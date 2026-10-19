Tres tiendas Select de Shell en La Plata ya vendieron 154 paquetes mediante Cheaf, con descuentos de al menos el 65% y una comisión del 25% más

Por cada paquete de alimentos que se vende a través de Cheaf, una estación de servicio puede recuperar una parte del dinero que ya destinó a preparar o comprar esa mercadería. El mecanismo no reemplaza las ventas habituales: apunta a obtener ingresos por productos que podrían quedar sin comprador.

En tres tiendas Select de Shell de La Plata, la experiencia acumula 154 paquetes comercializados desde el inicio de la implementación, el 31 de agosto. La plataforma informó que el 97% de los paquetes publicados se vendió y que actualmente se concretan unas 22 operaciones semanales entre los establecimientos participantes.

Cheaf en Shell: cómo se venden los alimentos con 65% de descuento y cuánto gana la estación

El esquema combina una rebaja para el consumidor con una comisión por venta. En el ejemplo que brindó Cheaf, si un paquete se vende a $5.000, la estación recibe $3.487,50. La diferencia se distribuye entre $1.250 de comisión para la plataforma y $262,50 de IVA sobre ese cargo.

La tarifa equivale al 25% del valor de cada paquete, más IVA. No se cobran abonos fijos ni otros cargos adicionales y las liquidaciones se realizan cada dos semanas.

Para el comprador, el descuento es de al menos el 65% respecto del precio comercial original. La empresa estima que, con esta modalidad, el comercio puede recuperar cerca de una cuarta parte de ese valor inicial. La cifra depende de la rebaja y de la comisión: no representa el margen de ganancia sobre el costo de elaboración.

Victoria Connell, Marketing Manager de Cheaf, explicó la lógica económica del sistema: "No estamos hablando de resignar rentabilidad sobre una venta habitual, sino de recuperar valor donde antes había una pérdida".

Tres sucursales de La Plata ya participan

La prueba se desarrolla en Select Fedagas, sobre Avenida 31; Select Placomgas, en Calle 65; y Select Avenida 32. La incorporación fue escalonada: primero se sumó un establecimiento y, después, los otros dos. Cada tienda adaptó la publicación de los paquetes y la entrega a su propia dinámica de trabajo.

La mercadería disponible determina qué se ofrece cada día. Los paquetes pueden incluir comidas preparadas —como empanadas, sándwiches y otras elaboraciones— con precios de entre $4.000 y $10.000.

También hay opciones de panadería a $5.000 y $10.000, que pueden contener rolls de canela, panes de chocolate y budines. En el caso de los snacks dulces y salados, los valores van de $3.000 a $5.330.

No se trata de un catálogo fijo: el contenido cambia de acuerdo con los excedentes de cada local. Esa modalidad permite ofrecer combinaciones sorpresa sin que las tres sucursales deban disponer de los mismos productos o cantidades.

Qué puede aportar el sistema más allá de la venta

La comercialización de los paquetes es una parte de la propuesta. El registro de los alimentos que quedan sin vender también permite identificar qué productos generan excedentes, en qué cantidades y con qué frecuencia. Con esos datos, los operadores pueden revisar inventarios y evaluar cambios en la oferta de alimentos frescos y preparados.

"Deja de ser una pérdida invisible", resumió Connell al describir el valor de registrar esa mercadería. La información puede servir para analizar por qué sobran determinados productos y ajustar decisiones comerciales, en lugar de limitarse a ofrecerlos cuando ya no se vendieron por los canales habituales.

Cheaf también gestiona la etapa posterior a la compra. La comisión incluye:

Atención a los usuarios

Soporte

Resolución de reclamos

Seguimiento de calidad

Una visita que también puede terminar en otra compra

El retiro del paquete reservado puede generar consumo adicional dentro de la tienda. Según encuestas de Cheaf y datos compartidos con comercios de este tipo, el 50% de los usuarios compra algún producto extra cuando se acerca a buscar su pedido.

La empresa también informó que, por cada peso gastado en la aplicación, se registra otro peso de consumo en el establecimiento a precio original. Ambos datos son referencias generales y no corresponden a mediciones específicas de las tres tiendas de La Plata.

Los horarios extendidos de las estaciones y su ubicación en los recorridos cotidianos son factores que pueden favorecer esta dinámica. La implementación gradual, por su parte, permite adaptar el trabajo de los equipos antes de extender el modelo a otros locales.

Cheaf considera que la gastronomía y el crecimiento de las tiendas de conveniencia ofrecen oportunidades para ampliar su presencia en el sector. Sin embargo, no informó cuántas estaciones prevé incorporar ni fijó un plazo para esa expansión.

"Nuestro objetivo no es que las estaciones solamente aprendan a vender mejor sus excedentes, sino que también puedan entender por qué se generan", sostuvo.

Cómo se utiliza Cheaf y cuál es su alcance

Para encontrar ofertas, el usuario descarga la aplicación y comparte su ubicación. De acuerdo con la web oficial de la plataforma, así puede consultar los paquetes disponibles en comercios cercanos, seleccionar uno y reservarlo.

La operación se completa presencialmente: el cliente debe acercarse al establecimiento y validar el retiro desde la app.

Según los datos aportados por Connell, Cheaf tiene 1,5 millones de usuarios en Argentina, presencia en 19 provincias y actividad en más de 100 ciudades