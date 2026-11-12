La dueña de la tradicional marca La Serenísima recortó su endeudamiento y profundiza la integración del negocio lácteo con sus nuevos controlantes

Se integró la logística en partes iguales con Danone buscando mejorar la eficiencia operativa actual.

La empresa reorganiza su estructura societaria bajo La Serenísima Unida para fortalecer el negocio.

Mastellone redujo su deuda financiera un 64% bajo el control de Arcor y Danone, optimizando vencimientos.

Mastellone Hermanos empieza a mostrar en sus cuentas el cambio que atraviesa bajo el control de Arcor y Danone si se tiene en cuenta que ya redujo casi dos tercios de su deuda financiera desde diciembre y que profundiza la reorganización que reunirá las participaciones de sus accionistas en nueva sociedad que opera bajo la marca de La Serenísima Unida.

La transformación también alcanza a la distribución, donde pasó a compartir en partes iguales con Danone Argentina el capital de Logística La Serenísima.

El nuevo escenario se encuentra descripto por la empresa en su último balance individual presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), correspondiente a los primeros nueve meses de este 2026.

El documento permite medir el alcance del reordenamiento y muestra cómo la deuda financiera bruta de la láctea bajó de $337.579 millones al cierre de diciembre de 2025 a $120.207 millones al 30 de septiembre, marcando una reducción del 64,4%, con ambos importes expresados en moneda homogénea.

La caída estuvo acompañada por aportes de capital y cancelaciones de obligaciones que se suma al cambio que Mastellone hizo en el peso de los vencimientos de corto plazo dentro de su estructura financiera.

En paralelo, el documento identifica el próximo paso societario que será el de completar el traslado de las acciones de Mastellone que poseen Arcor y Bagley Argentina a La Serenísima Unida, lo cual se concretará este viernes 13 de noviembre.

¿Cómo cambió la deuda de corto plazo de Mastellone?

Pero el cambio más pronunciado que revela el balance aparece en las obligaciones financieras de corto plazo que pasaron de $283.622 millones en diciembre a $56.940 millones en septiembre, una disminución cercana al 80%.

Las deudas financieras de largo plazo, en cambio, aumentaron de $53.957 millones a $63.267 millones.

De esta manera, la compañía llegó al cierre del tercer trimestre con menos endeudamiento y una menor concentración de pagos dentro de los siguientes 12 meses.

En el caso del pasivo total, que también comprende deudas con proveedores, obligaciones laborales, impuestos y otras partidas, se ubicó en $557.769 millones al cierre de septiembre.

Detrás de la reducción del endeudamiento aparece el respaldo patrimonial de los nuevos controlantes, teniendo en cuenta que el 23 de julio se aprobó un aporte de capital de Bagley Argentina por u$s70 millones.

También informa que el 26 de agosto pasado, La Serenísima Unida notificó su intención de efectuar otro aporte irrevocable, a cuenta de una futura suscripción de acciones, por u$s30 millones.

Además, durante los nueve meses que recorre el balance, Mastellone registró cobros por aportes de capital por $107.603 millones y por aportes irrevocables por $45.838 millones, expresados en moneda homogénea.

En el mismo período, los pagos de capital de deudas financieras alcanzaron los $339.177 millones, mientras que la toma de nuevo financiamiento sumó $169.097 millones.

Una nueva estructura societaria

Este ordenamiento financiero que se observa en los estados de resultados enviados a la CNV acompaña una transformación societaria iniciada con la adquisición del paquete accionario que permanecía en manos de la familia Mastellone y Dallpoint Investment.

El acuerdo por ese 51,323% del capital y de los votos se alcanzó el 24 de marzo pasado, mientra que el siete de julio, el directorio de Mastellone tomó conocimiento de la transferencia efectiva de las acciones a Bagley Argentina, que adquirió así el control accionario.

La operación concretada por esta sociedad, que controlan Arcor y Danone de Francia en partes iguales, completó el proceso iniciado en 2015, cuando ambos socios ingresaron al capital de la láctea fundada por Pascual Mastellone.

Ahora, ambas empresas se encuentran terminando de adaptar un mecanismo que prevé separar esas participaciones de sus propios patrimonios e incorporarlas a la sociedad receptora, que continuará la actividad de inversión en el negocio lácteo.

La reorganización ya contaba con un antecedente documentado: una valuación accionaria de Mastellone de u$s417,8 millones para establecer las relaciones de canje.

Ese importe fue utilizado para ordenar la transferencia de las participaciones dentro de la nueva estructura.

La logística gana peso en la integración

El balance también detalla una operación que incorpora a la distribución dentro del reordenamiento.

En ese sentido, Mastellone informó que el 17 de septiembre se perfeccionó la compra de un 45% de Logística La Serenísima a Danone Argentina por la que abonó $2.045 millones.

Con esa adquisición elevó su tenencia del 5% al 50% de las acciones y de los votos, mientras que Danone Argentina conservó la otra mitad.

La operación forma parte del proyecto anunciado por Arcor y Danone para integrar Mastellone, el negocio lácteo local de Danone y Logística La Serenísima en un esquema que reúne categorías como leches, quesos, mantecas, cremas, dulce de leche, yogures y postres.

Al presentar la alianza, los grupos señalaron como objetivos mejorar la eficiencia operativa, desarrollar productos y ampliar el alcance comercial.

¿Cuál fue el resultado operativo y financiero de Mastellone?

Si bien el balance muestra datos positivos, la mejora financiera todavía convive con una fuerte presión sobre las ventas y los gastos.

De hecho, el documento revela que Mastellone registró ingresos por $1.458.580 millones entre enero y septiembre, frente a $1.559.868 millones en el mismo período de 2025, una caída del 6,5% en términos reales.

Si bien la ganancia bruta alcanzó los $381.713 millones, los gastos de comercialización sumaron $361.296 millones y los de administración, $56.120 millones.

Luego de esas partidas y de otras pérdidas operativas, el resultado operativo fue negativo en $36.638 millones, aunque la compañía terminó los nueve meses con una ganancia neta individual de $8.144 millones, frente a una pérdida de $37.857 millones un año antes.

Esa diferencia entre el resultado operativo y la ganancia final se explica por partidas financieras, resultados de sus participaciones societarias y el impuesto a las ganancias.

Entre los principales factores aparecen diferencias de cambio positivas por $45.691 millones, frente a una pérdida cambiaria de $23.356 millones en igual período de 2025.

También disminuyeron los costos financieros, de $32.189 millones a $24.939 millones, mientras que el resultado de inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos aumentó de $653 millones a $11.978 millones.

En cuanto a inversiones realizadas, el flujo de efectivo individual registra pagos por compras de propiedad, planta y equipo por $15.780 millones durante los nueve meses, frente a $13.576 millones un año antes.