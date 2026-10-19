YPF abre más estaciones de su marca low cost y la opción premium en el interior del país

Enfocada en optimizar su estrategia comercial, la petrolera estatal YPF sigue expandiendo en el interior de la Argentina sus distintos formatos de estaciones de servicio. Recientemente, la firma viene de poner en marcha sus primeros puntos de expendio Refiplus en la provincia de Santa Fe. Las bocas en cuestión funcionan en las localidades de Los Molinos y Uranga. Se trata de un formato que la compañía define como esencial, ya que apunta a recortar los costos operativos y simplificar la atención. En paralelo, la compañía estatal alista la inauguración de la primera YPF Black santafesina, de formato premium, sobre la autopista Rosario-Santa Fe. La apertura está prevista para los próximos días.

Las dos estaciones Refiplus santafesinas surgieron de la reconversión de instalaciones pertenecientes a privados que operaban con bandera YPF. La boca de expendio de Uranga —un pueblo de 800 habitantes ubicado a 30 kilómetros de Rosario— se posiciona muy cerca de la ruta provincial 18. En tanto, la de Los Molinos —localidad de 2.000 pobladores a 70 kilómetros de Rosario, cerca de Casilda— se ubica sobre la ruta provincial 92.

Estas aperturas, precisó el portal especializado Punto Biz, forman parte del reordenamiento comercial de la petrolera. La empresa clasificó su red en YPF Black (segmento premium), YPF Blue o Núcleo (la estación clásica) y la primera estación low cost Refiplus Energía YPF (el formato simple identificado con el color verde).

El despliegue de las estaciones de servicio low cost

El despliegue de la marca verde se vincula con la antigua red Refinor. YPF pasó a controlar el 100% de esa firma en octubre de 2025, tras adquirir el 50% restante de las acciones. Para resguardar el servicio en las provincias del norte, la compañía tomó el control de la empresa regional tras el cierre de su refinería e inició un proceso de optimización.

"Todas las Refinor van a pasar a ser Refiplus, y también algunas YPF descentralizadas", explicó el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, durante su última presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario. La firma prevé cerrar el año con más de 21 estaciones Refiplus operativas en distintas regiones.

La primera Refiplus del país abrió en junio de 2026 en la ciudad de Salta, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El acto contó con la participación del gobernador provincial, Gustavo Sáenz, y del propio Marín.

El diferencial operativo de estas estaciones radica en un esquema de carga flexible y mixto. Así, el playón combina islas de atención asistida por personal con sectores de autodespacho para agilizar la circulación vehicular. La plataforma digital concentra cobros y fidelización mediante la App YPF. El concepto "low cost" refiere en sí a una operación de menores costos, pero sin prometer nafta más barata.

"YPF es la única petrolera que tiene estaciones en todo el país, llega a donde no llega nadie, y este modelo está pensado para esos lugares", señaló Marín. A diferencia de las estaciones convencionales con cafeterías de permanencia prolongada, los puntos Refiplus mantienen una oferta de servicios esenciales.

La firma busca adaptar las tiendas a las necesidades del interior. "Estamos en conversaciones con Farmacity para que haya dispensers de esa cadena en nuestras estaciones Refiplus. Quienes vivimos en ciudades no lo podemos creer pero hay gente que tiene que hacer 50 kilómetros para comprar un analgésico un domingo", anticipó el CEO.

El acuerdo sigue en veremos por regulaciones provinciales como la de Santa Fe, señala Punto Biz, que limitan la instalación de esas cadenas. "En este país es un acuerdo complicado, pero lo queremos lograr", insistió Marín.

YPF y la apuesta por el segmento premium

En el otro extremo de la oferta se ubica el formato Black. Se trata de una propuesta orientada al consumo urbano de alta gama. Combina atención personalizada en islas de carga, áreas de descanso de diseño, espacios de trabajo, revisiones vehiculares rápidas con el concepto YPF Pit Stop y una propuesta gastronómica amplia.

En Santa Fe, la primera en abrir estará en el kilómetro 5 de la autopista Rosario-Santa Fe, cerca de Circunvalación. El parador pertenece al ACA y en la petrolera analizan su inauguración para la semana próxima.

Las alianzas gastronómicas de YPF Black incluyen acuerdos con Arcos Dorados para sumar McDonald’s a su red, la alianza con la marca Carne —del chef Mauro Colagreco—, Fonte D’Oro y Guapaletas.

Hasta el momento cortaron cintas dos puntos premium: Nordelta (en Tigre) y la ciudad de Córdoba (frente al puente de Villa Warcalde, operada por Grupo Vespasiani y Guillermo Bollatti). La de las cercanías de Rosario será la tercera y proyectan cerrar el año con 8 estaciones Black en el país.

El crecimiento del negocio gastronómico explica parte de la apuesta. Marín lo ilustró con cifras de las tiendas Full. "Actualmente vendemos 3,4 millones de café por mes, que representan dos tercios del mercado nacional. Comercializamos 814.000 hamburguesas mensuales, un 56% más que en 2024", declaró.

Por estos días, la petrolera posee una red de más de 1.600 estaciones de servicio operativas en la Argentina.