Quién es José Luis Manzano, el empresario detrás de Shell, Metrogas y grandes medios

De la política a los medios, el petróleo y la energía, Así es como José Luis Manzano expandió sus negocios en la Argentina y el exterior

José Luis Manzano pasó de ocupar el Ministerio del Interior a construir una extensa red de negocios que abarca medios de comunicación, petróleo, energía, servicios públicos, minería, vino y cientos de estaciones de servicio, con empresas que tienen impacto en la vida cotidiana de millones de argentinos.

Nacido en Mendoza y formado en Medicina, Manzano se metió en política antes de iniciar su carrera empresarial, que comenzó a desarrollar en 1996 y que hoy incluye operaciones millonarias en sectores estratégicos de la economía, además de inversiones en el exterior.

¿Cómo construyó José Luis Manzano su imperio empresarial?

Uno de sus socios clave fue Daniel Vila, con quien desarrolló empresas petroleras y lanzó, en 1996, Grupo América, un multimedios de peso en el país que es dueño de América TV, A24, Radio La Red y distintos portales, entre ellos el UNO de Mendoza. Ambos también crearon Phoenix Global Resources, una compañía dedicada a la exploración y explotación de petróleo y gas con fuerte actividad en Vaca Muerta y Río Negro.

La diversificación de Manzano también alcanzó a la minería, ya que es dueño de Minera Aguilar, dedicada a la extracción de minerales como la plata en el norte argentino, y cuenta con proyectos vinculados al litio y al uranio. En el sector de la construcción, participa junto a Vila a través de Pamar S.A., una empresa especializada en la construcción de gasoductos.

El empresario también incursionó en la industria vitivinícola y en 1998 creó el Grupo Vitivinícola de Tupungato, propietario de la bodega Altus y de las marcas Altus y Gualtallary, mientras que su cartera de negocios incluye el sector de los medios gráficos y la distribución eléctrica.

En 2021, el grupo adquirió El Cronista y participó en la compra de Edenor, una de las principales distribuidoras eléctricas de la Argentina, y en octubre de 2025 Manzano participó en la adquisición de una participación en Telefe, con lo que volvió a ampliar su presencia en el negocio de la comunicación.

Actualmente, Manzano reside en Ginebra, Suiza, desde donde combina sus viajes hacia la Argentina y Uruguay para atender sus intereses personales y empresariales.

¿Qué negocios adquirió José Luis Manzano en 2026?

Durante 2026, Manzano avanzó sobre activos centrales del mercado energético argentino mediante una operación de 1.420 millones de dólares para adquirir activos de Raízen Argentina junto a Mercuria Energy Group, trader suizo, en sociedad con Integra Capital, el grupo vinculado al empresario. El paquete incluyó 894 estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud y otros activos de refinación y distribución de combustibles, que comenzará a operar a partir de noviembre próximo.

Casi al mismo tiempo, y a través de Edenor, se quedaron con el 70% del capital que YPF controlaba en Metrogas, la mayor distribuidora de gas de la Argentina, en una operación que amplió su presencia en el suministro energético.

La expansión también cruzó las fronteras argentinas y, a principios de 2026, Manzano tomó el control de la filial peruana de Telefónica de España a través del vehículo inversor Integra Tec.

Fuera de los sectores energético y de las telecomunicaciones, el empresario también es dueño del restaurante Gurisa, que cuenta con dos locales, uno en José Ignacio, Punta del Este, y otro en el distrito de Chamberí, en Madrid.

En junio de 2026, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada incluyó a Manzano entre los 25 empresarios más influyentes de América Latina. Además, ocupa el puesto 83 entre las personas más ricas de la región, con un patrimonio neto estimado de entre 800 millones y 1.500 millones de dólares.