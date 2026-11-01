Uno por uno, los gremios que cobrarán aumento de sueldo en noviembre 2026

En octubre varios gremios fuertes cerraron las paritarias para el último trimestre del año. ¿Le ganarán los sueldos a la inflación?

Los acuerdos abarcan tanto al sector estatal como a privados, con esquemas de cuotas, bonos y cláusulas de revisión, buscando mitigar el desfasaje salarial frente al costo de vida tras los cierres de octubre.

Muchos sindicatos, como camioneros y viajantes, extendieron los acuerdos hasta 2027. La estabilidad del poder adquisitivo dependerá de que la inflación se mantenga por debajo de los incrementos pactados.

Gremios cerraron paritarias para el cierre de 2026, con aumentos mensuales mayormente inferiores al 2% para acompañar la inflación, incluyendo bonos extraordinarios y sumas fijas en varios sectores.

Durante octubre se cerraron las paritarias para los últimos meses de 2026, y algunos gremios como el de viajantes de comercio, los trabajadores del plástico y los camioneros, se adelantaron a sumar también los meses de las vacaciones 2027.

La mayoría de las paritarias cerró con acuerdos que tienden a menos de 2% mensual de alza, con algunas excepciones como los trabajadores vitivinícolas, los pilotos de avión y los de seguridad privada. El último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, bajó a 1,9% intermensual. En caso de que no se cumpla la anticipada baja de la inflación, muchos incrementos salariales quedarán desfazados.

Por lo pronto, los siguientes son los acuerdos paritarios vigentes respecto de los sueldos de ocubre, que se pagarán en noviembre.

Estatales

La Administración Pública Nacional llegó a un acuerdo paritario, aceptado por UPCN y rechazada por ATE. Del cronograma de incrementos salariales, quedan por abonar:

1,8% de aumento en octubre

1,6% de aumento en noviembre

1,5% de aumento en diciembre

Adicionalmente, en diciembre se realizará el pago de una asignación fija por única vez, establecida en $80.000.

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), por su parte, tendrán un aumento del 9,8% en total en el último cuatrimestre, a pagar en cuatro cuotas. A la vez, el Ministerio de Seguridad y el de Defensa, incrementaron los básicos y los distintos suplementos que cobran las Fuerzas Armadas. El incremento se dará en cuatro pagos entre septiembre y diciembre 2026 inclusive.

Por otra parte, la Unión de Personal Civil de la Nación Seccional Buenos Aires (UPCNBA) acordó con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof un aumento salarial del 6% sobre los sueldos de septiembre, que se pagará con dos pagos iguales del 3% en los haberes de octubre y noviembre. Los docentes y empleados judiciales de la Provincia aceptaron el mismo acuerdo.

Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) convino con las cámaras mercantiles un alza del 5,7% para el convenio colectivo de trabajo (CCT) 130/75. La mencionada suba se abonará así:

1,9% a partir del mes de octubre de 2026;

1,9% a partir del mes de noviembre de 2026 y

1,9% a partir del mes de diciembre de 2026.

Por otra parte, se pactó brindar también una suma extraordinaria de 50.000 pesos, a pagar de la siguiente manera:

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de octubre de 2026, y

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de noviembre de 2026.

También acordaron prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 vigente para su incorporación a las escalas básicas convencionales con la siguiente fórmula:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026,

$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de abril de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027.

Viajantes de Comercio

La Federación Única de Viajantes de la República Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) actualizaron las escalas del CCT 308/75 hasta el 31 de agosto 2027, con una cláusula de revisión en marzo del año próximo. El básico pasará de $966.189,95 en septiembre del corriente a $1.062.734,46 en marzo.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (UNTCP) acordó aumentos de los salarios mínimos según el siguiente esquema:

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,6%

En agosto se agregó una suma no remunerativa por única vez, de acuerdo a las horas trabajadas, de entre 20.000 y 8.000 pesos, que luego se incorporaron al sueldo.

Pilotos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) dijo tener un entendimiento con la cámara empresarial para otorgar 16% de aumento a los afiliados en el último trimestre de 2026.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), cerró una suba total del 5,51% para los trabajadores del CCT 76/75. De dicha actualización queda por pagar las siguientes alzas:

Octubre: aumento del 1,8% sobre los valores de septiembre,

Noviembre: aumento del 1,7%, sobre los básicos de octubre.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó una actualización salarial para los trabajadores del CCT 40/89, por una suba total de 9,9% que se distribuirá de manera escalonada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Los aumentos se complementan con sumas fijas cada uno de esos meses, y un bono de 1,2 millones de pesos.

Octubre 2026: 1,7%

Noviembre 2026: 1,7%

Diciembre 2026: 1,6%

Enero 2027: 1,6% más el bono de 1,2 millones de pesos

Febrero 2027: 1,5%

Talleres Mecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) cerró para el convenio colectivo 27/88 aumentos salariales para los meses del último trimestre de 2026.

Siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones.

De ese aumento queda por brindar 6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre.

Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo estableció además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos.

Metalúrgicos

La UOM también cerró un acuerdo para la rama metalúrgica, que contempla un 23,5% de incremento entre agosto del corriente y marzo de 2027.

Se aplicará mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas, que serán incorporadas a los salarios básicos recién en abril de 2027. El acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa en concepto de retroactividad correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de este año.

Metalmecánicos

La Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, ASIMRA, firmó una nueva paritaria con escalas de salarios básicos aplicable a las ramas de la actividad metalúrgica de los CCT 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 266/95 y 275/75. Asimismo, se agrega una gratificación extraordinaria no remunerativa que se brindará desde agosto hasta abril de 2027, que es cuando termina el actual ciclo paritario.

Peones rurales

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) llegó a un nuevo acuerdo para incrementar el salario de los peones rurales , por el cual los sueldos de octubre 2026 serán de $1.248.297,96 de básico, contemplando la suma no remunerativa.

Sanidad

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) negoció en octubre nuevos aumentos de sueldo con asignaciones no remunerativas entre septiembre 2026 y enero 2027, para los siguientes convenios colectivos: 108/75 (institutos médicos, odontológicos, laboratorios, consultorios y clínicas sin internación), 107/75 (mutualidades) 122/75 (sanatorios, clínicas, geriátricos y neuropsiquiátricos), 103/75 (trabajadores de hospitales y colectividades), 743/16 (internación y cuidado domiciliario) y 459/06 (emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslados).

Químicos

La Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA) ató los futuros aumentos salariales del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 564/09 a la evolución de la inflación oficial hasta abril 2027.

En diciembre cobrarán con una suba que contemple el IPC acumulado entre agosto y noviembre del corriente. Y en los haberes de abril 2027 se reflejará la inflación acumulada entre diciembre 2026 y marzo próximo.

Los aumentos aplican sobre los salarios básicos, adicionales por convenio, la suma fija solidaria de $628.001 como base, y demás conceptos.

Bancarios

A fines de 2024, la Asociación Bancaria que dirige Sergio Palazzo acordó definir los primeros ajustes salariales de 2025 mediante un mecanismo que los atara a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mes a mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al ver la efectividad de ese método, se mantuvo hasta el día de la fecha.

El INDEC reveló el IPC de septiembre 2026 se incrementó un 1,9% intermensual, acumulando más de 23,6% en el año. Ese monto será el que reciban como actualización los trabajadores afiliados al gremio La Bancaria en las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Así el salario inicial para los trabajadores bancarios alcanzará los 2.552.560,34 pesos, e incluye una participación en ganancias (ROE) que se define según la categoría en la escala salarial del convenio 18/75.

También se actualizó el bono por el Día del Bancario, que se cobra el 6 de noviembre de cada año y se debe liquidar en su totalidad. Por ahora quedó en 2.275.519,25 pesos, aunque también irá variando al ritmo del IPC de cada mes.

Trabajadores de seguros

El Sindicato del Seguro cerró acuerdos paritarios para varias de las ramas centrales de la actividad:

En Generales y ART se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales queda por cobrar 5% de incremento en octubre.

se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales queda por cobrar 5% de incremento en octubre. Y en la rama de Vida y Retiro la suba alcanzará 19,5%, también en cuatro tramos, de los que queda pendiente un 4,5% en octubre.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) un esquema de pagos del cual queda por abonar una asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías con los sueldos de octubre. En noviembre se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos.

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

Trabajadores de Entidades Deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convino para el personal que se desempeña en mutuales (CCT 807/23) un esquema semestral para definir los incrementos hasta fin de año, siempre de acuerdo al IPC del mes anterior.

Trabajadores del Plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó una suba acumulada del 15,39% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, con aumentos salariales todos los meses y sumas extraordinarias que alcanzarán los $120.000 por mes al final del período.

Octubre 2026: aumento del 1,8% más suma fija no remunerativa de $90.000.

Noviembre 2026: aumento del 1,7% y suma no remunerativa de $105.000.

Diciembre 2026: incremento del 1,6% más suma fija de $110.000

Enero 2027: aumento del 1,5% más suma no remunerativa de $120.000.

Febrero 2027: incremento del 5,76%.

Trabajadores vitivinícolas

FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) y las cámaras empresarias alcanzaron el pasado 22 de septiembre un nuevo acuerdo salarial, luego de varias semanas de negociaciones y de posiciones enfrentadas.

El acuerdo establece para los trabajadores de bodega:

Septiembre-Octubre: 3,6%

Noviembre-Diciembre: 3,6%

Enero-Febrero: 3,6%

Y para empleados de viñas:

Septiembre-Octubre: 3,4%

Noviembre-Diciembre: 3,4%

Enero-Febrero: 3,4%

Al tratarse de incrementos acumulativos, el alza total será de más del 11% en este período completo.

Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) consiguió para la rama de Cemento Portland (CCT 53 y 54/89) logró los siguientes incrementos para llegar a un salario básico de $1,1 millones en octubre, con el último 2% de alza acordada en paritarias.

Por otra parte, meses atrás la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cerró un incremento salarial del 16,86% para el personal que se desempeña en los yacimientos Veladero y Gualcamayo. Se liquidará en tres tramos acumulativos, de los cuales resta abonar 5% desde el 1 de octubre más suma de 80 mil pesos.

Seguridad privada

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente:

Octubre: 2,16% de aumeto y 60.000 pesos no remunerativos

Noviembre: 2,24% de aumeto y 70.000 pesos no remunerativos

Diciembre: 4,01% de aumeto y 120.000 pesos no remunerativos

Los porcentajes de incremento incluyen la actualización tanto del presentismo y los viáticos.

Textiles

La Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI) cerró un acuerdo con actualizaciones mensuales de los salarios del CCT 614/10. En primer lugar, se acordó que las sumas fijas que se venían cobrando hasta el momento se incorporaran a los básicos, y con esa nueva base en octubre se abonará un 1,5% de alza sobre salarios de septiembre. En tanto que en noviembre habrá un 1% más sobre salarios de octubre, más asignación no remunerativa por única vez del 0,8% del básico de cada categoría

A la vez, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) alcanzó acuerdos con las cámaras empresarias del sector que establecen nuevas escalas salariales para trabajadores comprendidos en los CCT 808/24 y 501/07.

En el primer caso, tendrán vigencia del 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026. El incremento acumulado sobre los básicos llega al 10% en diciembre, acompañado por una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje. De ese esquema queda pendiente:

Octubre: 6% al básico + 6% no remunerativo.

Noviembre: 8% al básico + 8% no remunerativo.

Diciembre: 10% al básico + 10% no remunerativo.

El acuerdo establece una asignación no remunerativa con montos mensuales específicos: $305.280 en octubre, $311.040 en noviembre y $316.800 en diciembre.

En el caso del CCT 501/07, el acuerdo marca el paso hasta noviembre 2026 y resta lo siguiente:

Octubre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre, más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico de octubre.

Noviembre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre, más una suma no remunerativa equivalente al 3,7% del básico de noviembre.

Las sumas no remunerativas de cada etapa se incorporan al salario básico en la etapa siguiente.

Alimentación

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cerró un acuerdo paritario para el CCT244/94 de 7,35% de aumento en el último cuatrimestre de 2026. Se efectuará a partir del pago de 150.000 pesos no remunerativos, por única vez, con la correspondiente a "Apertura de Categorías", que se pagará en dos cuotas iguales de $75.000 a partir de la categoría inicial en octubre y noviembre.

Azucareros (de Ledesma)

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) obtuvo un nuevo incremento para la paritaria 2026/2027 con la empresa Ledesma S.A.A.I., la azucarera más importante del país. Se convino un 30% de incremento en el salario básico, además de una mejora económica total del 30,26%.Y se pagarán dos bonos extraordinarios de $300.000 junto con los haberes de agosto y diciembre 2026 respectivamente.

Más allá de ello, el acuerdo incluyó una cláusula de revisión de estas condiciones para noviembre.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) firmó un nuevo acuerdo salarial para empleados de Movistar, Claro y Personal. El mismo incluye:

Octubre: pago único equivalente al 3,6% del salario de octubre.

Noviembre: pago único del equivalente al 3,6% de los salarios de octubre también.

El diciembre próximo, el pago único se incorpora a los básicos.

Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) llegó a un nuevo acuerdo para el CCT 281/96, que incluye aumento entre agosto y diciembre 2026, además de una recomposición salarial vinculada a los meses de mayo, junio y julio, que será liquidada y abonada junto con los haberes de agosto en septiembre.

Trabajadores del caucho

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA) cerró un acuerdo salarial cuatrimestral para los trabajadores nucleados en el CCT 231/75. Los incrementos serán siempre sobre la base del mes anterior y bajo modalidad remunerativa. Se distribuirán de la siguiente manera:

Septiembre: 1,5 %

Octubre: 2 %

Noviembre: 2 %

Diciembre: 2 %

El Sindicato de Empleados de Cauchos y Afines (S.E.C.A) también confirmó un acuerdo en la misma línea.

Trabajadores gráficos

La Federación Gráfica Bonaerense y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) cerraron un aumento para el CCT 60/89. Las alzas serán del 1,9% para el mes de octubre, al que se sumará un 1,5% en noviembre y un 1,5% adicional en diciembre.

Los anteriores son todos los gremios que acordaron aumentos salariales en paritarias para los sueldos que se cobrarán en noviembre.