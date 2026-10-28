Boom de convocatoria en la feria laboral de CABA que ofrecía 2500 puestos de trabajo

Bien entrada la tarde de este miércoles 28 de octubre, una cantidad impresionante de jóvenes –y no solo jóvenes- seguían ingresando al Pabellón Ocre de La Rural para participar de "Expo Empleo BA, Conectados", la feria laboral más grande que organiza cada año el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo.

"Recibimos este año 35 mil inscriptos. Eso no se traduce automáticamente a las personas que visitan la Expo, ya que el equipo realiza un pre-screening para garantizar que lo que la persona declaró en su currículum ‘hace match’ con las ofertas laborales existentes, y se les envía un email de confirmación con un horario de entrada para organizar las visitas", contó en entrevista con iProfesional Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad. A las 14hs ya habían ingresado más de 8.600 personas y la organización esperaba cerrar la jornada con entre 12.000 y 14.000 asistentes.

"También organizamos para que puedan ir directo al sector con las empresas que les interesan, que son gastronomía, hotelería, comercial, salud, tecnología. Es por una cuestión de orden y para que las personas puedan aprovecharlo también, porque son 100 empresas y probablemente sea difícil ir a todos los stands en un día", añadió.

En un recorrido por el Pabellón, iProfesional pudo constatar que, de hecho, los participantes llegaban en su mayoría preparados, con CV en mano, consultas puntuales sobre las compañías y que en su mayoría trataban de visitar la mayor cantidad de stands posibles. No había ni uno solo de los puestos en donde no hubiese fila para hablar con los representantes disponibles, y en algunos de los stands más grandes también se separaba a algunos candidatos para que ya tuviesen un primer encuentro con un seleccionador. Había también varios grupos que concurrieron en visitas de colegios secundarios.

Consultado sobre la concurrencia de personas de más edad de las que solía haber en las ferias de empleo años atrás, Bueno consideró que esa proporción no cambió en estos años. "Si mirás las estadísticas de empleo, los dos grupos más golpeados por la falta de oportunidades son los más jóvenes y los de más de 45 años. Ambos están presentes en la feria, y tienen además los mismos problemas. Porque incluso si una persona ya cuenta con experiencia laboral, a la hora de presentarse hoy a una entrevista o de tener un CV capaz de pasar los filtros ATS en un proceso laboral, necesita igual capacitarse," afirmó, y consideró que los asistentes valoraban por igual tanto los talleres y capacitaciones de Expo Empleo como la concentración de ofertas de trabajo.

Ofertas laborales en Expo Empleo BA, Conectados

Este año participaron 100 organizaciones con stand, con más de 2.500 ofertas laborales en distintos rubros y para todas las edades. No son solamente empresas, sino que también hay organismos y entidades de derecho laboral, salud y entidades vinculadas a la formación y el empleo, como la Fundación Forge, que cada año acerca programas de empleabilidad y formación a jóvenes de comunidades vulnerables, Semillero Digital, Fundación Discar, Diagonal, entre otras.

Algunas de las empresas participantes fueron OSDEPYM, Swiss Medical, Farmatodo, Pullmen, PwC, Servicios de Empleo AMIA, Cleanmanagers, AON, Axion Energy, Farmacia Central Oeste, Manpower, Supermercado Día, Randstad, Globty, Plaza Logística, DHL Express Argentina, Patagonia Flooring, Adecco, Ceta Capital Humano, Burger King, Wyndham, Cuesta Blanca, Faena Hotel Buenos Aires, Mi Gusto, Blue Star Group, Carrefour, Tango Software (Axoft), CAT Technologies y Aditi Consulting, entre muchas otras.

Expo Empleo BA 2026 en el Pabellón Ocre de La Rural. Imagen de iProfesional

Durante la jornada, los asistentes pueden recorrer los stands de las empresas, interactuar con reclutadores, conocer las vacantes y los perfiles requeridos y postularse a diferentes oportunidades laborales. Los CV en formato físico se siguen aceptando, e iProfesional pudo observar cómo participantes de todas las edades concurrían con sus CV impresos, con carpetas o folios para dejar en cada stand. Pero además se les suele ofrecer un código para escanear y conocer las búsquedas de cada compañía directamente.

