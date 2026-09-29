Las marcas chinas arman su propia versión del Salón del Automóvil en CABA

El boom de venta de modelos provenientes de ese mercado asiátio recupera el modelo de grandes exposiciones que el sector automotor abandonó en 2017

Se da en un contexto en el que las marcas chinas crecen fuerte, alcanzando el 9,3% del mercado argentino.

La Expo Auto Chino se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de octubre y contará con 26 marcas.

El fuerte desembarco de autos fabricados en China ya alcanzó una escala suficiente como para construir su propia gran exposición de la mano de 26 marcas que se reunirán entre el 2 y el 4 de octubre próximos en Costa Salguero para exhibir modelos, anticipar novedades y buscar compradores.

Se trata de un encuentro que parece recuperar parte de la fórmula que durante años tuvo el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires que organizaba la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina (Adefa) y cuya última edición fue en el 2017.

Será la primera edición de Expo Auto Chino que ocupará 13.000 metros cuadrados de BA Ferial y para la que sus organizadores esperan recibir a más de 20.000 visitantes durante las tres jornadas en las que se exhibirán automóviles; SUV; pick-ups; utilitarios; camiones, híbridos y eléctricos.

La exposición servirá además para presentar modelos y anticipar nuevos lanzamientos y aparece después de una transformación acelerada de la oferta local en donde más de 35 marcas chinas ya comercializan vehículos en la Argentina.

El número refleja una escala desconocida pocos años atrás y hasta marca una diferencia con el histórico Salón de Buenos Aires que reunía al conjunto de la industria nacional.

En este caso, el nuevo encuentro estará reservado a marcas de un único origen que crecieron principalmente mediante vehículos importados bajo una fórmula que recupera la lógica del evento nacional como es la de concentrar numerosas automotrices, modelos, lanzamientos y público en un mismo predio.

Qué marcas participarán de la exposición de autos chinos

Como parte del encuentro, ya confirmaron presencia las marcas chinas Aion; Arcfox; BAIC; Changan; Chery; DFSK y Deepal, además de Dongfeng; Forthing y Foton.

La lista se completa con GAC Motor; Geely; GWM; JAC Motors; Jetour; JMEV; Kaiyi; Kama; Landking; Leapmotor; Lynk & Co; Maxus; MG Motor; Omoda & Jaecoo; Shacman y Soueast.

Todas estas compañías chinas llegaron al mercado argentino mediante estructuras comerciales y de negocios diferentes.

Algunas trabajan con importadores locales; otras pertenecen a grandes conglomerados automotores o desarrollaron alianzas internacionales para expandirse fuera de China.

También existen diferencias importantes en tamaño, antigüedad y desarrollo comercial, por lo cual en la actualidad conviven compañías con varios años de presencia local con otras que atraviesan su primera etapa de desembarco.

Pero todas tienen como punto en común el crecimiento de una oferta que pasó de ocupar un espacio reducido a competir en numerosos segmentos.

Cómo fue el crecimiento de las marcas chinas en el país

Esa magnitud del cambio ya aparece en los patentamientos al punto que en julio pasado, las marcas de origen chino patentaron alrededor de 3.800 automóviles y comerciales livianos y alcanzaron aproximadamente 9,3% de ese mercado, cuando un año antes habían registrado poco más de 1.000 unidades durante el mismo mes.

Es decir, en apenas 12 meses, el volumen mensual quedó cerca de cuadruplicarse, aunque ese crecimiento no se distribuye de manera uniforme entre las compañías que chinas presentes en el país.

En este sentido, marcas como BYD; BAIC; Chery y Haval comenzaron a construir volúmenes superiores a buena parte de los nuevos participantes, mientras otras todavía atraviesan una etapa inicial de desarrollo comercial.

Si en lugar de observar la nacionalidad de la marca se considera el país donde fue fabricado cada vehículo, la participación china resulta mayor con una diferencia que aparece porque varias automotrices occidentales también utilizan plantas instaladas en ese país para abastecer al mercado argentino con algunos ejemplos como los modelos Ford Territory y Chevrolet Captiva.

De hecho, bajo ese criterio y formato, los vehículos fabricados en China representaron alrededor de 14% de los patentamientos de livianos durante julio pasado.

No se trata de una cifra insignificante si se tiene en cuenta que el mercado argentino de autos 0 Km se mueve a un ritmo cercano a las 600.000 unidades anuales estimadas.

Es más, entre enero y julio de este 2026, las marcas de origen chino patentaron cerca de 29.827 unidades y pasaron de representar apenas un 0,5% en 2023 a consolidarse firmemente como uno de cada 10 autos nuevos vendidos en el país.

Cómo influye la baja de aranceles en el ingreso de autos eléctricos chinos

Además, el crecimiento de este nuevo mercado de autos importados coincidió con nuevas condiciones para el ingreso de determinados vehículos importados.

