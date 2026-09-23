La empresa compró y adaptó un buque para 600 pasajeros y 70 vehículos, pero aún necesita resolver su acceso al puerto de Montevideo

El Montevideo Express ya está preparado para convertirse en la pieza central del nuevo proyecto de Colonia Express. La compañía destinó u$s12 millones a la compra y adaptación de la embarcación, que puede transportar unos 600 pasajeros y 70 vehículos, con el objetivo de sumar una conexión directa entre Montevideo y Buenos Aires.

El lanzamiento de esa ruta todavía no tiene fecha. Aunque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizó a Colonia Express a explotar el servicio internacional de pasajeros y vehículos, la empresa necesita resolver dónde atracar en la capital uruguaya.

El principal inconveniente se encuentra en el muelle Maciel, donde el pontón utilizado para el desembarque de vehículos pertenece a Buquebus. La compañía de Juan Carlos López Mena no habilitó su utilización por parte de Colonia Express, en el marco de la disputa entre ambas empresas.

Colonia Express espera la resolución de la ANP para operar entre Montevideo y Buenos Aires

La definición está ahora en manos de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Según explicó Sebastián Planas, director de Colonia Express, existe un acuerdo para avanzar con la operación, pero todavía resta que ese entendimiento quede formalizado mediante una resolución del organismo.

Mientras espera esa decisión, la compañía ya diseñó cómo pretende distribuir sus horarios para evitar una superposición directa con Buquebus.

El esquema previsto contempla que el Montevideo Express salga hacia Buenos Aires después de la partida del servicio de Buquebus y que vuelva a Montevideo antes de que el competidor emprenda su recorrido hacia la capital uruguaya durante la tarde.

Para Planas, incorporar una nueva alternativa permitiría ampliar la cantidad de horarios disponibles y ofrecer más opciones a quienes viajan entre ambos países.

"Ampliar la conectividad entre Uruguay y Argentina tiene un impacto directo en las personas: más alternativas para viajar, más opciones para elegir y una oferta más competitiva. La compañía entiende que incorporar nuevos servicios y operadores beneficia al pasajero y, al mismo tiempo, favorece el intercambio turístico y económico entre ambos países", concluyó.

El peso de Colonia Express en el mercado uruguayo

La apuesta por Montevideo llega después de varios años de expansión de la empresa en Uruguay. Colonia Express comenzó a operar allí en 2007 y actualmente asegura concentrar el 53% del mercado de pasajeros que se moviliza por el puerto de Colonia.

El volumen de pasajeros registrado en las terminales uruguayas permite dimensionar ese mercado. De acuerdo con datos de la ANP, durante 2025 más de 2,1 millones de personas pasaron por el puerto de Colonia, mientras que los puertos de Montevideo, Colonia y Carmelo acumularon en conjunto 2,94 millones de pasajeros.

La compañía vincula su participación en Colonia con una estrategia basada, entre otros factores, en la cantidad de servicios disponibles. Actualmente ofrece cinco frecuencias diarias todos los días.

"Nosotros alcanzamos el 53% porque claramente estamos más enfocados en el cliente. La calidad del servicio y la atención a bordo se destacan", sostuvo Planas.

La estrategia para diferenciarse de Buquebus

El ejecutivo también señaló algunos elementos que, según la empresa, distinguen su propuesta de la de Buquebus. Entre ellos mencionó una experiencia con mayor apertura hacia los pasajeros, la posibilidad de viajar con mascotas y una menor orientación hacia el consumo en el free shop. Esa estrategia forma parte del posicionamiento con el que Colonia Express busca trasladar su crecimiento en Colonia a una nueva ruta.

La empresa sostiene que el ingreso de otro operador al corredor Montevideo-Buenos Aires no solo permitiría ampliar las opciones disponibles, sino también generar una oferta con horarios diferenciados.

Por ahora, el proyecto combina una inversión ya realizada, un barco listo para operar y una autorización del MTOP. El punto que resta resolver es el acceso a la infraestructura portuaria de Montevideo, condición necesaria para que Colonia Express pueda poner en marcha el servicio.

El nuevo ferry eléctrico de Buquebus que llegará al Río de la Plata

El desembarco del China Zorrilla suma otro elemento a la renovación del transporte fluvial entre Argentina y Uruguay. El ferry, desarrollado con propulsión 100% eléctrica, llegó a Nueva Palmira luego de ser trasladado desde Tasmania, Australia, en un buque especializado.

Con 130 metros de largo y 32 metros de ancho, la embarcación puede transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos por viaje, una capacidad muy superior a la del Montevideo Express que Colonia Express prepara para su proyecto entre Montevideo y Buenos Aires.

El traslado hasta la región fue necesario porque el China Zorrilla no cuenta con autonomía suficiente para realizar por sus propios medios una travesía transoceánica. Antes de comenzar a prestar servicios comerciales deberá completar las pruebas y tareas de puesta a punto previstas para su incorporación a la operación.

El proyecto contempla además la instalación de infraestructura eléctrica de alta potencia en Argentina y Uruguay, necesaria para abastecer al ferry durante sus operaciones.

La incorporación de la embarcación demandó una inversión de u$s170 millones y forma parte del proceso de renovación de la flota de Buquebus. Su llegada introduce una tecnología diferente en un mercado que, al mismo tiempo, se prepara para sumar nuevas alternativas de conexión entre ambas orillas del Río de la Plata.