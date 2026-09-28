La empresa anunció liquidación total mientras el sector acumula una caída del 22% en una década y enfrenta cambios en consumo infantil

Esto refleja la crisis del sector juguetero argentino, con ventas en caída.

La cadena de jugueterías Tío Mario cerró sus puertas este sábado y comunicó el cese de sus actividades a través de sus redes sociales. El comercio anunció una liquidación de mercadería y convocó a sus clientes a acercarse durante los últimos días de funcionamiento.

"¡Liquidamos todo por cierre! ¡Últimos días!", publicó la empresa en sus canales digitales, donde también se acumularon mensajes de usuarios que expresaron su pesar por el cierre de la histórica firma.

La noticia se conoció en un contexto de dificultades para el sector juguetero argentino, que enfrenta una caída de las ventas, una contracción del mercado y cambios en los hábitos de consumo de las familias.

El cierre de Tío Mario se suma a un escenario que afecta a los distintos eslabones de la cadena comercial y productiva, desde los fabricantes hasta los distribuidores, mayoristas y comercios minoristas.

Aunque no se difundieron detalles sobre las razones específicas que llevaron a la empresa a cerrar sus puertas, la situación del sector permite dimensionar las dificultades que atraviesa el mercado de los juguetes en el país.

El mensaje de la juguetería anunciando el cierre (Foto: Instagram)

La industria del juguete acumula una caída en las ventas

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió durante los últimos meses sobre el deterioro de la actividad y la caída de las ventas en el mercado interno.

Según los datos de la entidad, el mercado argentino del juguete acumuló una contracción cercana al 22% entre 2015 y 2025. A esa tendencia se sumó una nueva caída durante el primer semestre de 2026.

Las ventas de juguetes retrocedieron alrededor de un 20% entre enero y junio de este año, en comparación con el mismo período de 2025.

Las cifras reflejan las dificultades que enfrenta una actividad que depende, en gran medida, del consumo de los hogares y de las compras vinculadas con fechas comerciales como el Día del Niño, la Navidad y los Reyes Magos.

La disminución de las ventas afecta tanto a las empresas que producen juguetes en el país como a los comercios que los venden al público. La menor demanda también repercute en los distribuidores y mayoristas, que forman parte de la cadena de abastecimiento.

En ese contexto, el cierre de una juguetería como Tío Mario se produce mientras el sector busca sostener sus niveles de actividad en un mercado con menor volumen de operaciones.

La CAIJ advirtió sobre una crisis en toda la cadena de valor

A mediados de agosto, durante los días previos a la celebración del Día del Niño, que en 2026 se conmemoró el 16 de agosto, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete volvió a alertar sobre la situación de los fabricantes y comerciantes.

Matías Furió, presidente de la entidad, describió el escenario como un "período de producción crítico" y señaló las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para sostener sus procesos productivos.

El dirigente explicó que la fabricación de juguetes requiere una planificación anticipada, debido a que las empresas deben adquirir materias primas antes de contar con los productos terminados para su comercialización.

"Los fabricantes deben comprar materia prima hoy para tener producto en góndola en menos de dos meses. Cada día que pasa con precios de guerra en tiempo de paz es un día menos de producción posible para las pymes argentinas", sostuvo Furió.

La declaración expuso uno de los problemas que enfrenta la industria: la necesidad de financiar la compra de insumos con anticipación, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución de los costos y la demanda.

La planificación de la producción requiere que los fabricantes dispongan de capital para adquirir materiales y organizar la elaboración de los productos. Cuando las ventas se reducen, las empresas pueden enfrentar mayores dificultades para sostener ese esquema de trabajo.

La situación también repercute sobre los comercios, que dependen de la disponibilidad de mercadería y del movimiento de las ventas para mantener sus operaciones.

La caída del consumo afecta a fabricantes, distribuidores y jugueterías

Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales y Comercio Exterior de la CAIJ, había advertido sobre la extensión de la crisis a los distintos actores de la industria.

"La industria atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La crisis alcanza a toda la cadena de valor: jugueterías, mayoristas, distribuidores, importadores y fabricantes", explicó el directivo.

