La continuidad del proceso inflacionario, combinada con una fluctuación del dólar que apenas si se toma pausas, complican los proyectos residenciales en los barrios cerrados. Solo en el último año los costos en pesos se cuadruplicaron, y el gasto en dólares se ubica en su nivel más alto desde 2020 a esta parte. Por estos días, el desarrollo de casas familiares en countries demanda sumas cada vez más abultadas y la incertidumbre respecto de qué ocurrirá con el tipo de cambio enfría las iniciativas que pretendían lanzarse a esta altura del año. El valor de la tierra en esos espacios, indican analistas del ámbito del ladrillo, presenta cierta estabilidad a partir, también, de la incógnita ligada a la evolución del dólar. La suba generalizada de precios con su impacto en la mano de obra se hace sentir en los números de inversores y constructoras.

Según un relevamiento de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, la construcción de una casa con una superficie del orden de los 315 metros cuadrados ya demanda casi 1.000 millones de pesos.

"El costo de construir una vivienda de categoría premium en un country o barrio privado, incluyendo impuestos y honorarios profesionales se ubicó en más de $2.8 millones por metros cuadrados a fines de julio", indicó la consultora.

Construir en countries: valores en danza

"Para construir la vivienda que analizamos mes a mes de 315 metros cuadrados se necesitaría ya la suma total de $901.417.366. En 12 meses más que se cuadruplicaron los costos medidos en pesos", añadió.

La firma señala que los costos están nuevamente en una instancia de "techo" incluso en un contexto de baja del billete verde, tal como ocurrió en los meses más recientes.

"Los costos medidos en moneda americana hacía dos años que estaban en el sube y baja al ritmo de la inflación en pesos y las constantes devaluaciones, pero la inflación de los últimos 10 meses en pesos, sumada a la suba del dólar oficial y un blue planchado llevó los costos a un nuevo escalón medido en moneda americana", afirma Reporte Inmobiliario.

La consultora señala que la falta de previsibilidad respecto de qué ocurrirá con el tipo de cambio afecta los planes de los inversores. Y coloca al peso como opción para iniciar una obra con costos cercanos a la realidad.

"Son muchas las dudas que se generan con respecto a este tema; la gran incógnita es cómo seguirá evolucionando la inflación en pesos, la cotización del blue y el oficial, todos elementos que van jugando en el costo de llevar adelante una obra", menciona Reporte Inmobiliario en su informe.

"Lo cierto es que hoy la única forma de comenzar una obra sería iniciándola con un costo medido en pesos e ir actualizando mes a mes en base a algún índice confiable. Los datos demuestran que es muy difícil fijar en esta situación un costo en dólares y que luego se puedan cubrir estos realmente o viceversa", acota.

Aumento de los costos en dólares y la opción de los pesos

Consultado por iProfesional, Germán Gómez Picasso, director de la firma, sostuvo que, si bien la construcción "aumenta hoy en día, aumenta mucho menos que lo que subía antes", la actividad muestra "cierto grado de incremento que va en línea con la inflación".

"Se sabe que la construcción aumenta cierta cantidad en pesos, pero el tema es que no podemos saber qué va a pasar con el dólar. Por eso, lo más recomendable es fijar el presupuesto en pesos y después ir actualizándolo con algún índice confiable", recomendó.

"Para que los costos en dólares no sigan subiendo, la cotización de la moneda estadounidense debería copiar exactamente a la inflación. O sea, si la inflación de este mes fue del 4%, el ‘blue’ debería aumentar lo mismo. Esto, para que el dólar no se atrase respecto del peso. Y, justamente, no se encarezca más el costo de construcción en dólares", agregó.

Gómez Picasso afirmó que, por estos días, los montos en "billete verde" que demandan los proyectos en countries "están más altos que en el período 2020-2022 y la post pandemia". Concluyó que la evolución de esa actividad dependerá "de lo que ocurra con el valor del dólar, algo que hasta ahora todo el mundo desconoce".