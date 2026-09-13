OH! Buenos Aires ya confirmó 110 locales y nuevas marcas internacionales en Recoleta

El nuevo centro comercial avanza hacia su apertura con 110 locales, nuevas marcas internacionales y una propuesta gastronómica de 30 opciones.

El nuevo shopping de CABA entra en la recta final antes de su apertura y tendrá 110 locales, además de alrededor de 30 propuestas gastronómicas. OH! Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, ocupará el predio donde funcionó durante años el Buenos Aires Design.

La apertura está prevista antes de fin de año y el proyecto apunta a sumar una nueva propuesta de compras, gastronomía y entretenimiento en uno de los principales corredores comerciales y turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

El emprendimiento tendrá unos 30.000 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles y una terraza. En los últimos meses comenzó además el acondicionamiento de los locales que funcionarán dentro del complejo, mientras avanzan los preparativos para la inauguración.

Qué marcas estarán en el nuevo shopping

Uno de los principales atractivos de OH! Buenos Aires será la incorporación de marcas internacionales que no tenían presencia física en la Argentina.

Entre las marcas internacionales que fueron anunciadas para el nuevo shopping se encuentran:

Marc Jacobs

Michael Kors

Stella McCartney

Golden Goose

Off-White

Palm Angels

Scotch & Soda

Dsquared2

Mandarina Duck

Maserati

La llegada de estas firmas se produce en un momento de mayor apertura del mercado argentino a productos y marcas internacionales y convierte al nuevo shopping en uno de los proyectos que concentra más novedades dentro del segmento premium. Según la información publicada por el propio emprendimiento, varias de estas desembarcarán en el nuevo shopping como parte de su propuesta internacional.

Entre las llegadas destacadas también aparece Vilebrequin, la marca francesa especializada en trajes de baño de lujo, que regresará al mercado argentino tras haber tenido presencia en el país. Además, el complejo contará con locales de Victoria's Secret y Bath & Body Works, dos firmas internacionales con fuerte reconocimiento entre los consumidores argentinos.

Las marcas argentinas y las propuestas comerciales

OH! Buenos Aires también reunirá marcas de distintos rubros, desde indumentaria y tecnología hasta servicios, belleza y equipamiento.

Entre las marcas que formarán parte de la propuesta comercial aparecen:

La Martina

Kosiuko

Rouge

Motorola

Samsonite

Farmatodo

Smart Fit

Sacoa

Vasalissa

Tea Connection

Le Pain Quotidien

Volta

La Panera Rosa

Açaí Brasil

Perramus

Jano's

La propuesta busca así evitar una concentración exclusiva en el segmento de lujo y combinar firmas de distintos niveles de consumo.

Asimismo, la oferta gastronómica tendrá un peso importante dentro del complejo. Entre las propuestas anunciadas previamente está Lucciano's, Starbucks, Möoi, Brioche Dorée, Beer Coffee y Cumbres Chocolates, además de otras cafeterías, restaurantes y locales de gastronomía.

Cómo será OH! Buenos Aires

El nuevo centro comercial fue concebido bajo un concepto bioclimático, con una arquitectura que busca aprovechar la iluminación natural y favorecer la circulación de aire.

La propuesta incorpora patios, áreas al aire libre, vegetación y terrazas, en un formato que se aleja del modelo tradicional de shopping cerrado. El objetivo es generar un lugar de permanencia que combine compras con gastronomía, entretenimiento y distintas actividades.

La oferta recreativa incluirá sectores de Sacoa y propuestas destinadas a chicos y adolescentes. También están previstas una fuente de aguas danzantes, áreas verdes y toboganes que conectarán distintos niveles del edificio.

Dónde estará y cuándo abrirá

OH! Buenos Aires funcionará en Azcuénaga 2085, en la esquina con avenida Pueyrredón, en el predio donde funcionó el Buenos Aires Design, en Recoleta. Las tiendas tendrán, según la información oficial del emprendimiento, un horario previsto de 10 a 22 horas, de lunes a domingo.

Los locales gastronómicos tendrán una franja más amplia: hasta la medianoche de lunes a jueves y hasta las 2 de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de feriado.

También habrá estacionamiento subterráneo y espacio para bicicletas, mientras que el complejo será pet friendly en sus espacios comunes, de acuerdo con las condiciones publicadas.

El nuevo polo comercial de Recoleta

La apertura marcará una nueva etapa para un predio que durante años estuvo asociado al Buenos Aires Design, especializado en muebles, decoración y diseño.

El antiguo centro comercial dejó de operar y el espacio comenzó luego un proceso de reconversión impulsado por Hatzalaj, el grupo argentino a cargo del proyecto. Las obras comenzaron en 2022, después de las demoras generadas por la pandemia, y desde entonces el emprendimiento fue modificando su fecha estimada de inauguración.

Ahora, con 110 locales ya confirmados, cerca de 30 propuestas gastronómicas y una lista de marcas internacionales de alto perfil, OH! Buenos Aires se encamina hacia su apertura.