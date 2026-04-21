La compañía presentó detalles para quienes buscan emprender dentro del rubro y desean operar bajo este formato en estaciones de combustible

Mostaza avanza firme en el desarrollo de franquicias dentro de estaciones de servicio. La cadena argentina de comida rápida definió con precisión las condiciones de acceso, inversión y operación para quienes buscan sumarse a este modelo de negocio. El esquema combina contacto directo con el equipo comercial, evaluación del perfil del operador y análisis individual de cada locación. Todo se mide en función de su potencial comercial.

Pablo De Marco, Director de Expansión de la compañía, explicó cómo arranca el proceso: "El primer paso es cargar una consulta en el sitio web o contactarnos directamente, y desde ahí nuestro equipo comercial toma contacto para iniciar la conversación".

La empresa prioriza operadores con espíritu emprendedor. También busca orientación comercial y voluntad de crecimiento. El objetivo es construir desarrollos sostenidos en el tiempo, no apuestas de corto plazo.

El alineamiento entre el objetivo comercial de la marca y la proyección del franquiciado resulta clave. Cada propuesta pasa por una evaluación detallada.

En los casos donde el operador no cuenta con un terreno definido, Mostaza puede acompañar en la búsqueda de la locación. La flexibilidad es parte del modelo.

Cuánto hay que invertir para abrir una franquicia de Mostaza

La inversión inicial parte desde los u$s700.000. Este monto posiciona al proyecto dentro de desarrollos de escala relevante para el segmento gastronómico argentino.

El plazo mínimo de obra es de cuatro meses. El formato ideal que la cadena implementa en estaciones de servicio es el drive-thru.

De hecho, es el único modelo que Mostaza franquicia actualmente para este tipo de espacios. Cada local se gestiona de manera independiente.

La gestión contempla las características específicas de cada mercado y entorno operativo. No hay recetas únicas: cada emplazamiento tiene su lógica.

Qué ventajas tiene el modelo de franquicia en estaciones de servicio

De Marco subrayó la sinergia entre ambos negocios: "Una Estación de Servicio y un Mostaza son productos complementarios que generan una propuesta de valor más completa para el consumidor".

Según el ejecutivo, la dinámica comercial se retroalimenta: ambos negocios funcionan de manera conjunta dentro del mismo espacio, unificando la gestión administrativa.

Esta integración permite simplificar la operación para el franquiciado. También reduce la carga de gestión diaria.

Los horarios se definen en base a que el local opere el tiempo necesario para maximizar su rendimiento. La meta es que la unidad alcance la mayor rentabilidad posible de acuerdo con las condiciones de cada emplazamiento.

El modelo busca que el consumidor encuentre dos servicios en un solo lugar, mientras el operador concentra esfuerzos en una sola estructura de gestión.

Con este esquema, Mostaza consolida su estrategia de expansión en un segmento que combina gastronomía y movilidad. La cadena apuesta a que estaciones de servicio y comida rápida sigan creciendo juntas en el país.