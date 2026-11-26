El video es desgarrador y se viralizó en redes. Se escucha cómo se nombra uno por uno a los empleados para que reciban el telegrama

Los nombres resonaban uno detrás de otro en el silencio tenso del establecimiento. Cada trabajador se acercaba a recibir el telegrama que ponía fin a su relación laboral con Plantium, la empresa de tecnología para el agro radicada en Villa Constitución, Santa Fe.

La escena quedó registrada en un video que filmó Natalia Arce, una de las empleadas, durante la jornada del 30 de octubre. Ese día, la compañía desvinculó a 110 personas de manera simultánea.

Una persona de la empresa repartía las comunicaciones mientras algunos empleados lloraban. Las imágenes, que la trabajadora difundió hace cuatro días a través de sus redes sociales, volvieron a poner en evidencia el conflicto que atraviesa la firma casi un mes después de los despidos masivos.

Los empleados desvinculados mantienen una protesta con carpas frente al establecimiento. El malestar apunta directamente a Jorge Gentili, dueño de la compañía, quien manifestó públicamente que sin ventas ya no podía seguir.

La empresa se presentó en concurso de acreedores. Conservó alrededor de 70 trabajadores con un objetivo claro: retomar las ventas y generar los recursos necesarios para afrontar el 100% de las indemnizaciones.

Esta deuda quedó dentro del concurso. Los despedidos serán los primeros en cobrar cuando los ingresos repunten, según informó la empresa.

En la grabación se observa el procedimiento completo. La persona encargada menciona nombres y entrega notificaciones de manera individual. Algunos empleados no pudieron contener el llanto durante ese momento que marcó el final de su vínculo laboral.

Esta escena es una más de las tantas que se producen en los últimos meses. La caída de la actividad y la apertura de las importaciones generan situaciones similares en distintos puntos del país.

Qué empresas están involucradas en el conflicto

La situación involucra tanto a Plantium, dedicada al desarrollo de tecnología para el sector agropecuario, como a Gentec. Ambas firmas pertenecen a Gentili.

Tras los despidos, la intención del empresario es continuar con el negocio. Pero lo hará con una estructura considerablemente menor a la que tenía hasta octubre.

Las dificultades económicas y financieras de ambas compañías comenzaron a reflejarse varios meses antes. El pago de los salarios se volvió irregular mucho antes de que la empresa resolviera avanzar con los despidos masivos.

Durante aproximadamente cuatro meses, los trabajadores cobraron sus remuneraciones de manera fraccionada. Recibían pagos semanales de $200.000 que apenas cubrían gastos básicos.

En paralelo, la empresa mantuvo negociaciones con los representantes sindicales. Buscaban reducir la cantidad de empleados a través de un programa de retiros voluntarios.

Las conversaciones no prosperaron. El viernes 30 de octubre los trabajadores encontraron cerradas las puertas del establecimiento. Ese mismo día se concretaron las desvinculaciones y se produjo la escena que registró Arce con su celular, mostrando cómo un proceso administrativo se transformó en un momento de alta carga emocional para decenas de familias.

Por qué la empresa llegó a esta situación crítica

Al día siguiente de los despidos, Gentili habló públicamente. Explicó que la situación respondió a una combinación de factores que se potenciaron entre sí.

Mencionó la caída de las ventas como el problema central. Los problemas de cobranza y el endeudamiento acumulado completaban el cuadro de crisis.

Las dificultades de algunos de sus clientes, fabricantes de maquinaria agrícola, también repercutieron en las finanzas de Plantium. Los inconvenientes para cobrar las operaciones comerciales se sumaron a la necesidad de afrontar los gastos que demandaba el funcionamiento de la estructura productiva.

Ante ese escenario, el empresario resolvió achicar la dotación de personal. Era la única forma que veía para intentar darle continuidad al negocio.

Desde el sector sindical, en tanto, también atribuyeron parte de las dificultades al incremento de la competencia de productos importados. Particularmente de origen chino, que se comercializan a precios considerablemente inferiores a los de fabricación nacional.

Fulvio Monti, representante sindical de los trabajadores de Gentec, señaló entonces que algunos dispositivos pueden costar hasta cinco veces menos que los desarrollados localmente. Los sistemas de piloto automático para maquinaria agrícola son un ejemplo claro de esta brecha de precios.

Pero la explicación mayor, según el sindicalista, es la falta de consumo en general. El sector agropecuario argentino atraviesa una caída en la inversión en tecnología que golpea directamente a empresas como Plantium, que dependen de que los productores y fabricantes de maquinaria sigan apostando a la innovación.

Cómo se construyó Plantium antes de la crisis

Especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el campo, Plantium construyó su negocio alrededor de la agricultura de precisión. Sus productos están destinados a mejorar los procesos productivos del sector agropecuario.

Entre los principales desarrollos de la compañía figuran los monitores de siembra, los sistemas de piloto automático y las herramientas para la gestión de datos vinculados a las tareas agrícolas. Estos dispositivos permiten optimizar el uso de insumos y aumentar la eficiencia de las cosechas.

Los orígenes de la empresa se remontan a 1996, cuando comenzó a desarrollar actividades de ingeniería mecatrónica. En 2002 orientó su negocio específicamente hacia el sector agropecuario.

Con el transcurso de los años, incorporó proyectos vinculados con la robótica y la inteligencia artificial. La firma también estableció acuerdos comerciales con fabricantes nacionales de maquinaria agrícola para incorporar sus soluciones tecnológicas a los equipos de producción local.

En 2022, como parte de su proceso de expansión, inauguró un centro de Investigación y Desarrollo en Rosario. Ese espacio reunió a más de 50 profesionales especializados en distintas áreas tecnológicas.

El contraste entre esa apuesta por la innovación y la crisis actual marca la velocidad con la que cambió el contexto económico. Una empresa que hace dos años invertía en un centro de I+D hoy lucha por sobrevivir con un tercio de su plantilla.