La actividad reúne a empresas con funciones diferentes, pero vinculadas entre sí:

Los fabricantes producen los juguetes

Los importadores incorporan productos del exterior

Los distribuidores y mayoristas abastecen a los comercios minoristas

Las jugueterías dependen de las compras de los consumidores para sostener sus ingresos

Una caída de la demanda puede reducir la rotación de los productos y afectar la capacidad de los establecimientos para afrontar sus costos de funcionamiento.

La contracción del mercado también condiciona las decisiones de producción y abastecimiento. Con menos ventas, las empresas deben ajustar sus previsiones sobre la cantidad de productos que pueden colocar en el mercado.

En este escenario, la CAIJ señaló que las dificultades no se limitan a un segmento específico, sino que alcanzan al conjunto de la actividad.

El cierre de Tío Mario se conoció en medio de ese proceso, aunque no se informaron datos que permitan establecer qué factores particulares determinaron la decisión de la empresa.

La caída de la natalidad reduce la cantidad de potenciales consumidores

Entre los factores que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete identifica como parte de los cambios estructurales del mercado se encuentra la disminución de la natalidad.

Según los datos mencionados por la entidad, la tasa de natalidad registró una caída del 42% en el período analizado. El indicador de hijos por mujer pasó de 2,4 en 2015 a 1,4 en 2025, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) citadas por la cámara.

La reducción de la cantidad de nacimientos modifica la composición del público al que se dirige la industria del juguete, dado que los niños constituyen el principal grupo de consumidores de estos productos.

Este cambio demográfico se combina con la evolución del consumo y las transformaciones en las formas de entretenimiento infantil.

Para las empresas del sector, la menor cantidad de potenciales compradores representa un condicionante adicional en un mercado que ya registra una contracción de las ventas.

La evolución de la natalidad también plantea un desafío para la planificación comercial de los fabricantes y los comercios, que deben adaptarse a una demanda vinculada con una población infantil que se reduce.

El tiempo de juego con juguetes físicos compite con las pantallas

La transformación de los hábitos de entretenimiento de los chicos es otro de los aspectos señalados por la CAIJ al analizar la situación del sector.

Julián Benítez explicó que el tiempo que los niños dedican al juego con juguetes físicos compite cada vez más con el uso de dispositivos electrónicos y contenidos digitales.

"El tiempo de juego con juguetes físicos compite cada vez más con las pantallas, en un contexto donde además la tasa de natalidad cayó un 42% (según datos del Indec), pasando de 2,4 hijos por mujer en 2015 a 1,4 hijos por mujer en 2025, reduciendo la base de usuarios", señaló.

El directivo sostuvo que el juego físico cumple funciones vinculadas con el desarrollo infantil y planteó la necesidad de considerar esos beneficios en el contexto de los cambios en los hábitos de consumo.

"Frente a esto, desde la CAIJ sostenemos que hay algo que ninguna pantalla reemplaza: el desarrollo cognitivo, emocional, social y motor que aporta el juego físico", agregó.

La entidad sostiene que el uso de juguetes físicos contribuye al desarrollo de distintas capacidades durante la infancia. Esta perspectiva forma parte de los argumentos con los que la cámara busca destacar el papel del juego tradicional en un escenario donde las pantallas ocupan una parte creciente del tiempo de entretenimiento.

La competencia entre los juguetes físicos y las alternativas digitales se suma a los factores económicos y demográficos que condicionan el desempeño comercial de la industria.

Un mercado condicionado por la caída de las ventas y los cambios de consumo

El cierre de Tío Mario se produjo en un momento en el que la industria argentina del juguete enfrenta una combinación de factores que afectan su actividad.

Por un lado, el mercado registra una contracción acumulada durante la última década y una nueva caída de las ventas en el primer semestre de 2026. Por otro, los fabricantes deben afrontar los costos de producción y la compra anticipada de materias primas.

A esos factores se agregan los cambios demográficos y las transformaciones en las preferencias de entretenimiento de los chicos, que modifican las condiciones en las que operan las empresas del sector.

La CAIJ advirtió que las dificultades alcanzan a fabricantes, importadores, distribuidores, mayoristas y comercios minoristas, en una cadena donde las ventas al público condicionan las decisiones de abastecimiento y producción.

En ese contexto, la liquidación anunciada por Tío Mario marcó el cierre de una etapa para la empresa, mientras el sector juguetero continúa atravesando un período de retracción del mercado y dificultades para sostener sus niveles de actividad.