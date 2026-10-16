El exfutbolista colombiano utilizó una prótesis de látex para simular que se había rapado. La maniobra promociona un refajo de Cerveza Andina

Una prótesis de látex, un video junto a su esposa y una de las imágenes más reconocibles del fútbol colombiano fueron los recursos de una campaña publicitaria que tuvo como protagonista a Carlos "El Pibe" Valderrama. El exmediocampista hizo creer que se había rapado su característica melena rubia, pero terminó mostrando que el cambio de apariencia era un montaje.

La acción fue ideada para promocionar Andina Refajo, una bebida tradicional colombiana que combina cerveza con refresco. La marca, perteneciente a Central Cervecera de Colombia, aprovechó la identidad visual del exjugador para asociar su melena con uno de los ingredientes centrales del producto.

Valderrama engañó a sus seguidores con un falso rapado por una publicidad

La estrategia se puso en marcha con una grabación en la que Elvira Redondo, esposa de Valderrama, aparecía preparada para cortarle el cabello. Antes de comenzar, anunciaba: "Está listo para quitarse la melena". Al terminar la secuencia, remataba con la expresión "El calvo Valderrama".

La escena alimentó las especulaciones sobre una transformación real del exfutbolista. Las imágenes circularon en redes sociales y llegaron a distintos medios, mientras los usuarios discutían si se trataba de un cambio auténtico o de una producción realizada con inteligencia artificial.

La respuesta llegó el jueves, cuando Valderrama difundió una nueva grabación. Esta vez, el exjugador se quitó una cobertura de látex que simulaba una cabeza rapada y dejó en evidencia que su cabello seguía intacto.

"Se la creyeron", fue el mensaje con el que acompañó la revelación en el anuncio de Cerveza Andina. En otra publicación, reforzó la idea detrás de la campaña con una frase dirigida a sus seguidores: "Se la creyeron!! Lo auténtico no se cambia!!".

Entre las cuentas del futbolista y de la marca, el video acumuló 139.000 reproducciones y superó los 8.300 comentarios en pocas horas.

La melena del exfutbolista, al servicio de una marca

El concepto creativo tomó un rasgo personal de Valderrama y lo trasladó al producto que busca posicionar la compañía. Andina Refajo se prepara con una cerveza de la marca y refresco, una combinación asociada con el consumo tradicional colombiano.

La comparación aparece de manera explícita al final del comercial. "Un pibe sin melena no merece llamarse Pibe", afirma el exjugador cuando revela el engaño. La pieza completa la asociación con otra frase: "Un refajo sin colombiana, no merece llamarse refajo".

La campaña estuvo a cargo de Sancho BBDO, agencia creativa que desarrolla las acciones publicitarias de Cerveza Andina. Según la información difundida originalmente, la pieza se había compartido hasta ese momento como una historia en Instagram.

Con el falso rapado, la marca puso en escena una característica que el exfutbolista conserva como parte de su identidad pública y la convirtió en el argumento central de la promoción de su bebida.