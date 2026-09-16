La máquina que vendía helados y hoy vende carne 24 horas busca expandirse con franquicias

El emprendimiento cordobés demandó u$s11.000 de inversión y ya proyecta crecer con un modelo de franquicias en todo el país hoy

Comprar un corte de carne fuera del horario comercial ya es posible en Córdoba. Un emprendimiento desarrolló un sistema de venta automatizado que permite adquirir productos refrigerados durante las 24 horas, sin necesidad de que haya personal atendiendo detrás de un mostrador.

El proyecto se llama Dotería y funciona en Villa Warcalde, dentro de un minimercado y drugstore. La propuesta combina una máquina expendedora, productos envasados al vacío y un sistema de pago automático para resolver una necesidad muy concreta: tener carne disponible también cuando las carnicerías tradicionales están cerradas.

Detrás del proyecto están los emprendedores Gabriel Pinto y Maximiliano Mure, quienes comenzaron a trabajar en la idea en junio de 2025. El desarrollo llevó aproximadamente un año y requirió una inversión inicial de u$s11.000.

La primera unidad comenzó a operar en junio de 2026 y también funciona como una prueba para un proyecto de mayor escala: sus creadores ya analizan la posibilidad de replicar el formato mediante franquicias.

El desarrollo de Dotería demandó un año de trabajo y una inversión inicial de u$s11.000

La máquina expendedora que vendía helados y ahora entrega carne en Córdoba

La tecnología utilizada no nació específicamente para comercializar carne. El equipo había sido diseñado originalmente para vender helados y productos congelados.

Los emprendedores detectaron que podía adaptarse a otro tipo de mercadería y trabajaron junto con Infas Group, una empresa cordobesa especializada en automatización, para modificar tanto la estructura como el software del dispositivo.

El desafío era diferente al de una máquina expendedora convencional. La carne necesita mantenerse refrigerada y, además, los productos pueden tener pesos diferentes, algo que complica la automatización del precio.

La solución fue trabajar con mercadería previamente fraccionada y envasada al vacío. De esta manera:

Selecciona una unidad determinada

Realiza el pago correspondiente

Retira el producto elegido

Por qué todos los cortes pesan un kilo

Uno de los problemas que debió resolver Dotería fue cómo vender carne sin que la máquina tuviera que pesar cada producto.

La respuesta fue estandarizar la presentación. Los cortes comercializados se preparan en paquetes de un kilogramo, lo que permite asignar un precio a cada unidad y simplificar el proceso de compra.

El abastecimiento está a cargo de Mercado de Carnes, que prepara los productos para que puedan ser almacenados y entregados mediante el sistema automatizado.

La oferta incluye cortes vacunos como:

Bife de chorizo

Ojo de bife

Lomo

Vacío

Entraña

Matambre

Tapa de asado

Colita de cuadril

También hay productos de cerdo y distintas alternativas para armar una picada, como provoletas, salames y fiambres.

Cuánto costó ponerla en marcha

La inversión inicial informada por los responsables del proyecto fue de u$s11.000. De ese monto, aproximadamente u$s10.000 correspondieron al equipo y a su adaptación, mientras que el resto se destinó a cuestiones vinculadas con la identidad visual y la puesta en marcha, además de los costos logísticos.

El desembolso fue precedido por alrededor de doce meses de desarrollo. Para los emprendedores, el objetivo no era solamente instalar una máquina, sino comprobar que un formato automatizado podía funcionar con un producto que tradicionalmente se comercializa mediante atención personalizada.

El negocio ya mueve cientos de miles de pesos

Los primeros resultados permitieron medir la respuesta de los consumidores.

Durante su primer mes de funcionamiento, Dotería registró una facturación de $500.000. En julio, el monto ascendió a $600.000, mientras los cortes de carne vacuna fueron ganando participación dentro de la facturación.

El siguiente objetivo es alcanzar el punto de equilibrio y consolidar una rentabilidad estimada de entre 2% y 3% mensual sobre el capital invertido, según las proyecciones de sus responsables.

Más allá del volumen actual, los primeros meses sirven para detectar qué productos tienen mayor salida y qué tipo de ubicación puede resultar más conveniente para replicar el modelo.

Qué hay detrás del modelo de franquicias

El proyecto ya despertó interés fuera de Córdoba. Sus creadores recibieron consultas de personas interesadas en invertir y de potenciales franquiciados de diferentes puntos del país e incluso del exterior.

La expansión permitiría llevar el concepto a lugares donde una carnicería tradicional no necesariamente tendría la misma estructura de costos. El formato requiere una máquina, abastecimiento, mantenimiento y una ubicación con circulación de clientes, pero elimina la necesidad de mantener un mostrador atendido durante todo el día.

La primera unidad funciona dentro de All, sobre avenida José María Eguía Zanón 9552, en Villa Warcalde. Allí los emprendedores pueden evaluar el comportamiento del sistema antes de avanzar con nuevas instalaciones.

Una nueva forma de vender alimentos

El caso de Dotería se inscribe en una tendencia más amplia hacia la automatización de determinados puntos de venta, pero incorpora una dificultad adicional: trasladar ese modelo a alimentos que necesitan frío y controles específicos de conservación.

Por eso, el proyecto combina tres elementos: una máquina adaptada, mercadería estandarizada y disponibilidad durante las 24 horas.

El verdadero desafío comercial será demostrar que el formato puede mantener un nivel de ventas suficiente para recuperar la inversión y, al mismo tiempo, sostener el abastecimiento y la conservación de los productos.

Si esa prueba resulta exitosa, la máquina que comenzó vendiendo carne en un punto de Córdoba podría convertirse en la base de una red de carnicerías automatizadas bajo un modelo de franquicias.