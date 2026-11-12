La empresa anunció un recorte masivo debido a modificaciones regulatorias y la quita de barreras comerciales a productos asiáticos

La industria electrónica de Tierra del Fuego atraviesa una nueva etapa de ajustes, en medio de la apertura de las importaciones y los cambios en las condiciones de fabricación. BGH confirmó un recorte de 250 puestos de trabajo en su planta de Río Grande, que se instrumentará a partir del 15 de diciembre mediante un programa de retiros voluntarios y, si no se alcanza la cantidad prevista, despidos directos. La decisión se suma a las reestructuraciones que atraviesan otras compañías del sector y vuelve a poner en discusión el futuro del empleo industrial en la provincia. En ese marco, las estimaciones advirtieron que en total peligran más de 1.000 empleos en Tierra del Fuego.

El escenario afecta a las seis empresas que fabrican acondicionadores de aire en Tierra del Fuego:

Newsan

BGH

Radio Victoria

Solnik

Midea/Carrier

Electrofueguina

Todas deberán adaptar sus procesos productivos a las nuevas disposiciones del Gobierno nacional, que redujeron las operaciones industriales exigidas para fabricar estos equipos.

Aunque inicialmente no había precisiones sobre la cantidad de empleos que podrían perderse en cada compañía, el caso de BGH ya tiene una dimensión concreta. La empresa comunicó a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que pretende reducir su dotación en 250 trabajadores, una cifra que representa aproximadamente el 42% de los 600 operarios registrados que tiene actualmente la planta.

La reestructuración se produce en un contexto de caída de la actividad industrial, mayor competencia de productos importados y vencimiento de las medidas antidumping que protegían a los fabricantes locales de acondicionadores de aire.

BGH eliminará 250 puestos de trabajo en su planta de Río Grande

Días atrás, BGH convocó a los delegados de la UOM en su establecimiento de Río Grande para comunicarles formalmente un plan de reducción de personal. La reunión fue encabezada por el gerente industrial de la compañía, quien explicó los alcances de la reorganización y el objetivo de reducir 250 puestos de trabajo.

El cronograma establece que las desvinculaciones se concretarán a partir del 15 de diciembre. Para alcanzar esa cifra, la empresa propuso inicialmente un programa de retiros voluntarios. Sin embargo, también informó que, si no consigue la cantidad de adhesiones necesaria antes de esa fecha, avanzará con despidos directos.

La decisión afecta a una planta que actualmente cuenta con alrededor de 600 trabajadores registrados. De acuerdo con los números comunicados por la compañía, el recorte alcanzaría al 42% de su dotación.

En una primera etapa, BGH había evaluado una reducción de entre 200 y 250 empleados. La convocatoria a los representantes gremiales permitió conocer la cifra que finalmente busca alcanzar la empresa y el mecanismo previsto para instrumentar las salidas.

La compañía tiene una estructura industrial dedicada a la fabricación de acondicionadores de aire y televisores. En comunicaciones anteriores, fuentes cercanas a la firma habían señalado que la modificación de los procesos productivos permitiría mantener la competitividad frente al ingreso de equipos importados, aunque también reconocieron que las nuevas condiciones requieren menos personal en determinadas líneas de montaje.

Retiros voluntarios y despidos: cómo será el ajuste de BGH

El procedimiento anunciado por la empresa establece dos instancias. La primera contempla la apertura de un programa de retiros voluntarios, al que podrán adherir los trabajadores interesados en desvincularse de la compañía.

El plazo fijado para alcanzar el objetivo de 250 salidas vence el 15 de diciembre. Si las adhesiones no permiten completar esa cantidad, la empresa comunicó que avanzará con cesantías para cubrir los puestos restantes.

Otro de los puntos que generó preocupación entre los representantes gremiales es la modalidad de pago de las indemnizaciones.

Según lo informado por la compañía, las indemnizaciones correspondientes a las desvinculaciones no se abonarán necesariamente en un solo pago. El esquema contempla un fraccionamiento en cuotas mensuales, cuya cantidad dependerá de la antigüedad de cada trabajador y podrá extenderse entre una y cinco cuotas.

Delegados de la planta manifestaron su preocupación por las condiciones planteadas y por la posibilidad de que la falta de adhesiones al programa voluntario derive en despidos directos.

Ante este escenario, la comisión gremial interna y la conducción de la UOM prevén mantener asambleas para analizar la situación y definir los pasos a seguir. La discusión incluye tanto la cantidad de puestos afectados como las condiciones económicas ofrecidas para instrumentar las desvinculaciones.

El cambio en la fabricación de aires acondicionados que modifica el empleo

La reestructuración de BGH coincide con una modificación de las reglas de fabricación de acondicionadores de aire en Tierra del Fuego.

El Gobierno nacional aprobó el nuevo esquema mediante la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada el 4 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa estableció una nueva secuencia de operaciones para producir estos equipos y reemplazó el proceso industrial que estaba vigente desde 2018.

La iniciativa surgió de una propuesta presentada por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Ambas entidades empresarias solicitaron actualizar los requisitos de fabricación para adecuarlos a las tecnologías utilizadas en otros mercados.

