Construcción, el derrumbe: se multiplican las obras inactivas y suman miles los arquitectos parados en Capital

Proyectos que contaban con avales especiales volvieron a la inactividad absoluta a partir del reciente retorno a Fase 1. Cerraron estudios de arquitectura

A contramano de lo que ocurre en otros resortes de la economía, la flexibilización de la cuarentena no trajo cambios para la actividad de la construcción, que sigue paralizada por completo y sin certezas de cuándo podrá volver a funcionar con relativa normalidad. En ese tren, la reciente vuelta a Fase 1 derivó en el freno total de los últimos emprendimientos que contaban con permisos especiales para continuar las obras. Y acentuó la parálisis de los estudios de arquitectos, que viven una crisis inédita marcada por la falta de ingresos y la caída de proyectos.

En ese sentido, desde la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) informaron a iProfesional que, por efecto de la pandemia, más de 8.200 profesionales sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires acumulan 4 meses sin actividad alguna. Y que apenas el 25 por ciento del total de matriculados en Capital realiza tareas mínimas en el ámbito de los hospitales y los proyectos vinculados al sector sanitario en general.

"No existe el delivery de obras, por decirlo de alguna forma. Hoy no tenemos un solo estudio de arquitectura funcionando en la Ciudad. Un aspecto que agrava el escenario radica en que la actividad no recibió ningún tipo de ayuda financiera o subsidio oficial. En tanto los arquitectos están en las últimas categorías del monotributo, carecen de posibilidades de acceder a créditos o auxilios económicos", comentó a este medio Darío López, presidente de la SCA.

"Se habla de una eventual vuelta de la actividad en agosto, pero no tenemos ninguna certeza dado el contexto de contagios. Aparte el sector no está en condiciones de resistir un mes más de parálisis. Hoy están complicados hasta los proveedores, que no pueden cubrir sus gastos a partir del parate que sufren las obras. Hay estudios que cerraron porque se les hizo imposible pagar los impuestos", dijo a iProfesional.

López expuso que todas las obras que contaban con permisos especiales para reactivar movimientos previos al retorno a Fase 1 tuvieron que volver a parar por decisión oficial. Y que tales emprendimientos no recibieron nueva luz verde para continuar con el desarrollo.

Al menos 100 obras que contaban con permisos especiales para continuar labores volvieron a la parálisis absoluta.

"Se volvió a disponer el freno total y hasta ahora no se extendieron nuevos permisos para retomar el trabajo. Estamos hablando de más de 100 obras en la Ciudad que cayeron en la inactividad total luego de un regreso que apenas duró unos días. El sector está peor que hace dos semanas", expresó.

Según López, lo único rehabilitado es la posibilidad de concretar demoliciones y el control de las obras en etapa de excavación.

"Confiamos en que al menos se empiece a habilitar la labor en los emprendimientos que están muy cerca de resultar terminados. Pero no tenemos ninguna seguridad al respecto. Todo indica que el Gobierno hará prueba y error con cada uno de los sectores. Cuanto más se demore la vuelta, peor resultará para toda la cadena. Hay constructoras, proveedores, que ya no pueden resistir una semana más sin actividad", remarcó.

Últimos datos oficiales

La actividad de la construcción cayó casi 50 por ciento en mayo respecto de igual mes del 2019 en medio de las medidas de aislamiento social para intentar atenuar los contagios de coronavirus, informó el INDEC.

En febrero último, antes de ser afectado por la pandemia, había en el sector 355.714 puestos de trabajo registrados, que descendieron a 299.755 en abril, por lo que se perdieron 56.000 empleos en dos meses.

El grueso de las compañías de la construcción da por descontado que la actividad seguirá cayendo incluso a partir de agosto.

En el acumulado entre enero y mayo, la construcción se derrumbó 42,2 por ciento interanual.

La caída registrada en mayo en la medición interanual fue inferior al 76,2 por ciento de baja de abril y parecida al 47,1 por ciento de marzo, de acuerdo con el INDEC.

El informe registra que entre marzo y abril se perdieron casi 56.000 puestos de trabajo registrados y en abril último el número de empleos cayó 31 por ciento.

Según una encuesta cualitativa industrial, el 63,1 por ciento de las empresas dedicadas a los desarrollos privados y el 54,5 por ciento que se desempeñan en obras públicas estimó que el nivel de actividad seguirá disminuyendo durante el mes de agosto.