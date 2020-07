El drama del Barrio Chino: más comercios cierran para siempre y ya hay familias que deciden volver a su país

En los últimos días bajaron sus persianas restaurantes como el Hong Kong Style y el Dragón Porteño. Desaparición del turismo, el principal factor negativo

El Barrio Chino, enclavado en Belgrano, es escenario de un auténtico desastre. Golpeada por la irrupción del Covid-19 y la posterior cuarentena, esta zona que hasta marzo nucleaba a más de 120 comercios de origen asiático hoy no es más que otra muestra de emprendimientos que se desarticulan, pérdidas de puestos de trabajo e incertidumbre respecto de cómo seguir en el caso de las pyme que aún subsisten. El 90 por ciento de los negocios exhibe sus persianas bajas y en las últimas semanas comenzó acelerarse el cierre definitivo de restaurantes y locales de distintos rubros.

Ante la consulta de iProfesional, desde la Asociación Barrio Chino de Buenos Aires, organización que integra a todas las actividades en esa área, fueron lapidarios a la hora de fijar un pronóstico: al menos el 30 por ciento de los comercios no volverá a abrir sus puertas.

En otras palabras, alrededor de 40 emprendimientos, indicaron desde la entidad, se habrán perdido para siempre para cuando termine de levantarse la cuarentena obligatoria.

Indicaron, además, que hay más de 500 familias que, por efecto de la pandemia y el crack comercial, ya oficializaron la decisión de retornar justamente a China en cuanto se reactiven los vuelos internacionales. Las organizaciones de la comunidad vienen motorizando acciones como entrega de material sanitario y suministros en general, todo con el fin de moderar de alguna manera las dificultades de los vecinos de la zona.

"A excepción de los rubros esenciales como supermercados, verdulerías y ópticas, el resto de los comercios están todos cerrados. Alcanzados por lo que establece la cuarentena. Estamos teniendo cierres muy seguidos en negocios como los restaurantes. En las últimas semanas cerraron 3 y ahora hay 2 más que están a punto de dejar de funcionar de forma definitiva", dijo a iProfesional Antonio Chang, presidente de la Asociación Barrio Chino.

En el barrio chino alertan que no pueden aguantar la falta de ventas

Durante la segunda semana de mayo, el Hong Kong Style, un punto gastronómico tradicional del área, muy recomendado por chefs de renombre, cerró las puertas de su local en Montañeses al 2100.

"Después de 20 años de dedicar absolutamente todos nuestros días a este proyecto que culminó en lo que hoy ustedes conocen como Hong Kong Style, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas de la que ha sido nuestra casa desde el 2000 y guardar el wok de Lui", informaron sus propietarios a través del espacio del restaurante en Instagram.

Pocos días después, fue el turno de Todos Contentos -Arribeños 2177-, un reducto de la comida taiwanesa con más de 35 años de funcionamiento en ese enclave de Belgrano. A sus dueños se les hizo imposible resistir a base de entregas de comida por delivery y sus 14 empleados quedaron en la calle.

Ya en las últimas jornadas, la baja de persianas definitiva corrió por cuenta de Dragón Porteño -Arribeños 2137-, cocina taiwanesa con más de dos décadas de funcionamiento en el Barrio Chino.

Sus propietarios avanzaron con el cese de operaciones tras no poder afrontar el pago de alquiler, impuestos en general, y el salario de 8 empleados. La alternativa del delivery apenas si les significaba una facturación del orden del 10 por ciento respecto del movimiento comercial previo al coronavirus.

El Hong Kong Style, punto gastronómico tradicional muy recomendado por chefs de renombre, cerró sus puertas en mayo.

Pérdidas de empleos y comercios

Chang sostuvo que previo a la cuarentena el Barrio Chino alberga a casi una veintena de comercios gastronómicos. De ese total, comentó, la totalidad de los que aún pelean por sobrevivir se aferran a la comercialización vía delivery o la modalidad del "take away".

