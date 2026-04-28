Otro gigante de los electrodomésticos paraliza su producción y peligran 600 empleos en el sur

La compañía, un "peso pesado" del rubro, se suma al rojo que muestran Electrolux, Whirlpool y Peabody, entre otras. Crisis industrial en Tierra del Fuego

Impactada de lleno por las importaciones, y doblegada por un contexto comercial marcado por las bajas ventas, la producción local de electrodomésticos y tecnología sigue acumulando reveses. En esa línea, y a escasas horas de conocerse que Electrolux dejará de producir heladeras en Rosario, además del momento crítico que atraviesan Peabody, Whirlpool, Aires del Sur y Neba, entre otras firmas del rubro, BGH comunicó a su personal en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, que paralizará su producción por al menos un mes y medio. La medida estará vigente a partir de julio y la compañía decidió adelantar las vacaciones de sus operarios para evitar suspensiones inmediatas, pero todo indique que ese será el paso siguiente si las ventas no muestran signos de recuperación.

Según fuentes patagónicas, la decisión repercutirá en 600 empleos directos y casi 1.000 indirectos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) interviene en ese escenario y busca cerrar un acuerdo para que los empleados de BGH queden bajo el paraguas de las vacaciones anticipadas.

"La determinación fue transmitida a los trabajadores a través de una asamblea donde se explicó que el esquema de parálisis se iniciará en julio y afectará tanto a la fabricación de televisores como a la de equipos de aire acondicionado", detallaron medios en territorio fueguino.

La caída del consumo complica a las empresas en Tierra del Fuego

"La empresa fundamentó este cese temporal en la acumulación de productos sin vender y la persistente caída del consumo en el mercado nacional", añadieron.

En paralelo, aún se desconoce si BGH, bajo control de las familias Teubal y Hojman, mantendrá el pago total de los haberes o avanzará hacia un modelo de sueldos divididos en porcentajes.

"Esta situación genera una preocupación adicional sobre la Cooperativa Tierra del Fuego, anteriormente conocida como Audivic. La entidad suele recibir insumos por parte de BGH para realizar trabajos bajo la modalidad de fasón, por lo que la interrupción de la actividad en la planta principal derivará en un impacto colateral inmediato para los cooperativistas", afirmó Del Fuego Noticias.

Vale mencionar que la situación en BGH se alínea con la caída económica que evidencian varios actores del polo industrial instalado en Tierra del Fuego. En ese sentido, Solnik y Mirgor aplicaron despidos de forma reciente, mientras que Aires del Sur elevó un pedido de quiebra que complica la continuidad laboral de 140 operarios.

"Los registros estadísticos del Ministerio de Producción de la provincia reflejan la magnitud del desplome en el sector fabril. Hasta marzo del corriente año se contabilizaron 6.616 operarios en actividad, una cifra que marca una diferencia negativa rotunda frente a los 8.610 puestos de trabajo que existían en el mismo periodo del año anterior", aseveró la misma fuente.

"La pérdida de prácticamente dos mil empleos en apenas doce meses pone de manifiesto la profundidad de la recesión que atraviesa la industria local. Existen versiones que indican que otras compañías del sector podrían implementar medidas de ajuste similares o recortes de personal utilizando el argumento del ausentismo para justificar las bajas en contextos de escasa producción", concluyó.

La electrónica nacional, golpeada por el modelo económico

La apertura de las importaciones, combinada con el incremento en los costos productivos y laborales, viene golpeando de la peor forma a las compañías que fabrican tecnología y electrodomésticos en la Argentina.

En el mercado de la electrónica, el reemplazo de lo producido en el país por lo generado fronteras hacia afuera explica la reducción de actividades y operarios en Electrolux, Whirlpool, Aires del Sur y Neba, entre otras firmas.

La pregunta que se hace el sector es cómo recuperar la capacidad de venta en un contexto de consumo deprimido, qué alternativas se generarán en términos de empleos, y de qué forma mantener a raya el clima de conflictividad laboral que viene brotando a partir de este desafiante escenario comercial.

Al mismo tiempo, proliferan las situaciones de empresas del mismo nicho que caen en la instancia del concurso de acreedores o mudan sus operaciones a otros países de la región que ofrecen mejores condiciones de negocios.