece un valor básico de $5.696 por hora para los ayudantes. En las categorías superiores, el importe aumenta hasta alcanzar los $7.828 por hora para un oficial especializado.

Cuánto cobra un trabajador de la construcción en noviembre

Los valores básicos correspondientes a noviembre quedan de la siguiente manera:

Ayudante: $5.696 por hora.

$5.696 por hora. Medio oficial: $6.188 por hora.

$6.188 por hora. Oficial: $6.697 por hora.

$6.697 por hora. Oficial especializado: $7.828 por hora.

En el caso de los serenos, la remuneración se establece con una modalidad mensual. Para la Zona A, el básico de noviembre es de $1.034.783.

Estos importes corresponden a los salarios básicos de convenio. La remuneración efectiva de cada trabajador puede ser diferente de acuerdo con los adicionales y las condiciones previstas para cada puesto y zona.

El nuevo esquema salarial llega en un contexto de presión sobre los costos de la actividad. En agosto, el costo directo de construcción alcanzó un récord de $2.383.862,97 por m², según APYMECO.

Cómo quedó el aumento de la UOCRA

El incremento acordado para este tramo de la paritaria se distribuyó en tres etapas consecutivas. La primera actualización correspondió a septiembre, mientras que las siguientes se aplicaron en octubre y noviembre.

Los porcentajes establecidos fueron:

1,9% en septiembre

en septiembre 1,8% en octubre

en octubre 1,7% en noviembre

Al aplicarse de manera acumulativa, las tres subas representan un incremento del 5,51% sobre los salarios básicos del convenio durante el período.

Esto significa que los valores de noviembre no surgen de sumar directamente los tres porcentajes, sino de aplicar cada aumento sobre el salario que resulta de la actualización anterior.

Por eso, para determinar el sueldo de noviembre no se deben sumar directamente los tres porcentajes. Cada actualización se calcula sobre el salario que surge de la etapa anterior.

Por ejemplo, el básico de un ayudante de Zona A pasó de $5.502 en septiembre a $5.601 en octubre, para llegar a $5.696 en noviembre.

En el caso del oficial, la escala avanzó de $6.468 a $6.585 entre septiembre y octubre y alcanzó los $6.697 en noviembre. Para un oficial especializado, el recorrido fue de $7.561 a $7.697 y finalmente a $7.828.

UOCRA: cuánto influye la zona en el salario de cada trabajador

Uno de los puntos que hay que tener en cuenta al calcular cuánto cobra un trabajador de la construcción es que la escala no es idéntica para todo el país.

Los valores detallados corresponden a la Zona A. El convenio contempla además otras áreas geográficas, con adicionales que modifican los salarios básicos de acuerdo con el lugar donde se desarrolla la actividad.

Por eso, no alcanza con conocer la categoría del trabajador para determinar cuánto cobra. También es necesario identificar la zona salarial que corresponde al establecimiento o a la obra en la que presta tareas.

De esta manera, dos trabajadores que realizan una función similar pueden tener un básico diferente si están alcanzados por distintas zonas previstas en el convenio colectivo.

Qué categorías contempla la escala de la construcción

La escala salarial distingue diferentes niveles de acuerdo con las tareas y la calificación requerida para cada puesto.

El ayudante ocupa el nivel inicial de la escala considerada para los trabajadores de obra, mientras que el medio oficial y el oficial corresponden a categorías con distintos grados de experiencia y responsabilidad.

En el nivel superior aparece el oficial especializado, cuyo básico por hora es el más alto dentro de las categorías detalladas para la Zona A.

Los serenos tienen, en cambio, una modalidad de remuneración mensual, por lo que su salario no se expresa con el mismo valor horario que el resto de las categorías.

Hasta cuándo rigen estos salarios

El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Antes de esa fecha, las partes tienen prevista una nueva instancia de negociación.

La reunión fue fijada para el 20 de octubre, cuando la UOCRA y las cámaras empresarias volverán a analizar la evolución de las variables económicas y los ajustes que correspondan para el período siguiente.

Por lo tanto, los valores de noviembre forman parte de un esquema salarial que ya fue acordado, pero que volverá a ser revisado antes de finalizar su vigencia.

luar las variables económicas y definir los ajustes que correspondan para la etapa posterior.