Te puede interesar Dos importantes cadenas de comida rápida se declaran en bancarrota

"Los empresarios están haciendo el máximo esfuerzo por seguir manteniendo abiertos los restaurantes. Son comercios que promedian unos 15 empleados, estamos hablando de mucha gente que se quedará sin trabajo si siguen ocurriendo cierres como los de los últimos días", alertó.

"Los propietarios ya no pueden afrontar no sólo los alquileres: tampoco tienen para pagar los impuestos mientras que las boletas de luz, agua y gas no dejan de llegar. Se acumulan deudas y deudas. Aunque a algunos dueños les ofrecieron rebajas en los alquileres, tampoco eso ayudó demasiado por la venta es muy baja y los ingresos casi inexistentes", añadió.

El referente de Asociación Barrio Chino sostuvo que el derrumbe de la actividad económico comenzó a tomar cuerpo con la desaparición del turismo. "Los visitantes generan el principal movimiento comercial. Los turistas que vienen desde el Gran Buenos Aires, el interior mismo de la Argentina. Cuando se paralizó la circulación interna en el país empezó a andar todo muy mal para los comerciantes", confió.

Chang sostuvo que la embajada de China sigue de cerca la situación de la comunidad pero que no ha tomado ningún tipo de intervención. "Tiene un funcionamiento únicamente político. Los chinos que se están fundiendo volverán a cero, buscarán otros trabajos o comenzarán a emprender el regreso al país natal", expresó.

En ese sentido, el entrevistado aseguró que ya hay más de 500 familias que informaron su decisión de volver justamente a China en cuanto se reactiven los servicios aéreos internacionales.

"En el conurbano también hay personas que ya dijeron que se regresarán. Si se extiende la cuarentena más y más, otras familias comenzarán a evaluar una alternativa así. Esperamos que pueda darse una recuperación en muy poco tiempo", concluyó.

Según entidades del sector, cerca de 3.200 restaurantes no volverán a abrir sus puertas cuando concluya la cuarentena.

Te puede interesar Quién es el empresario que busca comprar el correo privado OCA

Derrumbe gastronómico

El cierre de restaurantes emblemáticos del Barrio Chino se inscribe dentro de la caída general que evidencia el rubro a partir de la profundización del aislamiento social.

Entidades como la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) ya cuentan con detalles de a cuánto asciende el derrumbe: 40 por ciento de la oferta gastronómica de la Ciudad, según indicaron voceros a iProfesional.

Dicho de otra forma, cerca de 3.200 restaurantes no volverán a abrir sus puertas. En términos de empleo, esto implica que el sector perdió cerca de 20.000 puestos de trabajo desde la segunda parte de marzo a este mes.

Varios locales emblemáticos cerraron definitivamente y se esperan más bajas

Es a partir de esta dramática situación que los empresarios de la actividad elevaron sendos pedidos al segmento político para que se dicte una ley que declare la emergencia nacional del sector. Esto motivó que, en las últimas semanas, al menos 10 proyectos -algunos presentados incluso por el oficialismo- arribaran al Congreso para empujar un auxilio financiero a la gastronomía.

La expectativa de todo el empresariado está puesta en la eventual aprobación de algunas de estas iniciativas. Restaurantes y bares solicitan, entre otros puntos, la entrega inmediata de ATP a todos los establecimientos, exención fiscal, suspensión de pagos de determinados impuestos, una prórroga en el pago de alquileres y el acceso inmediato a créditos a tasa cero con destino de capital de trabajo.

También reclaman la eliminación de todas las contribuciones patronales hasta tanto se retome la actividad normal y habitual, exención de VIA al turismo nacional, tomar a cuenta de Ganancias el gasto en turismo, eliminación de las comisiones de tarjetas de crédito por un año luego de la apertura y la exención del impuesto a los créditos y débitos bancarios.