Ese cambio se comenzó a observar desde que el Gobierno estableció en el 2025 un régimen que redujo de 35% a 0% el Derecho de Importación Extrazona para vehículos con tecnologías de motorización alternativa que cumplan las condiciones previstas en la normativa.

El esquema contempla un máximo de 50.000 unidades por año durante cinco años y establece un valor FOB máximo de u$s16.000 por vehículo.

Cabe aclarar que este beneficio no fue creado específicamente para fabricantes chinos ya que abarca a vehículos eléctricos, híbridos y otras tecnologías definidas por la regulación, cualquiera sea el origen de la compañía.

Pero la asignación correspondiente a este 2026 permite observar la magnitud adquirida por la nueva oferta importada si se tiene en cuenta que el Gobierno recibió solicitudes por más de 160.000 unidades para un cupo de 50.000.

Finalmente fueron asignados 71 modelos pertenecientes a 32 marcas y de las 50.000 unidades autorizadas, 19.280 quedaron para terminales radicadas en el país y 30.720 para importadores.

En ese sentido, China aprovechó la fuerte presencia que tiene en la producción mundial de vehículos electrificados y varias de sus marcas utilizaron este escenario para incorporar productos, ampliar gamas o iniciar operaciones en la Argentina.

De todos modos, el régimen es sólo una parte del fenómeno ya que otros vehículos chinos ingresan fuera de ese cupo y bajo las condiciones arancelarias que correspondan.

Cuándo se realizó el último Salón del Automóvil de Buenos Aires

Mientras las marchas chinas se preparan para lanzar su primer gran evento en la Argentina, las terminales locales tuvieron su último Salón Internacional del Automóvil hace nueve años.

Fue la octava edición que se realizó en La Rural en junio de 2017 y que reunió a terminales, importadores, proveedores de equipamiento y compañías vinculadas con la actividad.

Según el balance oficial de Adefa de ese año, participaron 135 expositores, hubo 345 vehículos exhibidos y se presentaron 77 novedades, entre ellas una primicia regional y otra mundial.

La superficie bruta de los pabellones alcanzó 43.000 metros cuadrados, de los cuales 23.653 correspondieron a stands, además de que funcionó una pista off road de otros 8.000 metros cuadrados y por la exposición pasaron 544.545 visitantes.

Frente a esas dimensiones, Expo Auto Chino comienza en otra escala, con 13.000 metros cuadrados, tres jornadas y una previsión superior a 20.000 asistentes.

La apuesta de sus organizadores es a que esos números se vayan incrementando con el correr de próximas ediciones que seguramente se llevarán a cabo en los próximos años.

En el caso del Salón del Automóvil debía regresar en 2019 para mantener la frecuencia bienal que había caracterizado al encuentro, pero esa edición terminó cancelada porque las condiciones del mercado cambiaron abruptamente frente al escenario récord que acompañó al salón anterior.

La devaluación, la inflación, las altas tasas de interés y la caída de las ventas modificaron los presupuestos de las automotrices y encarecieron costos vinculados con el montaje de stands, logística y traslado de vehículos y prototipos.

Por lo tanto, la siguiente edición finalmente no se realizó y el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires de 2017 terminó convirtiéndose así en el último realizado hasta ahora.

Qué opciones de financiación bancaria habrá en la Expo Auto Chino

El negocio financiero también empezó a acompañar estos movimientos que se comienzan a asentar en el negocio automotriz local al punto que el Santander será sponsor y banco exclusivo de Expo Auto Chino y ofrecerá durante el evento herramientas para simular y solicitar financiación destinada a comprar un 0 km.

Para determinadas marcas y unidades con stock, los visitantes podrán además avanzar con la operación durante la propia exposición.

No se trata de una estrategia de marketing aislada si se tienen en cuenta los números del mercado, que muestran por qué el crédito aparece dentro de la planificación del encuentro.

Según datos difundidos por los organizadores, entre enero y lo transcurrido de septiembre se registraron 4.343 operaciones de vehículos de origen chino financiadas por bancos cuando durante todo 2025 habían sido 1.594.

Pero, si bien la cantidad aumentó 172%, la participación de la financiación bancaria sobre el total de operaciones pasó de 13,2% en 2025 a 11,9% durante este año.

Es decir, aumentó fuertemente el número de vehículos financiados mientras el mercado de esos productos crecía todavía más rápido dato que quizá llevó al Santander a ampliar sus acuerdos con fabricantes e importadores.

Según datos del propio banco, a julio pasado, el 71,6% de los 0 Km financiados por la entidad se originaba en convenios con marcas aliadas, frente a 61,6% registrado durante el primer trimestre.

Por eso, la estrategia incluye financiación de stock para concesionarios, préstamos destinados al comprador final y condiciones específicas para determinados vehículos eléctricos e híbridos.