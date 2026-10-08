La alianza que integra el empresario presentó la mayor propuesta económica por el 90% de la compañía estatal y superó al grupo encabezado por Roggio

El Gobierno privatiza el 90% de la empresa, exigiendo inversiones al nuevo operador.

El consorcio de Filiberti ganó la licitación por AySA con la oferta más alta.

El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor, vinculada con Mauricio Filiberti, presentó la oferta más alta por el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en la etapa económica de la privatización impulsada por el Gobierno.

La propuesta alcanzó los u$s349 millones, que fue superior a los u$s285 millones ofrecidos por el consorcio integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

La diferencia fue de u$s64 millones, de acuerdo con el mecanismo de comparación establecido en la documentación licitatoria.

La apertura económica se realizó este jueves 8 de octubre a través de CONTRAT.AR, después de que el Ministerio de Economía habilitara a las dos alianzas empresarias que habían superado la primera etapa de la licitación.

La oferta que inclinó la competencia

El resultado económico dejó al consorcio integrado por Transclor, Rowing, Arcos Saneamento y PHX Aqua por encima de la alianza encabezada por Roggio.

El proceso comprende la transferencia del 90% de las acciones de AySA actualmente pertenecientes al Estado nacional. El 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.

La privatización fue autorizada dentro del esquema establecido por la Ley 27.742 y posteriormente instrumentada por el Gobierno.

La licitación fue estructurada en etapas. Primero se evaluaron los antecedentes y las condiciones técnicas de los interesados. Después de superar ese filtro, los dos consorcios quedaron habilitados para presentar sus propuestas económicas.

El Ministerio de Economía formalizó esa decisión mediante la Resolución 1722/2026.

Los empresarios detrás del grupo ganador

Uno de los protagonistas de la alianza es Mauricio Filiberti, vinculado con Transclor, empresa dedicada al negocio de productos químicos utilizados, entre otros destinos, para el tratamiento de agua.

Filiberti también participa del grupo empresario que controla Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila.

El consorcio incorpora además a Rowing, vinculada con Walter Román, con antecedentes en actividades de ingeniería e infraestructura.

La pata internacional está representada por Arcos Saneamento e Participações, una sociedad brasileña vinculada con el negocio de agua y saneamiento.

PHX Aqua AR BV completa el grupo admitido oficialmente para competir por AySA.

La composición accionaria definitiva de la sociedad compradora y la participación que tendrá cada integrante deberán surgir de la documentación societaria correspondiente al proceso.

El rival que quedó detrás

La segunda oferta fue presentada por el consorcio integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

Roggio cuenta con antecedentes en infraestructura, construcción y prestación de servicios públicos.

Uno de sus antecedentes dentro del negocio sanitario es Aguas Cordobesas, concesionaria del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba.

La alianza llegó a la instancia económica después de superar, al igual que su competidor, la evaluación correspondiente a la primera etapa.

Su propuesta alcanzó los u$s285 millones ofrecidos por el grupo que integran Transclor, Rowing, Arcos y PHX Aqua.

El negocio que deja el Estado

AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense.

La empresa quedó nuevamente bajo control estatal en 2006, después de la rescisión de la concesión que estaba en manos de Aguas Argentinas.

Dos décadas después, el Gobierno puso en marcha un nuevo proceso de transferencia al sector privado.

La operación involucra el paquete estatal del 90%, mientras que las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada permanecen fuera de ese porcentaje.

Según informó oficialmente el Ministerio de Economía durante el proceso, el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a u$s2.000 millones durante los primeros cinco años, además de las obligaciones de prestación contempladas en el marco regulatorio y contractual.

La apertura económica define cuál de las dos propuestas resultó superior, pero el momento exacto en que se produce la adjudicación y posteriormente la transferencia de las acciones depende de las instancias previstas en el pliego.

La competencia llegó a esta instancia después de que la Comisión de Evaluación analizara las propuestas técnicas y solicitara las subsanaciones correspondientes.

El dictamen de preselección no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.

La Resolución 1722/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, dejó entonces habilitados a los dos grupos y estableció el 8 de octubre a las 10 como fecha para abrir las propuestas económicas.