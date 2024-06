Pasajes, estadías y otros servicios afuera se pueden pagar en pesos o dólares. En este último caso no se aplican los impuestos sobre el dólar. Cómo acceder

En el caso de un viaje al exterior, al comprar pasajes o paquetes desde Argentina el precio tiene incluido el impuesto PAIS y la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias pero estos recargos no aplican si se paga con dólares.

El ahorro que se puede lograr por abonar con los "billetes verdes" en lugar de con pesos, depende de varias cuestiones: el precio sin impuestos, la cantidad de opciones disponibles para comprar el mismo vuelo y, sobre todo, la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones libres (dólar blue y dólar MEP).

En esta nota, vamos a explicar cuál es el origen de ese diferencia, qué medios de pago hay para abonar con dólares y cómo analizar en cada caso y en cada momento el ahorro que se puede lograr.

Cómo se aplican los impuestos sobre los pasajes

Todas las operaciones que impliquen cambio de pesos a divisas tienen incluido el 30% del impuesto PAIS más otro 30% de la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, con un recargo total del 60% sobre el dólar oficial.

En el caso de los vuelos y otros pasajes al exterior, los cálculos son distintos al caso de comprar bienes u otros servicios (alojamiento, renta de vehículos y otros). Es que, en este caso, esos recargos no se aplican sobre el precio final sino sólo sobre el valor básico sin tasas, cargos ni otros impuestos (hay de varios tipos ligados a los aeropuertos y a la actividad).

De esta manera, la diferencia no es el 60% sino un porcentaje bastante menor, que depende de cada situación particular: no todos los vuelos tienen las mismas tasas porque depende del destino, la cantidad de escalas y otras cuestiones.

Cómo elegir entre pagar en pesos o en dólares

Cuando, en 2023, la brecha cambiaria era mucho mayor a la suma de todos los impuestos sobre el dólar, sin ninguna duda, convenía abonar el pasaje el pesos. Pero este año, la situación cambió porque la brecha es bastante menor al impuesto PAIS y a la percepción y esto hace que el vuelo sea más barato si se paga en dólares. La diferencia dependerá de cuánto sea la cotización del dólar libre (blue o MEP) que usemos. Mientras menor sea esta última, más conveniente será abonar en dólares.

Hoy, el dólar minorista del Banco Nación (sobre el que se calculan esos recargos) ronda los $925 y, si se le suma el 60%, llega a $1.480. En el caso de los pasajes, al tomar esos $925 pero al precio base sin otros impuestos, la cotización implícita es más baja. Esta última es que la que hay que calcular y comparar con el precio del dólar blue o MEP, como veremos en los ejemplos siguientes.

Cuánto se ahorra en casos concretos

Para ejemplificar, tomamos tres casos de pasajes ida y vuelta para julio, con la opción de pago en pesos y en dólares: a Río de Janeiro, a Miami, y a Madrid.

En el primer caso, el vuelo directo de Gol que sale el 1 de julio de Ezeiza a Galeão (Río de Janeiro) y vuelve el 8 del mismo mes cuesta desde $384.995 (equivalente a u$s310 con un dólar libre de $1.240). Pero, el mismo vuelo sale u$s275 si se abona en dólares, con un ahorro del 11% para esta cotización del blue. Si este último baja, el ahorro es mayor y, si sube, es menor.

Si la intención es viajar a Miami, un vuelo ida y vuelta directo, desde Ezeiza, en Aerolíneas Argentinas (entre el 1 y 10 de julio) se puede pagar en pesos desde $1.604.740 (equivale a u$s1.294). Si se elige la opción de pago en dólares, el precio es u$s1.183, un 9% menos.

Por último, un vuelo directo por Iberia a Madrid, del 1 al 16 de julio, pagando en pesos cuesta $1.930.521 (alrededor de u$s1.557) mientras que, si se abona en dólares vale u$s1.305, con un ahorro de 16 por ciento.

La diferencia final dependerá del tipo de cambio al cuál se compren los dólares, en el momento del pago (si se usa tarjeta de crédito habrá que ver a cuánto está al abonar el resumen).

Además, también puede variar porque las plataformas que ofrecen pagar en pesos y pagar en dólares pueden ser diferentes y tener distintos precios.

Cómo ver los precios y pagar en dólares

A la hora de querer comprar pasajes y pagar en dólares, hay dos opciones: ir a una agencia o sitio web de Argentina, o a una del exterior.

En el caso de sitios extranjeros, siempre las opciones para abonar son en dólares u otras monedas (como euros, reales u otras). En general, el método de pago es la tarjeta de crédito (es más difícil usar tarjeta de débito).

En este caso, en el resumen se verá el consumo en dólares y, aparte, se detallan el impuesto PAIS y la percepción en pesos. Para abonar con divisas, hay que esperar que la tarjeta cierre, se genere el resumen y hacerlo antes del vencimiento (con stop debit). En este caso, al monto total en pesos se le restan ambos impuestos.

Cómo pagar en las páginas web de Argentina

En el caso de las agencias de viaje virtuales de Argentina, las páginas web en general están configuradas para mostrar los precios en pesos. Si se quiere abonar en dólares, algunas (como Despegar o Turismocity) dan las opción de cambio.

Pero, en otros casos, no se puede elegir esta alternativa en las compras por la web y hay que ir a una agencia de viajes física y pagar allí con efectivo (dólar billete) o con cuenta bancaria (transferencia).

En el caso de los sitios web que sí ofrecen la opción, también hay diferencias. Algunas, para pagar en dólares, directamente derivan a una página web del exterior. Esto pasa también con las aerolíneas (como Latam, por ejemplo, que muestra precios en pesos en su sitio de Argentina y en dólares en la web de Estados Unidos).

Al comprar un pasaje al exterior, siempre hay que hacer los cálculos para ver qué conviene en cada momento

Cuando se deriva fuera del país, la forma de pago es similar al primer caso que comentamos más arriba. En cambio, en las páginas locales que admiten el pago en dólares se permite pagar con homebanking (algo que no se puede hacer en sitios del exterior) .

En Despegar, por ejemplo, se utiliza el débito inmediato (Debin) de una cuenta bancaria en dólares con saldo suficiente. En este caso, una vez que se realiza el pago hay que ir al homebanking y autorizar el debin (es un pedido de transferencia inversa, el vendedor pide que el comprador le transfiera).

En esta opción, hay que tener los dólares en la cuenta en el momento del pago. En cambio, en el caso de tarjeta de crédito, las divisas se desembolsarán al vencimiento y, además, está la posibilidad de ver el tipo de cambio en ese momento y ver si sigue siendo conveniente.

Como conclusión, siempre hay que hacer los cálculos para ver qué conviene en cada momento, según los precios que se consigan en diversas plataformas y teniendo en cuenta la cotización de los dólares libres.