El Gobierno recibió dos ofertas por AySA y espera recaudar cerca de u$s500 millones

La compulsa por el traspaso de la compañía de agua ingresó en etapa decisiva tras la presentación formal de propuestas de los dos finalistas

La privatización de AySA llegó a una fase clave. El Gobierno abrió este martes los sobres con las ofertas de los grupos empresarios que buscan quedarse con el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Con esta privatización, el Gobierno espera recaudar unos u$s450 millones.

Solo dos de las 17 empresas interesadas presentaron propuestas en esta instancia. Ambos son consorcios argentinos. Las ofertas serán analizadas por la comisión de evaluación. El proceso sigue los lineamientos establecidos en el pliego de licitación.

Los grupos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos quedarán habilitados para la siguiente etapa. Recién entonces presentarán la oferta económica. El ganador será el que ofrezca el mayor número.

Privatizaciones: quiénes compiten por el control de AySA

Los dos consorcios presentados son Rowing-Arcos-Transclor-PHX, liderado por Rowing S.A., y el grupo encabezado por Roggio ROAS S.A.U.

La apertura de sobres estaba prevista para fines de agosto. Se postergó porque algunas empresas solicitaron más tiempo para completar la documentación requerida.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó las condiciones de la licitación en la red social X. "El futuro operador estará obligado a cumplir con obligaciones de inversión de más de u$s2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado", afirmó.

Cómo será la concesión y qué pasa con las acciones

El Gobierno aprobó a fines de abril los contratos de concesión y el esquema de transferencia de acciones. La concesión será por 30 años, con posibilidad de extenderla hasta 10 años adicionales.

La estructura accionaria final quedará dividida en tres partes. El sector privado controlará el 51% de las acciones que hoy tiene el Estado.

En una segunda etapa, se realizará una oferta pública inicial en la Bolsa. Ahí se colocará un 39% de las acciones.

El 10% restante quedará en manos de los empleados de la compañía.

Qué área cubre AySA y qué cambiará con la privatización

AySA provee agua potable y servicio de cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Entre los distritos alcanzados figuran La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.

El objetivo del Gobierno es concretar una de las privatizaciones incluidas en la Ley Bases aprobada en 2024.

Este proceso permitirá definir el traspaso de las acciones de AySA al sector privado y cerrar el ciclo de una de las empresas estatales más grandes del país.