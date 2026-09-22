Los 35 negocios más rentables, según una plataforma experta en comercio electrónico

Shopify identificó 35 alternativas de negocio, desde tiendas online y software hasta oficios, IA, impresión 3D y servicios con drones

A la hora de buscar oportunidades de inversión, conocer qué negocios tienen potencial puede ser el primer paso para quienes quieren emprender. En ese contexto, Shopify reunió 35 alternativas que abarcan desde propuestas digitales y servicios hasta oficios especializados y nuevas tecnologías.

La selección incluye actividades con distintos niveles de inversión, conocimientos y recursos necesarios para comenzar. También contempla modelos que pueden desarrollarse de manera independiente y otros que requieren equipamiento, formación específica o una estructura mayor.

Entre las opciones aparecen:

El ecommerce

El trabajo freelance

La consultoría en inteligencia artificial

La impresión 3D

Los servicios profesionales con drones

35 negocios para invertir, según Shopify: ecommerce, IA y nuevas oportunidades

El ecommerce es una de las alternativas incluidas por Shopify. En Argentina, el canal mantiene un fuerte nivel de actividad: durante el primer semestre de 2026 alcanzó una facturación de $19.533.815 millones, un 28% más que en el mismo período de 2025, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En esos seis meses se registraron 181,5 millones de órdenes de compra.

También aparecen el desarrollo de software y aplicaciones móviles, dos actividades que requieren conocimientos técnicos pero que permiten crear productos digitales con posibilidades de crecimiento.

A este grupo se suman:

Marketing digital , con servicios de contenido, publicidad, SEO, redes sociales y diseño.

, con servicios de contenido, publicidad, SEO, redes sociales y diseño. Consultoría empresarial, incluida la especializada en recursos humanos, inteligencia artificial o sostenibilidad.

incluida la especializada en recursos humanos, inteligencia artificial o sostenibilidad. Cursos online, que pueden comercializarse en vivo o mediante contenidos grabados.

que pueden comercializarse en vivo o mediante contenidos grabados. Asistencia virtual, desde administración de agendas y correos hasta gestión de proyectos.

desde administración de agendas y correos hasta gestión de proyectos. Gestión de redes sociales para empresas y marcas.

para empresas y marcas. Cajas de suscripción , orientadas a nichos como mascotas, alimentos, flores o manualidades.

, orientadas a nichos como mascotas, alimentos, flores o manualidades. Trabajo freelance, especialmente cuando está basado en conocimientos especializados.

El mercado de educación online, por ejemplo, podría alcanzar los 221.710 millones de dólares a nivel global en 2026, según Statista. En el caso de las cajas de suscripción, IMARC calcula que el mercado llegó a 42.500 millones de dólares en 2025.

Qué servicios pueden convertirse en emprendimientos

No todas las alternativas requieren desarrollar una tecnología o vender por internet. Shopify también incluye actividades basadas en servicios y atención directa.

El sector inmobiliario también forma parte de las alternativas de negocios analizadas por Shopify. En Argentina, la actividad mantiene un nivel significativo de operaciones: en julio de 2026 se registraron 6.051 escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el acumulado de los primeros siete meses llegó a 35.528 operaciones, según el Colegio de Escribanos porteño.

La lista también contempla:

entrenamiento y coaching de fitness;

limpieza a domicilio;

organización y planificación de eventos;

lavado de coches;

servicios de contabilidad y gestión de libros;

alquileres vacacionales;

cuidado y paseo de mascotas;

clases particulares;

modelos de franquicia.

El negocio de la limpieza también figura entre las alternativas contempladas por Shopify. En Argentina, un relevamiento de la SIGEN sobre organismos públicos registró 2.985 contratos de servicios de limpieza en 15.101 edificios, por un monto total de $88.110 millones, con datos correspondientes a 2023.

Las clases particulares son otra de las actividades incluidas en el listado. El servicio puede ofrecerse de manera presencial o virtual y abarcar materias escolares, idiomas, preparación para exámenes y capacitación en distintas habilidades.

Diseño, contenidos y actividades creativas

Otra parte de las propuestas se apoya en habilidades creativas. Shopify incorpora moda y confección, un mercado que Grand View Research proyecta en 2,54 billones de dólares para 2033. También aparecen fotografía y video, diseño gráfico, enseñanza musical, traducción y producción de pódcast.

La traducción, por ejemplo, tiene un mercado global que podría acercarse a los 53.000 millones de dólares en 2035, de acuerdo con Market Research Future.

En fotografía y video, en cambio, el nivel de ingresos está condicionado por la experiencia, la especialización y el tipo de cliente. El diseño gráfico ofrece tanto la posibilidad de trabajar para terceros como de comercializar productos digitales o físicos.

Oficios que siguen teniendo oportunidades

El listado no deja afuera actividades vinculadas con trabajos manuales y especializados. Entre ellas se encuentran los servicios de mantenimiento y mejoras del hogar, jardinería y paisajismo, pintura, construcción y plomería.

El mercado global de mejoras para el hogar superó los 930.000 millones de dólares en 2025 y podría llegar a 1,4 billones de dólares en 2035, según Global Market Insights.

En construcción y plomería, el acceso depende de la especialidad y de los requisitos de formación, licencias y seguros establecidos para cada actividad y territorio.

Inteligencia artificial, sostenibilidad, impresión 3D y drones

Las propuestas más vinculadas con nuevas tecnologías aparecen al final del listado de Shopify, aunque varias atraviesan también otras categorías.

La consultoría de inteligencia artificial es una de ellas. Statista proyecta que el mercado de IA podría alcanzar 1,3 billones de dólares en 2032.

Otra alternativa es la consultoría de sostenibilidad, con servicios relacionados con residuos, economía circular, materiales y cadenas de suministro. Grand View Research estima que el mercado global de tecnología verde y sostenibilidad crecerá a una tasa anual del 23,1% hasta 2030.

La impresión 3D constituye otra posibilidad, tanto para fabricar productos personalizados como para prestar servicios bajo demanda. Precedence Research proyecta que este mercado superará los 134.000 millones de dólares en 2034.

Por último aparecen los servicios con drones, utilizados en tareas como cartografía, topografía, fotogrametría, modelado 3D e imagen espectral. The Business Research Company calcula para este sector una tasa de crecimiento anual del 28,7%.

Qué mirar antes de elegir un negocio

Más allá del sector, Shopify plantea que una oportunidad debe evaluarse a partir de varios factores: las capacidades del emprendedor, la demanda existente, la competencia y la posibilidad de ampliar el negocio sin que los costos crezcan al mismo ritmo.

La validación previa también resulta central. Investigar al público objetivo, analizar cuánto está dispuesto a pagar y probar una versión inicial del producto o servicio permite detectar problemas antes de comprometer una inversión mayor.

El control financiero es otro punto relevante: conocer los gastos, el flujo de caja y los márgenes ayuda a determinar si una actividad realmente es rentable.

Así, las 35 alternativas van desde negocios que pueden comenzar con una computadora y conocimientos específicos hasta propuestas que requieren equipamiento, instalaciones, formación o capital. La rentabilidad potencial, según el enfoque de Shopify, depende tanto del sector elegido como de la forma en que se desarrolla y escala cada emprendimiento.