El principal cambio consiste en permitir que los acondicionadores de aire se fabriquen con un menor nivel de integración local. En términos prácticos, esto significa que las plantas podrán realizar menos operaciones dentro de sus establecimientos y recibir componentes o conjuntos con un mayor grado de elaboración.

La modificación apunta a reducir los costos industriales y facilitar la adaptación de las empresas al nuevo escenario comercial. Sin embargo, también tiene consecuencias sobre la organización del trabajo: al disminuir las etapas que deben completarse dentro de las fábricas, se reduce la necesidad de operarios en determinados sectores de producción.

Las seis compañías alcanzadas por la normativa son Newsan, BGH, Radio Victoria, Solnik, Midea/Carrier y Electrofueguina. Todas deberán adecuar sus líneas a las nuevas condiciones.

Fuentes cercanas a BGH habían explicado que la actualización del proceso productivo responde a la necesidad de sostener la competitividad frente a los equipos importados. También reconocieron que el nuevo sistema requiere menos trabajadores en las líneas de fabricación.

La empresa cuenta con una dotación vinculada a la producción de televisores y aires acondicionados. En estimaciones anteriores, fuentes del sector habían mencionado alrededor de 650 trabajadores comprendidos en la UOM, mientras que la comunicación más reciente sobre el ajuste tomó como referencia una dotación de aproximadamente 600 empleados.

El vencimiento de las medidas antidumping aumenta la competencia importada

Uno de los factores que explican los cambios en la industria de acondicionadores de aire es el vencimiento de las medidas antidumping que alcanzaban a los productos importados.

Estas disposiciones establecían derechos adicionales para determinados equipos provenientes del exterior, con el objetivo de contrarrestar prácticas comerciales consideradas desleales y limitar su impacto sobre la producción nacional.

En octubre de 2026 finalizó la medida correspondiente a los acondicionadores de aire originarios de Tailandia. En tanto, la protección antidumping aplicada a los equipos provenientes de China tiene previsto su vencimiento para el 6 de julio de 2027.

Este último plazo concentra la atención de las fabricantes locales debido a la participación de China en el mercado internacional de electrodomésticos y a la competencia que representan sus productos para las plantas radicadas en Tierra del Fuego.

Frente a ese escenario, las empresas impulsaron la modificación de las condiciones de fabricación. El objetivo es reducir los costos de producción para competir con los equipos que ingresan al país y evitar que la diferencia de precios afecte sus operaciones.

La actualización de los procesos industriales, por lo tanto, forma parte de una reorganización que involucra tanto aspectos tecnológicos como laborales. Las compañías buscan adaptar sus estructuras a un mercado con menores restricciones comerciales, aunque esa transformación puede traducirse en una reducción de las plantillas.

La crisis de la industria electrónica fueguina en cifras

El ajuste de BGH se inscribe en un proceso de reducción del empleo que afecta al conjunto del entramado industrial de Tierra del Fuego.

Los datos del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) muestran que los sectores comprendidos en el subrégimen de promoción industrial pasaron de tener 10.033 trabajadores registrados a 6.564 en el período de referencia de las estadísticas difundidas.

La diferencia representa una pérdida neta de 3.469 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 34,57% de la dotación.

Dentro de ese universo, la actividad electrónica registró una reducción del 37,7% en su cantidad de empleados. A la caída del personal se sumó una contracción de la producción superior al 30%, mientras que los establecimientos industriales trabajan, en promedio, con alrededor del 40% de su capacidad instalada.

El impacto también aparece en los registros generales del empleo privado. Las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contabilizaron una disminución superior a los 5.500 puestos de trabajo asalariados privados en Tierra del Fuego.

Desde finales de 2023, la provincia acumuló una caída del 17,9% del empleo formal privado, uno de los retrocesos relativos más pronunciados del país.

En este contexto, la eliminación de puestos en BGH se suma a otras decisiones empresariales que afectan al parque industrial de Río Grande y a las actividades vinculadas con la promoción económica de la isla.

Electrofueguina también avanza con un programa de retiros

Otra de las compañías que atraviesa un proceso de reorganización es Electrofueguina, vinculada a la cadena de electrodomésticos Frávega.

La empresa puso en marcha un esquema de retiros pactados que alcanza a la totalidad de sus 181 operarios. La iniciativa apunta a reducir progresivamente su estructura operativa en Tierra del Fuego, en línea con los cambios que atraviesa la industria electrónica.

El caso se suma a las modificaciones que deben implementar las empresas fabricantes de acondicionadores de aire y refleja el alcance de la reorganización del sector.

La situación también generó pronunciamientos de las autoridades provinciales. El gobernador Gustavo Melella había cuestionado la apertura de las importaciones y advertido sobre sus consecuencias para el empleo industrial y la actividad económica de Tierra del Fuego.

Con el recorte anunciado por BGH y el programa de desvinculaciones de Electrofueguina, la discusión sobre el futuro del polo electrónico vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial.

La modificación de los procesos productivos, el vencimiento de las medidas antidumping y la mayor competencia de los equipos importados configuran un nuevo escenario para las fabricantes radicadas en la isla. Mientras las compañías buscan adaptar sus estructuras para reducir costos, los trabajadores enfrentan el impacto de una reorganización que ya tiene consecuencias concretas sobre el empleo.