"La verdad es que nosotros estamos teniendo muy buenos resultados y las empresas también. Por eso participan 100 organizaciones, que tienen que prepararse y dedicar gente que está todo el día hoy y seguramente siga evaluando los candidatos que consiguieron en los próximos días. No siempre se llenan todas las vacantes porque quizás no viene la persona que están buscando. Pero no por nada tenemos hoy entre un 75% y 80% de inserción", aseguró el subsecretario de Trabajo y Empleo.

Estos resultados son los que impulsan a esta área del GCBA a seguir apostando por las ferias de empleo, que se desarrollan durante casi todo el año. "El 80% de los perfiles que están buscando las compañías que participan, los encuentran en Expo Empleo. Los expositores están contentos y por eso la mayoría son ‘reincidentes’, así sean grandes empleadores o no, todos lo valoran mucho. Y es en gran parte gracias a la organización, por el trabajo previo que hacemos para el evento y el trabajo posterior", destacó Bueno.

Más que una entrevista de trabajo

Los talleres y capacitaciones fueron de lo más valorado de Expo Empleo BA, ya que el "trabajo de buscar trabajo" requiere también orientación y actualización. Los talleres versaban sobre armado de CV, cómo atravesar los filtros ATS que usan las empresas para las búsquedas laborales, técnicas de entrevista, habilidades blandas e inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo.

Cada actividad otorgaba un certificado de participación, pero en algunos casos, al completar cuatro de los talleres se accedía a una asesoría personalizada de la mano de Proyectate, para perfeccionar el propio perfil laboral y las habilidades para buscar trabajo. En esa instancia, según relevó este medio, la fila de participantes era extensa y las personas coincidían en la frustración que les genera no conseguir entrevistas de trabajo por no poder atravesar las primeras instancias de filtrado que los departamentos de Recursos Humanos realizan con inteligencia artificial y filtros ATS.

Talleres y capacitaciones durante Expo Empleo BA 2026. Imagen de iProfesional

"Para nosotros es importante que la Expo sirva para encontrar trabajo pero también para llevarse algo más. Para eso están los talleres, para que incluso si alguien no se va con una entrevista o un trabajo, se lleva herramientas para seguir buscándolo", dijo Bueno.

Es uno de los principales motivos por los cuales el Gobierno de la Ciudad sigue apostando a este formato de evento año tras año, incluso cuando hoy gran parte de los procesos de selección de personal se realizan de manera virtual. "Hay mucho de esto que tiene que ver con el contacto personal. Acá tenés stands donde se realiza una primera entrevista o se cruzan algunas preguntas iniciales con los representantes de las empresas, algo que hoy en día a muchos les cuesta conseguir. De ahí algunos perfiles ya son pre-seleccionados para luego continuar las evaluaciones. Esos primeros contactos les sirven a las empresas para llegar a las personas que necesitan, y les sirve a la gente también porque se puede mostrar de otra manera. Ya no depende solo de si hizo bien o mal el currículum para atravesar el filtro de la IA", mencionó el Subsecretario a este medio.

Expo Empleo Barrial

Expo Empleo BA en La Rural es el mayor de los eventos de la mencionada Subsecretaría, que también organiza ferias de empleo más pequeñas en distintas comunas de la Ciudad a lo largo del año.

Durante 2026, se realizaron 7 ediciones de Expo Empleo Barrial en las comunas 1, 5, 6, 14 y 15; algunas fueron para todo público, pero también tuvimos la edición discapacidad, dos ediciones para estudiantes universitarios y otras dos destinadas especialmente a oportunidades para personas mayores de 45 años. En las mismas participaron 10.600 vecinos de la Ciudad y sus alrededores, se pusieron a disposición 2.860 ofertas laborales y se registraron 1.524 inserciones.

"Nosotros tenemos una instrucción de (el jefe de Gobierno Porteño) Jorge Macri que es atacar lo que el vecino necesita. Es una necesidad del habitante de la Ciudad de Buenos Aires el empleo, y por lo tanto, nosotros lo que hacemos es acercar a la empresa que necesita trabajadores con el vecino que necesita trabajo. Jorge siempre dice que la riqueza de la Ciudad no está bajo la tierra, está sobre la tierra. Es la gente, el talento de la gente, y por eso confiamos en seguir conectándolos con oportunidades laborales de esta manera", cerró el subsecretario.