Ya se sabe cuánto cobrará por hora una empleada doméstica con retiro en noviembre de 2026

Las empleadas domésticas tendrán nuevos salarios mínimos en noviembre de 2026, en el marco del acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización contempla un aumento del 1,6% y la incorporación al salario básico del tramo final de una suma no remunerativa acordada previamente.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en noviembre de 2026

Los salarios mínimos del personal de casas particulares varían según la categoría, las tareas realizadas y la modalidad de contratación. Para noviembre, los valores de referencia por hora y por mes serían los siguientes:

Supervisora

Por hora: $4.923,44 con retiro y $5.339,07 sin retiro.

Por mes: $614.186,76 con retiro y $677.369,69 sin retiro.

Personal para tareas específicas

Por hora: $4.695,58 con retiro y $5.093,83 sin retiro.

Por mes: $574.828,75 con retiro y $633.158,90 sin retiro.

Caseros

Por hora: $4.447,12.

Por mes: $562.284,09.

Asistencia y cuidado de personas

Por hora: $4.447,12 con retiro y $4.918,65 sin retiro.

Por mes: $562.284,09 con retiro y $619.810,80 sin retiro.

Personal para tareas generales

Por hora: $4.170,52 con retiro y $4.571,91 sin retiro.

Por mes: $511.639,37 con retiro y $578.062,16 sin retiro.

Qué aumento recibirán las empleadas domésticas en noviembre

El esquema salarial acordado contempla aumentos mensuales durante el segundo semestre de 2026. Según la información difundida sobre el acuerdo, los incrementos previstos son del:

1,9% en agosto,

en agosto, 1,8% en septiembre,

en septiembre, 1,7% en octubre,

en octubre, 1,6% en noviembre,

en noviembre, 1,6% en diciembre.

Además, el acuerdo contempla incorporar al salario básico el tramo restante de una suma fija no remunerativa abonada en agosto. La integración se realiza de manera progresiva durante los meses siguientes.

La aplicación de estos incrementos debe verificarse con la escala correspondiente a cada período, ya que los valores de un mes no pueden trasladarse automáticamente al siguiente.

Qué adicionales pueden cobrar las empleadas domésticas

Al salario básico pueden sumarse adicionales previstos en la normativa laboral, según las condiciones de cada relación de trabajo.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año de servicio. Para su cálculo se considera la antigüedad desde el 1 de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

También corresponde un adicional del 31% por zona desfavorable para el personal que trabaja en: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Qué tener en cuenta para calcular el sueldo

Los importes de la escala corresponden a salarios mínimos de referencia, no necesariamente al monto final que recibe cada trabajadora. La remuneración puede variar según la cantidad de horas trabajadas, la modalidad de contratación, la antigüedad y los adicionales que correspondan.

Antes de liquidar los haberes, los empleadores deben consultar la escala oficial vigente para noviembre de 2026 y verificar qué conceptos corresponde incluir en cada caso. La normativa puede consultarse en la Resolución 6/2026 y su rectificación, Resolución 7/2026.