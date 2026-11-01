Tras los aumentos, cuánto cobrará un empleado de comercio en noviembre 2026

En noviembre los empleados de comercio cobrarán los salarios con aumento de sueldo y bono. La suba se terminará de consolidar en diciembre.

Los empleados de comercio en Argentina cobrarán un 5,7% de aumento de sueldo en el último trimestre del año. Los sueldos de octubre se abonarán en noviembre del corriente año con un alza del 1,9% respecto del mes de septiembre, de acuerdo a lo negociado en la última paritaria para el convenio colectivo de trabajo (CCT) 130/75.

Además, los trabajadores mercantiles percibirán un bono de 50.000 pesos, mientras las sumas no remunerativas que ya percibían se seguirán pagando hasta que comiencen a integrarse progresivamente a los salarios básicos de la actividad a fin de año.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio y los detalles de lo acordado con las cámaras del sector.

Cómo quedó la paritaria para empleados de comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), informó el pasado jueves que junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

"Las partes pactaron un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de septiembre de 2026, con más las sumas de carácter no remunerativo a dicha fecha", afirmó la CAC en un comunicado enviado a este medio.

La mencionada suba del 5,7% se abonará de acuerdo al siguiente detalle:

1,9% a partir del mes de octubre de 2026;

a partir del mes de octubre de 2026; 1,9% a partir del mes de noviembre de 2026

a partir del mes de noviembre de 2026 1,9% a partir del mes de diciembre de 2026

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó: "Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores".

Asimismo, Cavalieri agregó: "Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país".

Cómo es la escala salarial de empleados de comercio en octubre

Tras consolidarse este acuerdo paritario, la CAC oficializó cómo quedan las escalas salariales para los haberes de octubre que se pagan en noviembre 2026. Los que siguen son los salarios iniciales para cada categoría del convenio 130/75 consolidados, es decir, incluyendo las sumas no remunerativas:

Maestranza A: 1.353.674 pesos.

1.353.674 pesos. Maestranza B : 1.357.130 pesos.

: 1.357.130 pesos. Maestranza C: 1.369.241 pesos.

1.369.241 pesos. Administrativo A: 1.366.648 pesos.

1.366.648 pesos. Administrativo B: 1.371.842 pesos.

1.371.842 pesos. Administrativo C: 1.377.030 pesos.

1.377.030 pesos. Administrativo D: 1.392.603 pesos.

1.392.603 pesos. Administrativo E: 1.405.578 pesos.

1.405.578 pesos. Administrativo F: 1.424.610 pesos.

1.424.610 pesos. Cajeros A: 1.370.972 pesos.

1.370.972 pesos. Cajeros B: 1.377.030 pesos.

1.377.030 pesos. Cajeros C: 1.384.817 pesos.

1.384.817 pesos. Personal Auxiliar A : 1.370.972 pesos.

: 1.370.972 pesos. Personal Auxiliar B: 1.379.623 pesos.

1.379.623 pesos. Personal Auxiliar C: 1.408.173 pesos.

1.408.173 pesos. Auxiliar Especializado A: 1.381.357 pesos.

1.381.357 pesos. Auxiliar Especializado B: 1.396.927 pesos.

1.396.927 pesos. Vendedores A: 1.370.972 pesos.

1.370.972 pesos. Vendedores B : 1.396.930 pesos.

: 1.396.930 pesos. Vendedores C: 1.405.578 pesos.

1.405.578 pesos. Vendedores D: 1.424.610 pesos.

Bono para empledos de comercio en octubre

Por otra parte, las cámaras pactaron con FAECyS el otorgamiento de una suma extraordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por el importe de 50.000 pesos y pagadera de la siguiente manera:

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de octubre de 2026,

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de noviembre de 2026

A la vez, es importante remarcar que el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) aseguró en un comunicado que la suma de 120.000 pesos alcanzada en el acuerdo paritario anterior, se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre.

En el acuerdo paritario anterior para el CCT 130/75 se había decidido que dicha suma se incorporaría al haber bajo el siguiente esquema:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026,

$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de abril de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027.

Cuándo habrá un nuevo aumento para empleados de comercio

"Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de octubre de 2026 y las partes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de enero de 2027 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido", indicó la CAC sobre la paritaria comunicada el 27 de octubre.

Por último, se aclaró que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Comercio estancado

El Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en el noveno mes del año un crecimiento desestacionalizado de 0,05% frente a agosto. El IC mostró una caída de 0,8% en la comparación interanual (i.a.), y un leve crecimiento desestacionalizado de 0,05% frente al mes de agosto (es decir, descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año), que puede considerarse un estancamiento.

Este indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con una periodicidad mensual, expandiendo y complementando los aportes de información que realiza la Cámara al seguimiento del comercio y la actividad económica.

A la hora de comparar contra el mes inmediatamente anterior se acude a la variación de la serie desestacionalizada. Esto es, la que quita los efectos estacionales asociados a las particularidades de cada mes. Así, en septiembre se mantiene prácticamente estable: la variación desestacionalizada fue de apenas +0,05%. La serie desestacionalizada continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, aún bajos en términos de la historia reciente. En concreto, septiembre se encuentra 2% por debajo del máximo de principios de 2025.

En términos de precios, el mes de septiembre registró una inflación del 1,9%. Si bien continúa orbitando en torno a 2% desde mayo, la tendencia de los últimos meses muestra una relativa desaceleración (aunque el último dato fue mayor al de agosto). La medición interanual también retrocedió y se ubicó en 33,4% de incremento entre septiembre de 2025 y el de este año. De todas formas, continúa siendo mayor que el mínimo del último año, dado en octubre pasado (31,3%), destacó la CAC.

"La desaceleración de la inflación resulta fundamental para darle aliento a los ingresos reales de los hogares. Si bien el ingreso disponible retrocedió en términos interanuales los últimos meses, cabe considerar que esta comparación se hace contra meses de 2025 donde ya había sucedido la recuperación en niveles tras el fuerte descenso de 2024. La continuación del sendero de reducción de la inflación puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares (y por ende su capacidad de consumo) en los próximos meses", sentenciaron los analistas de la Cámara.