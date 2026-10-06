La marca española desembarcó con Grimoldi y facturó $121 millones en su primer sábado de operaciones, con una segunda apertura prevista para 2027

Mango volvió a la Argentina con un local de más de 500 metros cuadrados en Alto Palermo y una apuesta comercial que también representa un cambio de rumbo para Grimoldi. La compañía, históricamente vinculada al calzado, busca ahora ganar participación en el negocio de la indumentaria a través de la marca española.

La tienda comenzó a funcionar el jueves pasado, aunque la inauguración oficial se realizó este lunes. En esos primeros días, el desempeño comercial superó las expectativas de la empresa: el sábado registró $121 millones de ventas con IVA incluido, según contó Hernán Grimoldi, presidente de la compañía.

"Es una muy buena venta para un día sábado", señaló el empresario. Las jornadas restantes tuvieron una facturación menor, aunque los niveles alcanzados también resultaron satisfactorios para el grupo.

El proyecto se desarrolla mediante un acuerdo comercial entre Grimoldi y Mango y contempla una oferta que incluye las colecciones femeninas y masculinas de la marca. La propuesta tiene un fuerte peso del segmento femenino: alrededor del 80% del negocio de Mango corresponde a mujeres, mientras que el 20% restante está relacionado con la línea masculina.

Qué busca Grimoldi con Mango

La incorporación de la firma española permite al grupo avanzar sobre un terreno diferente al de su actividad tradicional. Grimoldi cuenta con distintas marcas de calzado y tiene también presencia en indumentaria: The North Face es la que posee una participación más fuerte en ese rubro, mientras que su portfolio incluye además Hush Puppies, Vans y Merrel.

El desembarco de Mango apunta a ampliar esa actividad y desarrollar una propuesta específicamente vinculada con la moda. Para llevar adelante la operación, la compañía sumó profesionales especializados en moda y en el segmento femenino.

La experiencia internacional de Mango también forma parte del atractivo de la alianza. La marca viene creciendo en distintos mercados y tiene una presencia particularmente mayor en Estados Unidos, donde pasó de no contar con locales a tener alrededor de 60.

La empresa argentina también confía en que el posicionamiento de Mango pueda funcionar en el mercado local por la combinación de diseño, calidad y precios.

"Creemos que está muy bien manejada, es una marca que le está yendo bien en el mundo, está creciendo y tiene una propuesta de diseño, calidad y precio que creemos que puede andar muy bien en la Argentina", explicó Hernán Grimoldi a Clarín.

Desde $40.000: cuánto cuestan las prendas de Mango

La oferta disponible en Alto Palermo abarca distintas categorías y niveles de precios. Entre las opciones más accesibles y las prendas de mayor valor, estos son algunos de los precios que se encuentran en la tienda:

Remeras básicas: desde $40.000 .

Remera de algodón para hombre: alrededor de $90.000 .

Jeans: cerca de $120.000 .

Vestidos cortos: desde aproximadamente $120.000 .

Chaleco de lino: alrededor de $130.000 .

Camisa blanca básica de lino: unos $150.000 .

Campera de mujer: alrededor de $250.000 .

Blazer de lino: llega a $300.000 .

Carteras: desde $130.000 .

Cinturones: alrededor de $100.000 .

Sandalias: entre $110.000 y $190.000 .

La variedad incluye tanto prendas de uso cotidiano como artículos de mayor precio y accesorios, con valores que permiten dimensionar el posicionamiento de Mango en su regreso al mercado argentino.

El plan de expansión para 2027

El primer local no sería el único. Grimoldi ya contempla una segunda apertura durante 2027, aunque por el momento no está definido dónde funcionará.

La continuidad del proyecto estará vinculada con las condiciones que enfrenten las empresas dedicadas a importar y comercializar marcas internacionales. En ese sentido, Grimoldi prevé avanzar con nuevas tiendas si se mantiene el actual esquema de apertura económica.

La compañía tampoco brindó una proyección de facturación para Mango. La decisión está relacionada con su condición de empresa cotizante, que impone restricciones sobre determinados números que puede anticipar públicamente.

De todos modos, las perspectivas para el nuevo negocio son positivas. Dentro del grupo esperan que Mango pueda realizar una contribución relevante, tanto por el nivel de ventas como por el margen que genere.

Otro aspecto que juega a favor de la estrategia es el sistema de selección de productos de Mango. La marca permite que cada mercado defina qué prendas incorporar de acuerdo con las características y preferencias de sus consumidores, en lugar de exigir que todos los países comercialicen exactamente las mismas colecciones.

Este esquema le da a Grimoldi margen para adaptar la oferta al mercado argentino y seleccionar las líneas que considere con mayor potencial de ventas.

El anterior paso de Mango por el país

La nueva tienda no constituye el primer intento de la marca española de instalarse en Argentina. Su primera etapa local comenzó a fines de los 90, durante la convertibilidad, con locales ubicados en algunos de los principales centros comerciales.

El cambio de escenario económico posterior afectó el funcionamiento del negocio. La devaluación, la caída del consumo y el incremento de los costos complicaron la operación y llevaron a que Mango cerrara sus locales en 2003 y abandonara el mercado argentino.

El regreso posterior se produjo bajo una modalidad diferente. En 2018, los productos de la marca volvieron a comercializarse en el país a través de Falabella, dentro de los locales que la compañía chilena tenía en Argentina.

Esa presencia terminó cuando Falabella decidió retirarse del país. Ahora, más de dos décadas después de su primera salida, Mango vuelve con un local propio dentro de Alto Palermo y con un socio local que busca utilizar el desembarco para ampliar su participación en la industria de la moda.