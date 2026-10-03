La cadena de hamburguesas de Bariloche que conquistó a los porteños llega a Montevideo

La cadena Weiss Burger abrirá en noviembre su segundo local en Uruguay, después de superar sus expectativas en Punta del Este a fines de 2025

La cadena proyecta seguir creciendo en Uruguay y Chile, apoyada en una red de 27 locales en Argentina.

Weiss Burger invierte u$s400.000 para abrir su local en Montevideo tras su éxito en Punta del Este.

Weiss Burger, la hamburguesería que nació hace ocho años en Bariloche y hoy tiene 27 locales en la Argentina, avanza con su expansión en Uruguay. Después de abrir en Punta del Este a fines de 2025, la marca creada por Tomás Weiss prepara su llegada a Montevideo con una inversión de hasta u$s400.000.

El nuevo local estará ubicado en la esquina de José Scoseria y Enrique Muñoz, a dos cuadras de 21 de Septiembre. Tendrá 140 metros cuadrados, capacidad para alrededor de 100 personas y funcionará durante todo el día.

La apertura está prevista para noviembre y proyectan vender alrededor de 350 combos por día. Con ese volumen, calculan una facturación cercana a u$s1,8 millones durante el primer año.

El desembarco en la capital uruguaya se dará menos de un año después de la primera experiencia de la marca fuera de la Argentina. Y, aunque Montevideo suele ser la puerta de entrada de las cadenas que buscan crecer en el país vecino, Weiss hizo el camino inverso.

El debut uruguayo que superó todas las expectativas

Weiss cruzó por primera vez la frontera a fines de 2025. Eligió Punta del Este por la cantidad de argentinos que pasan el verano allí y que ya conocían sus hamburguesas, de esa manera la compañía podía instalarse en un nuevo mercado con parte del público que ya consumía la marca en el país.

"Estamos abriendo en un mercado nuevo, internacional, lejos de casa, pero con la gente que nos consume en casa", explicó Tomás Weiss en ese momento.

La cadena de hamburguesas Weiss Burger nació hace ocho años en Bariloche

El local fue pensado inicialmente para funcionar durante los meses de verano. La respuesta de la primera temporada hizo que decidieran mantenerlo abierto durante todo el año y, actualmente, opera por encima del punto de equilibrio.

La inversión rondó los u$s500.000 y la obra se completó en apenas 45 a 60 días. Durante enero llegaron a despachar más de 1200 combos en un turno y tuvieron que trasladar parte del equipo desde la Argentina para cubrir las semanas de mayor movimiento.

A partir de esa primera experiencia hicieron algunos cambios en el proyecto de Montevideo: la cocina tendrá nuevas planchas, tostadoras verticales de pan y un espacio separado para los pedidos de delivery y take away.

La expansión se realiza a través de una master franquicia que originalmente contemplaba cinco locales en cinco años. Ese plazo, sin embargo, podría acortarse: después de Punta del Este y Montevideo, ya trabajan en una próxima ubicación en La Barra.

También recibieron consultas de interesados en las siguientes ubicaciones: Pocitos, Punta Carretas, Carrasco Norte, Salto, Colonia y Carmelo. Por el momento, ninguna de esas ubicaciones está confirmada.

Cómo adaptaron el menú y los proveedores al mercado uruguayo

La apertura también requirió algunos cambios en el abastecimiento. La carne que utiliza Weiss se produce localmente. Antes de definirla, el equipo recorrió frigoríficos y probó distintos blends hasta encontrar el que actualmente usa en sus hamburguesas.

Weiss Burger hoy tiene 27 locales en la Argentina

"La carne nos sorprendió", contó Tomás. Por su calidad, descartaron importarla desde la Argentina. El pan es el único producto que cruza la frontera: lo elabora Kali's, que ya abastecía a la compañía. En otros casos mantuvieron marcas con las que trabajaban previamente y que también operan del otro lado del Río de la Plata, como McCain, Hellmann's y Pepsi.

Además, incorporaron la Chivi Burger, una versión inspirada en el tradicional chivito. La carta tiene combos que rondan los 820 pesos uruguayos (unos u$s20) y una opción de almuerzo por 390 pesos (cerca de u$s10). Para dos personas, el ticket se ubica entre 1500 y 1600 pesos, equivalentes a entre u$s37 y u$s40.

Con la expansión prevista para los próximos meses, la compañía calcula tener alrededor de 120 empleados durante la temporada de verano.

Weiss Burger nació en 2018, de la mano de Tomás Weiss, tercera generación de una familia dedicada a la gastronomía en Bariloche. Su abuelo Ernesto fundó en 1970 el tradicional ahumadero que lleva el apellido y, años más tarde, sus hijos abrieron el restaurante familiar.

Antes de dedicarse a la gastronomía, Tomás pasó varias temporadas en los Estados Unidos por su vínculo con el esquí. Allí se hizo fanático de las hamburguesas y, cuando regresó a la Patagonia, decidió abrir un lugar dedicado a ese producto.

Empezó con un espacio chico sobre la calle Mitre, que armó con muebles y equipamiento que habían quedado de otros emprendimientos de sus padres. Tenía una sola freidora, vendía unas 60 hamburguesas por día y él mismo se ocupaba de cocinar, cobrar y atender las mesas.

El avance en Uruguay ocurre mientras la hamburguesería continúa sumando puntos en la Argentina.

Más adelante se mudó a Palacios 135, a pocos metros del restaurante de su familia. El turismo también ayudó a que Weiss se hiciera conocido fuera de Río Negro, sobre todo entre los jóvenes que viajaban a la ciudad por su viaje de egresados.

"Estar en Bariloche nos favoreció muchísimo. Al ser un lugar tan turístico y el destino de viajes de egresados, nos permitió que gente de distintos puntos del país nos conozca", contó el empresario.

La primera apertura fuera de la provincia fue en mayo de 2022, en Rosario, con la primera franquicia de la marca. El local tenía 175 metros cuadrados y, cuatro meses después de la inauguración, vendía alrededor de 400 hamburguesas por día.

Al año siguiente desembarcó en Buenos Aires. Después de evaluar distintas ubicaciones, eligió Belgrano y abrió sobre la avenida Cabildo con una inversión de u$s100.000. El espacio tenía 160 metros cuadrados, capacidad para 80 personas y 12 empleados. A pocos meses de abrir, despachaba cerca de 600 unidades diarias.

En ese momento, Weiss tenía tres locales. Hoy la cadena cuenta con 27 en la Argentina y presencia en más de 10 provincias. Durante 2026 concretó siete aperturas y tiene otras ocho previstas antes de fin de año. Además, proyecta cerrar el período con 1,5 millones de hamburguesas vendidas en toda la red.

El avance en Uruguay ocurre mientras la hamburguesería continúa sumando puntos en la Argentina. La red pasó de tener dos sucursales en 2022 a contar con presencia en buena parte del país cuatro años después.

Uno de los últimos formatos que incorporó fue Auto Weiss en Canning, el primer drive-thru de la marca. El proyecto demandó u$s700.000 y permite hacer el pedido, pagar y retirarlo sin bajar del auto.

Ahora, el crecimiento empieza a mirar cada vez más hacia afuera. Uruguay fue el primer mercado internacional y la compañía ya prepara su próximo paso en la región.

En Santiago de Chile avanza con su primera apertura, que funcionará como flagship de la marca, para el proyecto se asoció con un empresario local vinculado al sector y el objetivo es que ese punto funcione como base para comenzar a desarrollar la cadena en ese país.