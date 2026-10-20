Más de seis millones de clientes mantendrán sus beneficios y condiciones tras la transferencia impulsada por reguladores del sector

Movistar comenzó a informar a sus clientes sobre la transferencia de aproximadamente 6 millones de líneas de telefonía móvil y más de 211.000 conexiones de internet fija a Metrotel, que prestará los servicios bajo la marca Tuenti. El traspaso forma parte de las condiciones establecidas por las autoridades de defensa de la competencia para autorizar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom Argentina.

La compañía informó que la migración será gradual y automática, por lo que los usuarios alcanzados no tendrán que realizar trámites ni cambiar sus tarjetas SIM. Además, aseguró que conservarán sus números telefónicos, el crédito disponible, las modalidades de pago elegidas y las condiciones de sus planes, que no serán modificadas o podrán ser mejoradas.

Las comunicaciones individuales se realizarán entre el 19 de octubre y fines de noviembre. Ese plazo corresponde a las notificaciones a los clientes y no implica necesariamente que todas las migraciones deban completarse durante ese período. Los detalles operativos, incluidos los plazos y las modalidades de implementación, se informarán a cada usuario a través de los canales oficiales.

En su comunicado, Movistar señaló que trabajará para garantizar que los clientes reciban información sobre las distintas etapas del proceso. También sostuvo que la operación incluye la transferencia de activos vinculados con la prestación de los servicios de telecomunicaciones para mantener las condiciones de funcionamiento.

Qué cambia para los clientes de Movistar que pasen a Tuenti

El cambio de prestador no implicará la pérdida del número telefónico ni la necesidad de gestionar una portabilidad. Los contratos correspondientes a la cartera transferida pasarán a Metrotel, que asumirá la prestación del servicio bajo la marca Tuenti.

Según la información difundida por Movistar, los usuarios alcanzados por la operación:

Conservarán su número de teléfono

No deberán realizar trámites para concretar el cambio de operador

No tendrán que reemplazar la tarjeta SIM

Mantendrán el crédito disponible y las modalidades de pago elegidas

Conservarán las condiciones de sus planes, que no serán modificadas o podrán ser mejoradas

La transferencia no significa que todos los clientes de Movistar pasarán a Tuenti. El acuerdo comprende una cartera específica de líneas y conexiones de internet fija. Los usuarios que no estén incluidos en esa operación no quedan alcanzados por este traspaso.

La empresa también informó los canales de atención de Tuenti para los clientes que pasen a la nueva operadora: la aplicación Tuenti, la línea *700, el teléfono 0800-321-0700 y WhatsApp al +54 9 11 2272-8588.

Cuántas líneas se transferirán a Metrotel

La operación comprende exactamente 6.005.425 líneas móviles y 211.566 conexiones de internet fija, distribuidas en 28 localidades. De las líneas móviles, 4.002.013 corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el resto se encuentra en otras zonas del país.

El traspaso incluye activos vinculados con la prestación de los servicios. En el caso de internet fija, comprende conexiones y recursos de infraestructura asociados con la red de fibra óptica, además de los contratos correspondientes.

La transferencia se enmarca en la desinversión exigida a Telecom para reducir los efectos sobre la competencia de la compra de Telefónica Móviles Argentina. En febrero de 2025, Telecom había adquirido la compañía por u$s1.245 millones.

Días atrás, el directorio de Telecom aceptó la propuesta de Metrotel, valuada en u$s450 millones, para adquirir la cartera de clientes y los activos definidos en el acuerdo. La ejecución de la operación requiere instrumentar los contratos definitivos y cumplir con las instancias regulatorias correspondientes.

El monto acordado contempla tanto los activos y la cartera de clientes como compromisos de contratación de determinados servicios mayoristas durante los primeros cinco años. Entre ellos figuran el acceso compartido a redes móviles, el roaming nacional e internacional y el uso de infraestructura de telecomunicaciones.

Por qué Metrotel recibirá los clientes de Movistar

La transferencia busca preservar la competencia en el mercado argentino de telecomunicaciones después de la integración de Telecom y Telefónica Móviles Argentina.

La adquisición de Telefónica amplió la participación de Telecom en el negocio de telefonía móvil, en el que también opera Claro. Por ese motivo, las autoridades de competencia establecieron condiciones que incluyen la cesión de una parte de los clientes y activos a un operador independiente.

Metrotel fue aprobada como adquirente de esa cartera y utilizará la marca Tuenti para prestar los servicios. De esta manera, buscará posicionarse como un tercer competidor de escala en el mercado móvil, junto con Personal, de Telecom, y Claro.

Hasta ahora, Metrotel se había concentrado principalmente en conectividad corporativa, infraestructura y servicios mayoristas. La incorporación de millones de líneas individuales supone una expansión hacia el segmento de consumo masivo, con nuevas necesidades de atención comercial, facturación y gestión de reclamos.

La empresa tiene como accionistas a Nippur Fiber Holdings, vinculada a Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, con el 51% del capital, y a Beacon, vinculada al inversor estadounidense Ralph Booth, con el 49% restante.

Cómo se mantendrá el servicio durante la migración

Para garantizar la continuidad de las comunicaciones, el esquema contempla acuerdos de acceso y compartición de infraestructura con Telecom y Telefónica Móviles Argentina. Estos convenios permitirán que Metrotel preste servicios a los clientes transferidos sin necesidad de desplegar de inmediato una red propia con cobertura nacional.

Los acuerdos incluyen el acceso a redes móviles, servicios de roaming y otros recursos necesarios para sostener la conectividad. En internet fija, la operación comprende activos y contratos vinculados con las conexiones transferidas.

La continuidad del servicio dependerá de la implementación de esos acuerdos y de la coordinación entre las empresas durante las distintas etapas del traspaso. En particular, el acceso a infraestructura de terceros permitirá que Tuenti atienda a usuarios en zonas donde Metrotel no cuenta con una red propia.

La operación también implica un cambio en la relación comercial de los clientes con su prestador. Aunque Movistar informó que se mantendrán las condiciones de los planes alcanzados por la transferencia, las futuras propuestas comerciales de Tuenti y la evolución de sus servicios dependerán de las decisiones que adopte la nueva operadora.

Qué ocurrirá con la competencia en el mercado móvil

La transferencia de clientes y activos busca evitar que la compra de Telefónica por parte de Telecom reduzca la cantidad de competidores con una presencia significativa en el mercado.

Sin embargo, la venta de la cartera no garantiza que Metrotel conserve a todos los usuarios transferidos. Los clientes podrán cambiar de compañía mediante los mecanismos habituales de portabilidad numérica, de acuerdo con las condiciones aplicables.

La Autoridad Nacional de la Competencia y el Ente Nacional de Comunicaciones deberán supervisar el cumplimiento de los compromisos vinculados con la operación y las condiciones de prestación de los servicios.

Para los usuarios alcanzados, la primera etapa estará centrada en la notificación del cambio de prestador y en la continuidad de las condiciones contratadas. Luego, la oferta comercial, la atención al cliente y el funcionamiento de la red permitirán evaluar cómo se desarrolla la prestación de Tuenti a partir de la incorporación de esta nueva cartera.