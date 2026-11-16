Colonia Express amenaza con acciones judiciales por la ruta a Buenos Aires

La firma reclama autorización urgente para operar entre ambos países y apunta a demoras en pruebas técnicas e infraestructura portuaria

Colonia Express intimó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a que autorice en las próximas 24 horas la operación de la ruta Montevideo-Buenos Aires. Si no hay respuesta, la empresa iniciará acciones judiciales, tanto civiles como penales.

La amenaza llegó después de una reunión que las partes mantuvieron el viernes pasado. En ese encuentro, Colonia Express presentó la intimación formal y denunció que se encuentra "en situación de indefensión".

La empresa también alertó que los perjuicios económicos "se acumulan día a día". El conflicto se da en medio de la temporada de verano, que arranca en pocas semanas.

Además de la intimación, Colonia Express presentó una denuncia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por el bloqueo de la línea del buque Montevideo Express. También pidió una audiencia urgente con la ministra Lucía Etcheverry para discutir la operativa.

"Colonia Express ha sido paciente con el trámite y ha actuado en todo momento conforme a la normativa", señala el documento al que accedió El País. La empresa destaca que incluso aceptó realizar una escala sin pasajeros aunque eso no está establecido en la normativa, como gesto de buena voluntad hacia la ANP.

Por eso recibió "con sorpresa y profundo malestar" la nota de la ANP. El organismo se limitó a informar que "oportunamente" comunicará la fecha de la escala técnica de prueba del buque Montevideo Express.

"Esa respuesta no tiene antecedentes ni encuentra apoyo ni en la normativa nacional ni en los expedientes", denuncia Colonia Express. Para la empresa, la ANP está dilatando el proceso sin justificación técnica.

El conflicto por la prueba técnica que nunca llega

El problema de fondo es la falta de infraestructura en el puerto de Montevideo. El único pontón –plataforma que permite desembarcar vehículos– está ubicado en el muelle Maciel y es propiedad de Buquebus.

Como alternativa, Colonia Express propuso a la ANP construir una rampa para vehículos al costado. Según fuentes de la empresa, la ANP aprobó la construcción de forma oral aunque nunca llegó la autorización en los papeles.

Ante las demoras, Colonia Express decidió operar solo con pasajeros. Para ello, la ANP solicitó realizar una prueba técnica. La empresa aceptó hacerla, aunque ya había sido aprobada anteriormente.

Pero la ANP aplazó la realización de la prueba "sin fecha, sin plazo y sin invocar motivo técnico alguno", según la denuncia. "Lo que el Ministerio autorizó, la ANP lo vacía de contenido por vía de la inacción", acusa la empresa.

El 9 de noviembre, Colonia Express solicitó comenzar las operaciones comerciales el jueves 12. La comunicación se hizo "con la debida antelación", para que los organismos portuarios, migratorios y aduaneros coordinaran los controles.

Al no recibir respuesta, el 10 de noviembre la empresa propuso concretar la prueba técnica hoy mismo. Pero la ANP respondió el 12 de noviembre que el directorio "acordó que oportunamente se le comunicará" la fecha y hora.

Para Colonia Express, esa respuesta es inaceptable. La empresa considera que ya cumplió con todos los requisitos y que la ANP solo está ganando tiempo sin justificación.

Qué dice la ANP sobre las demoras en la autorización

Fuentes de la ANP indicaron a El País que la prueba técnica "se va a coordinar". El organismo está analizando detalles de algunos aspectos para garantizar la operativa en el puerto.

Entre los puntos en estudio están las condiciones de la manga –medida del ancho del barco– para saber si cabe en los sitios de atraque disponibles. También preocupa el deterioro de la infraestructura del muelle Maciel.

"La ANP se toma los tiempos que aseguren las garantías que necesitamos", indicaron las fuentes. Desde el organismo sostienen que las condiciones del muelle público no garantizan una correcta operativa, aunque la empresa tenga autorización para operar con pasajeros.

La polémica se da en medio de la sustitución del presidente de la ANP, Pablo Genta. Genta dejará el cargo para liderar el proyecto de un puerto de aguas profundas en Rocha.

Para Colonia Express la situación "es un desastre" y denunció "desorden" dentro del directorio. La empresa lamenta que la discusión se genere a pocas semanas de comenzar la temporada de verano, cuando más pasajeros se movilizan entre ambas capitales.

El problema del muelle Maciel y el pontón de Buquebus

La autorización que recibió Colonia Express llegó a fines de julio por parte del MTOP. El permiso habilita a explotar la línea fluvial entre Montevideo y Buenos Aires con la embarcación de bandera nacional Montevideo Express.

El buque espera en el puerto de Buenos Aires, según informó en su momento el semanario Búsqueda. Pero no puede operar porque el único pontón que existe es propiedad de Buquebus y está en el deteriorado muelle Maciel.

El MTOP es el organismo encargado de autorizar la prestación del servicio y establecer sus frecuencias. Pero las condiciones necesarias para llevar adelante la operativa portuaria dependen de la ANP.

El muelle Maciel es una de las principales estructuras en el puerto de Montevideo. Su deteriorada infraestructura presenta períodos de inactividad que complican las operaciones.

Colonia Express propuso construir una rampa para autos al costado del pontón. Está previsto que ambas infraestructuras no tengan contacto con el muelle. Sin embargo, fuentes de la empresa denuncian que el pontón de Buquebus sí lo hace.

Por eso consideran un acto "ilegal" el hecho de que esa infraestructura esté en manos de un privado. La empresa del argentino Juan Carlos López Mena construyó el pontón una vez que obtuvo la concesión de la terminal de pasajeros en 1996, aunque debió renovar la plataforma hace algunos meses por el colapso de la infraestructura del muelle.

"Concretamente el tema del atraque en Montevideo es lo más complejo por la situación del muelle Maciel", había señalado Genta. Agregó que será necesario encontrar una alternativa "que técnicamente sea viable y no genere una afectación del muelle hasta que se reconstruya".

La licitación del muelle y el rol de Buquebus en la disputa

Actualmente existe una licitación en proceso para la reconstrucción del muelle. Los pliegos correspondientes todavía se están definiendo.

En marzo de este año, la ANP declaró de interés una iniciativa privada de u$s66 M –que podría alcanzar los u$s100 M– presentada por la propia Buquebus. El proyecto busca reconstruir el muelle Maciel y modernizar la histórica terminal de pasajeros.

Tras el pedido de Colonia Express, Buquebus no se quedó quieta. El 17 de agosto interpuso un recurso de revocación y jerárquico que fue posteriormente ampliado el 4 de setiembre.

Buquebus solicitó al MTOP que "revoque íntegramente" la decisión del 30 de julio que autorizó a Colonia Express. Pidió que se "deniegue" la autorización o que, en su defecto, se la condicione "de manera expresa y rigurosa" al cumplimiento de varios requisitos.

La empresa de López Mena solicitó a la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y a la ANP que acredite que el puerto de Montevideo cuenta con "condiciones reales de operabilidad para dos operadores simultáneos".

El requisito clave: que se demuestre que se puede operar sin afectar la seguridad estructural del muelle Maciel. Una condición difícil de cumplir mientras el muelle siga deteriorado y sin reconstruir.