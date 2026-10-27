La polémica generó críticas en China, alteró un ranking del Balón de Oro y llevó a la televisión estatal a suspender las emisiones de LaLiga

La repercusión de un comentario sobre un meme terminó afectando la actividad comercial de Kylian Mbappé en China. Tres compañías que tenían acuerdos publicitarios con el delantero del Real Madrid anunciaron que dejarían de trabajar con él, mientras que medios y plataformas digitales adoptaron medidas tras la polémica por una imagen que lo asociaba con Mao Zedong.

El impacto se extendió más allá de los comunicados empresariales. El caso también generó repercusiones en Weibo, una de las principales redes sociales de China. Allí, la ruptura entre Dongpeng y Mbappé se convirtió en tendencia y acumuló cientos de millones de visualizaciones.

La reacción también alcanzó a los consumidores. Algunos usuarios reclamaron que se tomaran medidas legales contra el jugador y amenazaron con dejar de comprar productos de las marcas involucradas si no avanzaban con nuevas acciones.

Mbappé pierde contratos con Dongpeng, Mengniu y Milkground tras la polémica en China

Dongpeng, Mengniu y Milkground comunicaron el fin de sus colaboraciones con Mbappé. En sus mensajes públicos, las compañías rechazaron expresiones o comportamientos que, según plantearon, pudieran herir los sentimientos nacionales.

La ruptura tuvo lugar en un mercado donde el futbolista había conseguido una importante presencia publicitaria. Su imagen se utilizaba en campañas de bebidas y productos lácteos, con anuncios instalados en marquesinas, autobuses y ascensores de distintas ciudades chinas.

Las empresas no solo quedaron expuestas a la controversia por sus vínculos con el delantero: también enfrentaron reclamos de usuarios que exigían una respuesta más contundente. La discusión sobre los acuerdos comerciales se convirtió así en uno de los principales focos de la reacción pública.

China bloqueó la cuenta de Mbappé y un portal lo borró del ranking del Balón de Oro

Las consecuencias llegaron también al entorno digital. La cuenta asociada al nombre de Mbappé en Xiaohongshu, conocida como RedNote y comparable con Instagram, fue bloqueada por una supuesta infracción de las normas de la comunidad.

El portal deportivo Dongqiudi tomó otra medida: calificó de "inaceptables" las declaraciones del francés y anunció que no traduciría la entrevista en la que habló del meme. Según explicó, el contenido perjudicaba los sentimientos de los aficionados y del pueblo chino.

El medio también intervino en su clasificación del Balón de Oro 2026. Mbappé había terminado segundo, detrás del inglés Harry Kane, pero Dongqiudi reemplazó el nombre del delantero por la expresión china "chá wú ci rén", traducida como "no existe tal persona" o "persona no encontrada".

La publicación incluyó, además, una fotografía en blanco y negro del futbolista. Ese tratamiento visual suele asociarse en las redes sociales chinas con imágenes de personas fallecidas.

La televisión estatal dejó de emitir partidos de LaLiga

La respuesta alcanzó a la competición española. Según informó el medio local The Paper, la televisión estatal CCTV suspendió las emisiones de LaLiga y de los encuentros en los que participe Mbappé. La medida comenzó a regir el lunes por la noche y contempló también retirar anuncios y videos protagonizados por el delantero.

El conflicto se originó en una entrevista en la que le preguntaron al futbolista cuál era el meme que más lo hacía reír. Mbappé respondió: "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

La imagen que motivó el comentario mostraba el rostro del jugador superpuesto al de Mao Zedong, dirigente de la revolución comunista que proclamó la República Popular China en 1949. Aunque Mbappé no mencionó directamente a Mao, la referencia al montaje provocó críticas en las redes sociales del país.

En China, las representaciones satíricas de figuras históricas vinculadas al Partido Comunista están sujetas a restricciones. Entre las normas aplicables se encuentra el delito de "difamación de héroes y mártires", en un contexto de fuerte control sobre los contenidos políticos.

Mbappé pidió disculpas tras la reacción

Ante las repercusiones, el delantero difundió un comunicado en chino, francés e inglés en el que reconoció el malestar provocado por sus palabras. "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido", expresó.

También admitió que sus comentarios habían afectado a personas tanto dentro como fuera del país asiático. "Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención", agregó.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió disculpas en nombre de la competición y de sus clubes. Además, anunció un protocolo de sensibilización y comunicación que se desarrollará junto con los equipos y los jugadores para abordar situaciones de este tipo.

El antecedente de la NBA en China

El caso recuerda al conflicto que enfrentó a la NBA con China en 2019. En aquel momento, la liga estadounidense sufrió la suspensión de transmisiones y la retirada de patrocinios después de que Daryl Morey, entonces directivo de los Houston Rockets, publicara un mensaje de apoyo a las protestas prodemocráticas de Hong Kong.

Ambos episodios muestran cómo las declaraciones o publicaciones vinculadas con cuestiones políticas sensibles pueden desencadenar consecuencias que exceden el ámbito deportivo y alcanzar las relaciones comerc